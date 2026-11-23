(GLO)- Google bắt đầu cung cấp tính năng tạo ảnh GIF cho người dùng Gemini miễn phí tại 8 quốc gia. Công cụ mới có thể tạo ảnh động phát lặp khoảng 3 giây từ mô tả bằng văn bản, hình ảnh hoặc video tham chiếu.

Theo chuyên trang công nghệ 9to5Google, Google giới thiệu tính năng này ngày 20-11 trên ứng dụng Gemini.

Tám thị trường được công bố cho người dùng miễn phí gồm: Mỹ, Canada, Anh, Pháp, Đức, Australia, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Gemini AI được CEO Google Sundar Pichai nhắc đến trong sự kiện hồi tháng 5-2023. Ảnh: Google

Tính năng tạo ảnh GIF sử dụng Gemini Omni 1.2 Flash, mô hình trí tuệ nhân tạo được Google phát triển để tạo và chỉnh sửa video.

Khi nhận được yêu cầu, Gemini tạo một đoạn chuyển động ngắn và phát lại từ đầu sau mỗi vòng. Người dùng có thể áp dụng hiệu ứng chuyển động cho ảnh hoặc tạo ảnh động biểu cảm để dùng trong các cuộc trò chuyện.

Người dùng có thể yêu cầu tạo ảnh GIF trực tiếp trong khung trò chuyện với Gemini bằng cách mô tả cảnh và chuyển động mong muốn.

Một cách khác là mở công cụ tạo ảnh hoặc video, chọn GIF trong danh sách định dạng rồi nhập yêu cầu.

Gemini cũng cung cấp các mẫu có sẵn để người dùng lựa chọn và điều chỉnh theo nội dung muốn thể hiện.

Nếu có tư liệu tham chiếu, người dùng có thể gửi ảnh hoặc video kèm theo mô tả. Theo hướng dẫn của Google, quá trình tạo ảnh động có thể mất vài phút.

Sau khi nhận kết quả, người dùng có thể tiếp tục yêu cầu chỉnh sửa trong cùng cuộc trò chuyện, chẳng hạn thay đổi bối cảnh hoặc thay thế một chi tiết trong ảnh động.

Ảnh động hoàn tất có thể được tải về thiết bị dưới dạng tệp .gif hoặc sao chép trực tiếp vào tin nhắn, email, tài liệu và bài đăng trên các nền tảng hỗ trợ định dạng này.