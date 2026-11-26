(GLO)- Sáng 26-11, tại xã Hồ Tràm (TP Hồ Chí Minh), Viettel và Singtel cùng các đối tác khởi công tuyến cáp quang biển VTS kết nối Việt Nam, Thái Lan và Singapore. Dự án dự kiến đưa vào khai thác trong quý IV/2030.

VTS là tuyến cáp quang biển quốc tế đầu tiên do doanh nghiệp Việt Nam khởi xướng và làm chủ. Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) cùng Singtel của Singapore đồng chủ trì dự án.

Viettel tham gia quyết định từ khâu thiết kế, chọn công nghệ đến xác định đường đi của cáp và vị trí cập bờ. Các bên tham gia còn có nhà mạng AIS của Thái Lan, VNPT, FPT Telecom và Viettel IDC.

Lãnh đạo TP HCM, Viettel và các đối tác bấm nút khởi công tuyến cáp VTS. Ảnh: Huy Đức/VnE

Theo thông số Viettel công bố, toàn tuyến có dung lượng thiết kế lên tới 600 terabit/giây (Tbps). Trong đó, trục nối trực tiếp khu vực Vũng Tàu, TP Hồ Chí Minh, với Changi (Singapore) có dung lượng thiết kế lên tới 240 Tbps.

Mức này tương đương khoảng 2,5 lần tổng dung lượng các tuyến cáp quốc tế Việt Nam đang khai thác. Thời gian tín hiệu đi và về trên trục Việt Nam - Singapore dự kiến khoảng 12 mili giây.

Viettel phụ trách trạm cập bờ tại Việt Nam, Singtel đảm nhiệm trạm Changi, còn AIS phụ trách các trạm tại Rayong và Songkhla (Thái Lan).

Tập đoàn NEC của Nhật Bản sản xuất cáp và thiết bị dưới biển, trong khi công ty ASEAN Cableship của Singapore khảo sát và lắp đặt.

Theo thiết kế, cáp trên trục chính được chôn sâu tới 3 m dưới đáy biển để giảm nguy cơ hư hỏng do neo tàu và hoạt động đánh bắt hải sản.

Tại lễ khởi công, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Đức Long cho biết hướng kết nối mới về phía Nam sẽ giúp phân tán rủi ro cho hạ tầng viễn thông quốc tế.

Tuyến cáp quang biển VTS sẽ bổ sung phương án truyền dữ liệu song song với tuyến cáp đất liền đi Singapore.

Các nhà mạng có thể phân bổ lưu lượng giữa các hướng và sử dụng đường truyền dự phòng khi một tuyến gặp sự cố.

Dung lượng của VTS sẽ được đưa vào khai thác theo từng giai đoạn, tùy nhu cầu sử dụng và kế hoạch nâng cấp hệ thống.