(GLO)- Từ các hoạt động kết nối chuyên gia trong Năm Lượng tử Gia Lai, tỉnh đang tiến thêm một bước với việc đưa tri thức từ những cuộc gặp gỡ ấy vào giảng đường và các đề tài nghiên cứu, dần hình thành đội ngũ làm khoa học lượng tử tại địa phương.

Với 14 học viên, Chương trình phát triển nhân tài lượng tử Quang Trung đặt nền móng cho quá trình ấy bằng việc tạo cơ hội để người trẻ học chuyên sâu và phát triển dự án cùng các nhà khoa học.

Thu hút người tài, chuẩn bị nguồn nhân lực

Sau thời gian học thạc sĩ tại ĐH Massachusetts Amherst (Mỹ), anh Đào Gia Bảo trở về Việt Nam và đăng ký tham gia Chương trình phát triển nhân tài lượng tử tại Trường ĐH Quang Trung. Có nền tảng về trí tuệ nhân tạo (AI), anh muốn tận dụng 9 tháng học tập và làm dự án để tìm hiểu khả năng kết hợp AI với công nghệ lượng tử trong nghiên cứu tại nước nhà.

Anh Bảo chia sẻ: “Tôi chọn tham gia vì chương trình được đầu tư bài bản và có sự hợp tác của nhiều bên. Tôi nghĩ công nghệ lượng tử sẽ có vai trò quan trọng trong tương lai và mong được góp phần phát triển lĩnh vực này ở Việt Nam”.

Từ nhiều trường đại học trong và ngoài nước, các học viên tham gia Chương trình phát triển nhân tài lượng tử tại Trường Đại học Quang Trung để cùng học và nghiên cứu lượng tử. Ảnh: ĐVCC

Nếu anh Bảo đến với lượng tử từ nền tảng AI thì anh Mai Đức Khang đã nghiên cứu về tính toán lượng tử trong thời gian học tập và làm việc tại Trường ĐH Kinh tế Quốc dân. Khi tìm hiểu chương trình, anh Khang quan tâm đến cơ hội làm việc với chuyên gia và tiếp cận trực tiếp hạ tầng tính toán lượng tử.

Anh Khang cho biết: “Chương trình cho tôi cơ hội học hỏi từ các chuyên gia và trực tiếp tiếp cận hạ tầng tính toán lượng tử. Đây là dịp để tôi học sâu hơn, rèn luyện kỹ năng và tiếp tục theo đuổi đam mê của mình. Sau khóa học, tôi mong có thể tìm ra các ứng dụng thiết thực cho đời sống”.

Để những học viên có xuất phát điểm khác nhau có thể cùng làm việc, chương trình dành 6 tháng đầu tại Quy Nhơn nhằm xây dựng nền tảng chung. Học viên tìm hiểu các nguyên lý vật lý lượng tử và cách vận dụng trong tính toán, truyền thông, cảm biến. Cùng với các học phần chuyên sâu, họ tham gia dự án xã hội, tìm hiểu nhu cầu của cộng đồng địa phương.

Trong 3 tháng cuối, nhà trường dự kiến kết nối học viên với các phòng thí nghiệm và DN công nghệ ở nước ngoài để tiếp tục triển khai dự án đã chuẩn bị tại Quy Nhơn. Kết quả dự án sẽ giúp trường đánh giá năng lực từng người và xác định những hỗ trợ cần thiết để họ tiếp tục nghiên cứu sau khóa học.

TS Trần Thanh Sơn - Hiệu trưởng Trường ĐH Quang Trung - cho biết: “Việc triển khai Chương trình phát triển nhân tài lượng tử Quang Trung gắn liền với kế hoạch xây dựng trung tâm tính toán lượng tử và AI. Máy móc chỉ có ý nghĩa khi nào chúng ta có con người làm chủ; hy vọng rằng qua khóa học, các học viên sẽ nắm bắt được những cốt lõi của khoa học lượng tử để đưa về ứng dụng thực tế tại địa phương”.

Từ gặp gỡ chuyên gia đến hợp tác nghiên cứu

Chương trình phát triển nhân tài lượng tử Quang Trung đặt nền móng cho quá trình ấy bằng việc tạo cơ hội để người trẻ học chuyên sâu và phát triển dự án cùng các nhà khoa học. Ảnh: ĐVCC

Tỉnh Gia Lai đang định hướng trở thành một trung tâm KHCN và đổi mới sáng tạo, trong đó, công nghệ lượng tử là lĩnh vực tỉnh chú trọng tiếp cận và phát triển. Để hiện thực hóa định hướng ấy, cùng với đầu tư phòng thí nghiệm và hạ tầng tính toán, tỉnh cần chuẩn bị từ sớm đội ngũ có khả năng nghiên cứu, làm chủ công nghệ và từng bước đưa kết quả nghiên cứu vào thực tiễn.

Theo PGS.TS Đinh Trung Hòa - ĐH Troy (Hoa Kỳ), Trưởng Ban Đào tạo Mạng lưới công nghệ lượng tử Việt Nam, các hoạt động trong Năm Lượng tử Gia Lai đã tạo cơ hội gặp gỡ các nhà khoa học. Từ những kết nối ban đầu ấy, tỉnh có thể cùng các trường phát triển chương trình đào tạo và đề tài nghiên cứu chung. Tỉnh sẽ phải làm việc với các trường đại học để phát triển đào tạo về công nghệ lượng tử. Chúng ta không thể đi xa nếu không có nguồn nhân lực.

Đã có nền tảng từ việc quy tụ các chuyên gia quốc tế, cùng chính sách thu hút nhân tài và nguồn vốn từ các ngân hàng, TS Âu Thị Hường - Giám đốc Sản xuất nguồn bán dẫn lượng tử tại Quandela (Pháp), cho rằng, điều tỉnh Gia Lai cần làm tiếp theo là tạo điều kiện để các nhà khoa học tham gia thường xuyên vào công tác đào tạo và nghiên cứu tại địa phương. “Khi đã đến lao động, nghiên cứu tại địa phương thì họ sẽ góp phần định hướng giáo dục, nghề nghiệp cho công nghệ lõi này”, bà Hường nói.

Tại lễ chào đón học viên Chương trình phát triển nhân tài lượng tử Quang Trung diễn ra ngày 14-11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang cho biết: Tỉnh mong các hoạt động trong Năm Lượng tử được tiếp nối bằng những chương trình đào tạo có chiều sâu, cơ hội nghiên cứu cho người trẻ và quan hệ hợp tác lâu dài. Trường ĐH Quang Trung cùng với Trường ĐH Quy Nhơn và các cơ sở giáo dục đào tạo khác cần chủ động đề xuất những nhiệm vụ thiết thực, khả thi, đóng góp vào sự phát triển nguồn nhân lực và hệ sinh thái KHCN, đổi mới sáng tạo của tỉnh Gia Lai trong thời gian tới.

Khi khóa học tại Trường ĐH Quang Trung khép lại, những đề tài của 14 học viên có thể trở thành điểm khởi đầu cho các hướng nghiên cứu lâu dài. Để những đề tài ấy đi xa hơn, người trẻ cần được tiếp tục làm việc với các nhà khoa học, có phòng thí nghiệm để kiểm chứng ý tưởng và có cơ hội cùng DN tìm hướng ứng dụng.

Từ những nhóm nghiên cứu được hình thành qua từng đề tài, tỉnh sẽ có thêm năng lực để chủ động lựa chọn hướng phát triển khoa học lượng tử phù hợp với nhu cầu và thế mạnh của mình.