Tên lửa Vulcan gặp sự cố, 40 vệ tinh Amazon “lỡ hẹn” với quỹ đạo

(GLO)- Tên lửa Vulcan của Mỹ gặp sự cố giữa hành trình, khiến 40 vệ tinh Internet Amazon Leo không thể lên quỹ đạo. Đây là thất bại nhiệm vụ đầu tiên của United Launch Alliance (ULA), gây thêm trở ngại cho kế hoạch phát triển mạng Internet vệ tinh cạnh tranh với Starlink.

Ngày 15-11 theo giờ Mỹ, tên lửa Vulcan của ULA rời bệ phóng tại Trạm Không gian Cape Canaveral, bang Florida, mang theo 40 vệ tinh Internet Amazon Leo.

Tuy nhiên, khoảng 10 phút sau khi cất cánh, phương tiện gặp sự cố và không thể đưa tải trọng lên quỹ đạo theo kế hoạch.

ULA xác nhận tên lửa gặp bất thường trong quá trình bay, khiến nhiệm vụ Amazon LV-01 thất bại.

Tên lửa Vulcan VC6L của United Launch Alliance (ULA) rời bệ phóng tại Trạm Lực lượng Không gian Cape Canaveral, bang Florida (Mỹ), ngày 15-11, mang theo 40 vệ tinh Internet Amazon Leo. Toàn bộ tên lửa và vệ tinh đã bị mất sau khi tên lửa gặp sự cố khoảng 10 phút sau khi phóng. Ảnh: Reuters

Công ty cho biết sẽ phối hợp với Amazon và các đơn vị liên quan phân tích dữ liệu, xác định nguyên nhân và triển khai biện pháp khắc phục.

Đây là chuyến bay thứ 5 của Vulcan kể từ khi ra mắt năm 2024, đồng thời là lần đầu tiên tên lửa này không hoàn thành nhiệm vụ.

Sự cố cũng đánh dấu thất bại nhiệm vụ đầu tiên của ULA, kể từ khi liên doanh giữa Boeing và Lockheed Martin được thành lập năm 2006.

Trước đó, Vulcan từng gặp trục trặc ở vòi phun của các động cơ đẩy phụ trợ nhiên liệu rắn trong hai chuyến bay.

Dù các nhiệm vụ này vẫn đưa tải trọng lên quỹ đạo thành công, những vấn đề kỹ thuật đã khiến chương trình phải trải qua các đợt kiểm tra, điều tra và cải tiến.

Lực lượng Không gian Mỹ cũng tạm dừng sử dụng Vulcan cho các nhiệm vụ an ninh quốc gia trong thời gian đánh giá.

Vụ phóng thất bại lần này gây thêm trở ngại cho Amazon Leo, mạng Internet băng rộng sử dụng vệ tinh quỹ đạo thấp do Amazon phát triển, nhằm cạnh tranh với Starlink của SpaceX.

Amazon đã triển khai 398 vệ tinh trong tổng số 3.236 vệ tinh dự kiến cho hệ thống thế hệ đầu tiên. Công ty từng đặt mục tiêu bắt đầu cung cấp dịch vụ Internet ban đầu trong năm 2026.

Việc mất thêm 40 vệ tinh khiến quá trình mở rộng mạng lưới gặp khó khăn, trong khi Amazon vẫn phụ thuộc đáng kể vào các đối tác bên ngoài để đưa vệ tinh lên quỹ đạo.

Amazon đã đặt mua 38 chuyến phóng Vulcan từ ULA để triển khai hệ thống Leo. Tuy nhiên, sự cố mới có thể khiến tên lửa phải tạm ngừng hoạt động trong thời gian điều tra, ảnh hưởng đến lịch phóng của cả 2 doanh nghiệp.