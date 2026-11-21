(GLO)- Thảo luận tại hội trường ngày 20-11, các đại biểu Quốc hội tập trung góp ý vào hai dự án luật, nhấn mạnh yêu cầu quản lý hiệu quả thị trường, hỗ trợ phòng ngừa rủi ro giá nông sản, phát triển logistics và bảo đảm chính sách ưu đãi đầu tư có trọng tâm, thực chất.

Quang cảnh các phiên thảo luận tại hội trường ngày 20-11. Ảnh: quochoi.vn

Tiếp tục chương trình làm việc của kỳ họp thứ 2, ngày 20-11, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh, dự án Bộ luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam (sửa đổi); dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về chính sách đặc thù xử lý nợ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp để tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế.

Tạo công cụ phòng ngừa rủi ro giá cho nông sản

Góp ý dự thảo Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh, nhiều đại biểu cho rằng, việc hình thành thị trường giao dịch hàng hóa hiện đại, minh bạch không chỉ tạo thêm kênh đầu tư mà quan trọng hơn là cung cấp công cụ phòng ngừa rủi ro biến động giá cho doanh nghiệp và người sản xuất. Đây cũng là giải pháp góp phần khắc phục tình trạng “được mùa, mất giá”, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh nông nghiệp.

Đại biểu (ĐB) Tráng A Dương (Đoàn ĐBQH tỉnh Lào Cai) đề nghị quan tâm đến khả năng tiếp cận thị trường hàng hóa phái sinh của nông dân, nhất là các hộ sản xuất trực tiếp và đồng bào dân tộc thiểu số.

Từ thực tế tại các tỉnh Tây Nguyên, đại biểu cho biết, người trồng cà phê không chỉ đối mặt với áp lực về năng suất, sản lượng mà còn chịu tác động lớn từ biến động giá bán sau mỗi vụ thu hoạch. Có thời điểm, giá cà phê giảm từ khoảng 100.000 đồng/kg xuống còn chưa tới 80.000 đồng/kg chỉ trong vài tháng.

ĐB Tráng A Dương cho rằng, dự thảo Luật cần có chính sách hỗ trợ, đơn giản hóa quy trình tham gia, tăng cường tuyên truyền, đào tạo và hướng dẫn kỹ năng giao dịch để người dân sử dụng đúng công cụ phòng ngừa rủi ro. Ảnh: quochoi.vn

Theo đại biểu, một bộ phận nông dân đã tham gia thị trường hàng hóa phái sinh thông qua Sở Giao dịch hàng hóa trong nước nhằm phòng vệ giá. Tuy nhiên, việc tiếp cận còn hạn chế do thiếu vốn, công nghệ, kiến thức giao dịch và rào cản ngôn ngữ. Vì vậy, dự thảo Luật cần có chính sách hỗ trợ, đơn giản hóa quy trình tham gia, tăng cường tuyên truyền, đào tạo và hướng dẫn kỹ năng giao dịch để người dân sử dụng đúng công cụ phòng ngừa rủi ro.

Cùng quan tâm đến vấn đề này, ĐB Thạch Phước Bình (Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Long) cho rằng, Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh chỉ phát huy hiệu quả khi được thiết kế gắn chặt với hoạt động sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản.

Đại biểu dẫn chứng, một hecta lúa thu hoạch 6 tấn, với giá bán 7.000 đồng/kg, doanh thu đạt 42 triệu đồng. Nhưng khi được mùa, sản lượng tăng lên 7 tấn, giá giảm còn 5.000 đồng/kg thì doanh thu chỉ còn 35 triệu đồng. Điều này cho thấy sản lượng tăng chưa chắc giúp người nông dân cải thiện thu nhập nếu thiếu thông tin thị trường, năng lực bảo quản, chế biến, liên kết tiêu thụ và công cụ phòng ngừa rủi ro giá.

ĐB Thạch Phước Bình cho rằng, Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh chỉ phát huy hiệu quả khi được thiết kế gắn chặt với hoạt động sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản. Ảnh: quochoi.vn

Để khắc phục hạn chế, ĐB Bình đề nghị cụ thể hóa chính sách hỗ trợ kết nối thị trường hàng hóa phái sinh với chuỗi sản xuất, chế biến, lưu thông và xuất khẩu; xác định rõ trách nhiệm cung cấp thông tin giá, tổ chức đào tạo, hỗ trợ hợp tác xã và doanh nghiệp nông nghiệp tiếp cận các công cụ quản trị rủi ro.

Đáng chú ý, theo đại biểu, không nhất thiết từng hộ nông dân phải trực tiếp tham gia Sở Giao dịch hàng hóa. Quan trọng là hợp tác xã, doanh nghiệp thu mua, chế biến và xuất khẩu có thể sử dụng công cụ phòng ngừa rủi ro hợp pháp, từ đó xây dựng cơ chế thu mua, tiêu thụ ổn định hơn cho người sản xuất.

ĐB Bình cũng đề nghị hoàn thiện quy định về giá tham chiếu, bảo đảm phản ánh sát giá thu mua thực tế tại vùng sản xuất; công khai nguồn dữ liệu, phương pháp xác định giá, đồng thời tăng cường giám sát để phòng ngừa thao túng thị trường.

Đối với giao nhận hàng hóa và chứng thư kho, cần làm rõ trách nhiệm của đơn vị vận hành kho, kiểm định chất lượng, xác thực chứng thư kho điện tử; đồng thời kết nối với chính sách tín dụng nông nghiệp để hợp tác xã, doanh nghiệp có điều kiện lưu kho, chủ động lựa chọn thời điểm tiêu thụ, hạn chế tình trạng bán tháo khi vào vụ thu hoạch.

Trong khi đó, ĐB Dương Khắc Mai (Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng) đề nghị làm rõ hành lang pháp lý để phát triển các sàn giao dịch chuyên biệt theo từng nhóm nông sản như cà phê, lúa gạo, hồ tiêu, trái cây. Việc phát triển các phân khúc giao dịch cần gắn với chuẩn hóa phẩm cấp hàng hóa, vùng nguyên liệu, hệ thống dữ liệu, cơ chế giám sát và thanh toán phù hợp.

Đối với nông sản dễ hư hỏng như sầu riêng, rau, hoa và trái cây tươi, đại biểu lưu ý cần có cơ chế giao dịch, kiểm định, bảo quản và giao nhận phù hợp đặc điểm mùa vụ, không áp dụng máy móc mô hình kho lưu trữ dài hạn hay hợp đồng phái sinh tiêu chuẩn cho mọi mặt hàng. Đồng thời, cần bảo vệ người sản xuất và doanh nghiệp nhỏ trước những rủi ro phát sinh trong quá trình giao dịch.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu phát biểu giải trình. Ảnh: quochoi.vn

Phát biểu giải trình, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu khẳng định sẽ tiếp thu các ý kiến phát biểu sâu sắc, tâm huyết và trách nhiệm của đại biểu Quốc hội đối với dự án Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh. Chính phủ sẽ chỉ đạo Bộ Công Thương cùng các bộ, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Kinh tế và Tài chính và các cơ quan của Quốc hội, tiếp thu tối đa ý kiến của đại biểu, rà soát bảo đảm tính đồng bộ với các luật có liên quan, tiếp tục hoàn thiện dự án Luật trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 3 vào tháng 5-2027.

Gắn ưu đãi đầu tư với hiệu quả phát triển logistics và chuyển đổi xanh

Góp ý về dự thảo Bộ luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam (sửa đổi), các đại biểu cơ bản thống nhất sự cần thiết ban hành Bộ luật nhằm đồng bộ hóa không gian pháp lý giữa vận tải biển và vận tải thủy nội địa, tạo động lực phát triển kinh tế biển và logistics quốc gia.

Các đại biểu dự các phiên thảo luận tại hội trường ngày 20-11. Ảnh: quochoi.vn

Đáng chú ý, nhiều ý kiến đề nghị chính sách ưu đãi đầu tư cần được thiết kế phù hợp với đặc thù từng địa bàn, bảo đảm khả năng kết nối giữa vùng sản xuất với hệ thống cảng biển, cảng cạn và các đầu mối vận tải.

ĐB Lê Đào An Xuân (Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Lắk) cho rằng, chính sách ưu đãi đối với cảng cạn hiện chủ yếu gắn với cơ chế nhà đầu tư chiến lược, đặt nặng tiêu chí về quy mô vốn và công suất. Cách tiếp cận này có thể bỏ sót các cảng cạn, trung tâm logistics tại vùng sản xuất tập trung, miền núi xa cảng biển - những nơi có chi phí vận chuyển cao, thị trường logistics chưa phát triển và khả năng thu hồi vốn thấp.

Dẫn thực tiễn tỉnh Đắk Lắk sau hợp nhất, đại biểu cho biết, khu vực phía Tây có vùng cà phê, sầu riêng và nông sản quy mô lớn. Các khu vực Buôn Ma Thuột, Krông Búk, Krông Pắc được định hướng phát triển cảng cạn ICD kết nối với các khu công nghiệp ven biển phía Đông, cảng Vũng Rô, khu bến Bãi Gốc và các đầu mối logistics trong khu vực. Tuy nhiên, chuỗi logistics này vẫn chưa hình thành, hạ tầng cảng Vũng Rô còn hạn chế, các đầu mối phía Tây gặp khó khăn trong thu hút đầu tư.

Theo ĐB Xuân, nếu sớm hình thành các cảng cạn và đầu mối logistics tại khu vực phía Tây, doanh nghiệp sẽ thuận lợi hơn trong thu gom hàng hóa, bảo quản, đóng container, giảm chi phí vận chuyển và nâng cao sức cạnh tranh của nông sản. Những dự án này có thể không lớn về vốn đầu tư nhưng đóng vai trò mở đường, tạo kết nối và thúc đẩy phát triển kinh tế toàn vùng.

Từ đó, đại biểu đề nghị bổ sung cơ chế khuyến khích đối với các cảng cạn, cảng thủy nội địa tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, nhất là những dự án có vai trò kết nối vùng sản xuất tập trung với hệ thống vận tải quốc gia và quốc tế.

Đối với trách nhiệm đầu tư hạ tầng kết nối, đại biểu cho rằng cần phân định rõ phần hạ tầng công cộng do Nhà nước đầu tư và phần hạ tầng chuyên dùng thuộc trách nhiệm của doanh nghiệp. Nhà nước cần ưu tiên đầu tư, hỗ trợ các công trình kết nối có vai trò quan trọng đối với phát triển vùng và liên vùng, phù hợp quy hoạch và khả năng cân đối nguồn lực.

ĐB Dương Khắc Mai đề nghị xác định rõ đối tượng, điều kiện, thời hạn, nguyên tắc xác nhận dự án xanh và cơ chế thu hồi ưu đãi. Ảnh: quochoi.vn

Liên quan đến chính sách ưu đãi thuế, phí và tín dụng, ĐB Dương Khắc Mai (Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng) đề nghị xác định rõ đối tượng, điều kiện, thời hạn, nguyên tắc xác nhận dự án xanh và cơ chế thu hồi ưu đãi. Theo đại biểu, nếu thiếu tiêu chí cụ thể về hoạt động được hưởng ưu đãi, thời điểm và phương pháp hạch toán thu nhập thì việc thực hiện sẽ khó thống nhất, thậm chí có thể phát sinh tình trạng lợi dụng chính sách.

Đại biểu nhấn mạnh, ưu đãi phải có địa chỉ, có kết quả đo lường và có cơ chế kiểm soát ngân sách, không nên chỉ dừng lại ở những cam kết chính sách.

Cùng quan điểm, ĐB Nguyễn Ngọc Sơn (Đoàn ĐBQH TP. Hải Phòng) đề nghị tập trung ưu đãi thuế đối với đội tàu mang cờ Việt Nam; quy định giới hạn thời gian ưu đãi đất đai, đồng thời luật hóa các tiêu chí về cảng xanh, cảng thông minh, xác định rõ cơ quan có thẩm quyền chứng nhận và cơ chế thu hồi ưu đãi nếu không đáp ứng yêu cầu.

ĐB Nguyễn Vũ Trung (Đoàn ĐBQH TP. Hồ Chí Minh) cũng đề nghị gắn chính sách ưu đãi với mức giảm phát thải có thể đo lường. Các khái niệm “tàu xanh”, “cảng xanh”, “nhiên liệu thay thế” cần có tiêu chí kỹ thuật công khai, kiểm tra định kỳ và thu hồi ưu đãi nếu không thực hiện đúng cam kết. Chính sách hỗ trợ cần mở rộng cả đối với việc hoán cải tàu đang hoạt động, trang bị thiết bị tiết kiệm năng lượng, sử dụng điện bờ và đầu tư hệ thống tiếp nhận, xử lý chất thải.

Về phân cấp quản lý, các đại biểu đề nghị việc giao thêm thẩm quyền cho địa phương phải đi đôi với nguồn lực, nhân lực, phương tiện và dữ liệu phục vụ thực hiện nhiệm vụ; đồng thời xác định rõ cơ quan chủ trì, trách nhiệm phối hợp và cơ chế xử lý tại những khu vực có sự giao thoa giữa vùng nước cảng biển và tuyến đường thủy nội địa.

Giải trình, làm rõ các ý kiến của đại biểu, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu nhấn mạnh: Chính sách ưu đãi hỗ trợ phát triển lĩnh vực hàng hải và đường thủy cần có tiêu chí định lượng, cam kết rõ ràng và cơ chế kiểm soát chặt chẽ. Dự thảo Bộ luật sẽ tiếp tục được hoàn thiện theo hướng quy định cụ thể đối tượng, điều kiện, thời hạn, mức hưởng, cơ chế giám sát, hậu kiểm và đánh giá tác động đối với ngân sách nhà nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu kết luận phiên họp. Ảnh: quochoi.vn

Kết luận phiên thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết: Đa số đại biểu đồng tình với sự cần thiết và mục đích xây dựng Bộ luật, đồng thời đề nghị các cơ quan liên quan tiếp thu đầy đủ ý kiến để tiếp tục hoàn thiện dự thảo, bảo đảm chất lượng và tính khả thi trước khi trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 3.