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Gia Lai phấn đấu thu hút, trọng dụng 10-20 nhân tài đến năm 2030

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MINH PHƯƠNG
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(GLO)- Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai vừa ban hành Kế hoạch số 133-KH/TU về thu hút và trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn. Tỉnh phấn đấu đến năm 2030 thu hút, trọng dụng từ 10-20 nhân tài gắn với các nhiệm vụ, chương trình, dự án cụ thể.

Theo kế hoạch, tỉnh tập trung thu hút nhân tài trong các lĩnh vực khoa học cơ bản, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, lượng tử, khoa học dữ liệu, công nghệ chiến lược, công nghệ mới và các nhiệm vụ chiến lược khác.

Đồng thời, hình thành cơ sở dữ liệu về nhân tài, thu hút mạng lưới chuyên gia trong nước và quốc tế tham gia đóng góp cho sự phát triển của tỉnh; phấn đấu xây dựng đội ngũ nhân tài, chuyên gia trình độ cao có khả năng dẫn dắt các lĩnh vực quan trọng, mũi nhọn phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh.

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Gia Lai phấn đấu đến năm 2030 thu hút từ 10-20 nhân tài trên các lĩnh vực khoa học cơ bản, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, lượng tử, khoa học dữ liệu, công nghệ chiến lược... Ảnh: Đức Thụy

Đáng chú ý, Ban Thường vụ Tỉnh ủy định hướng nghiên cứu, xây dựng cơ chế tài chính đặc thù, ưu tiên bố trí ngân sách tỉnh cho công tác nhân tài đạt khoảng 0,1% GRDP hàng năm, trong tổng nguồn lực dành cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của tỉnh.

Cùng với đó, tỉnh sẽ rà soát, hoàn thiện các chính sách ưu đãi về tiền lương, thuế, đất đai, nhà ở, nhất là chính sách thu hút nguồn nhân lực các lĩnh vực giáo dục, y tế ở miền núi, biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, xã đảo; đồng thời, tháo gỡ rào cản về tiêu chuẩn, độ tuổi, thâm niên và quy trình bổ nhiệm.

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Cùng với nhiệm vụ thu hút nhân tài, tỉnh cũng hoàn thiện các chính sách ưu đãi về tiền lương, thuế, đất đai, nhà ở, nhất là chính sách thu hút nguồn nhân lực các lĩnh vực giáo dục, y tế ở miền núi, biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, xã đảo. Ảnh: Đức Thụy

Việc lựa chọn, trọng dụng nhân tài gắn với nhiệm vụ chiến lược, chương trình, dự án trọng điểm; đánh giá dựa trên kết quả thực hiện nhiệm vụ, chất lượng sản phẩm và hiệu quả cống hiến.

Tỉnh cũng chú trọng phát hiện, đào tạo học sinh, sinh viên có năng khiếu, năng lực nổi trội ở các ngành khoa học cơ bản, công nghệ, kỹ thuật và ngành, lĩnh vực mũi nhọn trên địa bàn; thực hiện cơ chế “Nhân tài dẫn dắt nhân tài”; đẩy mạnh hợp tác với các cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu trong và ngoài nước.

Đặc biệt, tỉnh định hướng phát huy vai trò của Trung tâm Khám phá khoa học và Đổi mới sáng tạo, Trung tâm Quốc tế khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE) trong kết nối, thu hút đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học và nhân tài về làm việc, cống hiến tại địa phương.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao các cấp ủy, cơ quan, đơn vị cụ thể hóa nhiệm vụ thu hút, trọng dụng nhân tài vào chương trình công tác; tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm thực hiện hiệu quả kế hoạch trong giai đoạn 2026-2030.

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