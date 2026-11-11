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Thời sự

Mưa lớn tiếp diễn, nhiều khu vực ở Gia Lai xảy ra sạt lở, ngập lụt

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NGỌC TÚ NGỌC TÚ
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(GLO)- Theo Văn phòng Thường trực phòng, chống thiên tai tỉnh Gia Lai, đến chiều 11-11, mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực phía Đông và giữa tỉnh Gia Lai xảy ra sạt lở, ngập lụt, ảnh hưởng đến giao thông và hạ tầng dân sinh.

Từ ngày 9-11 đến 14 giờ ngày 11-11, lượng mưa phổ biến ở khu vực phía Đông và giữa tỉnh Gia Lai đạt 50 - 150 mm; một số nơi có lượng mưa rất lớn như An Toàn 606 mm, cầu sông Đinh 537 mm, xã An Vinh 462 mm, Hà Văn Trên 443 mm, Làng Cát 424 mm.

Mưa lớn khiến đất đá tràn qua đèo Nha Sam, ảnh hưởng tuyến đường dài hơn 13 km dẫn vào làng Canh Tiến (xã Canh Vinh). Tại cầu Suối Bà Lương xảy ra sạt lở mố cầu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Toàn bộ 178 hộ dân ở làng Canh Tiến đã chủ động dự trữ lương thực, thực phẩm để ứng phó tình huống giao thông bị chia cắt.

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Xã Tuy Phước Bắc tiếp tục ra quân gia cố tuyến bờ ở thôn Phước Hưng vào sáng 11.11. Ảnh: Đơn vị cung cấp.

Tại phường Quy Nhơn Nam, khoảng 10 giờ ngày 11-11, đất đá sạt xuống đường tại Km18+900, quốc lộ 1D, gây ách tắc giao thông. Lực lượng cảnh sát giao thông đã tổ chức chốt chặn, phân luồng; các đơn vị chức năng triển khai khắc phục. Trước đó, chiều 10-11, tại khu vực tràn Quy Nhơn 1, nước ngập khoảng 0,5 m tràn qua đường Điện Biên Phủ (phường Quy Nhơn Đông).

Đáng chú ý, mưa lớn kết hợp triều cường và sóng biển cao 2 - 4 m làm hư hỏng nặng mái kè biển đường An Dương Vương, với chiều dài khoảng 150 m; khoảng 50 m² đường dạo bộ ven kè bị sụt lún, hư hỏng.

Để bảo đảm an toàn, tỉnh đã tổ chức sơ tán 92 hộ/294 nhân khẩu khỏi các khu vực nguy hiểm; 10 hộ/25 nhân khẩu được sơ tán xen ghép tại xã Canh Vinh.

Dự báo từ nay đến ngày 12-11, khu vực phía Đông tỉnh tiếp tục có mưa 40 - 80 mm, có nơi trên 130 mm; khu vực giữa tỉnh phổ biến 20 - 40 mm, có nơi trên 50 mm. Mưa có cường suất lớn trên 100 mm trong 3 giờ có thể xảy ra. Mực nước các sông đang xuống chậm, riêng hạ lưu sông Hà Thanh vẫn ở mức cao; tại trạm Diêu Trì, mực nước đạt 6,39 m, cao hơn báo động 3 là 0,89 m.

Các địa phương cần tiếp tục theo dõi sát diễn biến mưa lũ, chủ động cảnh báo, kiểm soát các khu vực ngập sâu, sạt lở và nguy cơ chia cắt giao thông, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân.

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