(GLO)- GS. Trần Thanh Vân, GS. Lê Kim Ngọc và PGS.TSKH Nguyễn Thị Mộng Điệp là 3 nhà khoa học gắn bó với Gia Lai có tên trong danh sách 100 người Việt và người gốc Việt có tầm ảnh hưởng đến từ gần 30 quốc gia được mời tham dự Diễn đàn Người Việt có tầm ảnh hưởng năm 2026 (VGL Forum 2026).

Theo đó, Diễn đàn Người Việt có tầm ảnh hưởng năm 2026 (Vietnam Global Leaders Forum - VGL Forum 2026) do Tổ chức Khoa học và Chuyên gia Việt Nam toàn cầu (AVSE Global) tổ chức ngày 11 và 12-12 tại Paris (Pháp), với chủ đề “Việt Nam 2045: Cửa ngõ vào tương lai”.

GS. Trần Thanh Vân (bìa phải) cùng phu nhân GS. Lê Kim Ngọc (bìa trái) có nhiều đóng góp trong xây dựng và phát triển ICISE tại Quy Nhơn, đưa nơi đây trở thành điểm gặp gỡ, trao đổi học thuật của các nhà khoa học hàng đầu thế giới. Ảnh: ICISE

Ba nhà khoa học trên có nhiều đóng góp trong hoạt động nghiên cứu, đào tạo và kết nối khoa học quốc tế tại Gia Lai.

GS. Trần Thanh Vân là nhà vật lý có uy tín quốc tế, Chủ tịch Hội Gặp gỡ Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE). Ông cùng vợ - GS. Lê Kim Ngọc, nhà khoa học trong lĩnh vực sinh học, có nhiều đóng góp trong xây dựng và phát triển ICISE tại Quy Nhơn, đưa nơi đây trở thành điểm gặp gỡ, trao đổi học thuật của các nhà khoa học hàng đầu thế giới.

PGS.TSKH Nguyễn Thị Mộng Điệp (theo dõi kính hiển vi) là giảng viên cao cấp, Giám đốc chương trình đào tạo thạc sĩ Sinh học thực nghiệm (Trường Đại học Quy Nhơn) đã có nhiều đóng góp trong hoạt động nghiên cứu khoa học. Ảnh: Hồ Điểm

PGS.TSKH Nguyễn Thị Mộng Điệp là giảng viên cao cấp, Giám đốc chương trình đào tạo thạc sĩ Sinh học thực nghiệm (Trường Đại học Quy Nhơn). Năm 2024, bà đạt chuẩn chức danh giáo sư tại Pháp; 2 năm liên tiếp (2025 và 2026) có tên trong nhóm 2% nhà khoa học có ảnh hưởng nhất thế giới.

Đây là lần thứ ba diễn đàn được tổ chức, sau 2 kỳ vào năm 2019 và 2024. Các phiên thảo luận tập trung vào khoa học - công nghệ, hạ tầng - kiến trúc, tăng trưởng kinh tế, giá trị xã hội, văn hóa và lịch sử; trong đó, trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ lượng tử được đặc biệt quan tâm.

Sau diễn đàn, AVSE Global sẽ xây dựng báo cáo khuyến nghị chiến lược gửi Chính phủ Việt Nam, đồng thời xúc tiến các dự án hợp tác đầu tư, chuyển giao công nghệ, đáp ứng nhu cầu phát triển trong giai đoạn mới.