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Dự án chuyển đổi Khu kinh tế Cửa khẩu QT Lệ Thanh theo mô hình cửa khẩu số: Đạt 80% giá trị hợp đồng

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HỒNG UYÊN
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(GLO)- Sáng 9-11, tại Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai tổ chức kiểm tra, nghiệm thu đợt 1 thuộc Dự án chuyển đổi Khu kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh theo mô hình cửa khẩu số. 

Tham gia buổi làm việc có đại diện chủ đầu tư, đơn vị thi công và đơn vị tư vấn giám sát.

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Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Minh Trung

Theo báo cáo, đến nay, các hạng mục thuộc gói thầu mua sắm trang thiết bị hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin và phần mềm thương mại cơ bản đã được cung cấp, lắp đặt.

Các thiết bị như máy tính, máy in, camera nhận diện biển số, barrier tự động, hệ thống camera giám sát, thiết bị mạng và phần mềm đã được triển khai theo hợp đồng.

Khối lượng nghiệm thu đợt 1 được xác định tương ứng 80% giá trị hợp đồng. Một số phần việc còn lại đang tiếp tục được hoàn thiện.

Tại buổi kiểm tra, lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh nhấn mạnh: Để sớm đưa công trình vào vận hành, các đơn vị phải đồng thời đáp ứng yêu cầu về tiến độ lẫn chất lượng, bảo đảm đúng quy trình, tiêu chuẩn kỹ thuật và các điều kiện theo hợp đồng.

Về phía nhà thầu, cần tập trung nhân lực, thiết bị, khẩn trương hoàn thành những phần việc còn lại; triển khai công tác tập huấn cho lực lượng chức năng được giao vận hành quy trình cửa khẩu số, đẩy mạnh công tác tuyên truyền rộng rãi đến các doanh nghiệp để phối hợp khi hoàn thành và thời gian đầu vận hành thử nghiệm. Đơn vị tư vấn giám sát tăng cường kiểm tra, xác nhận khối lượng và chất lượng thực tế.

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