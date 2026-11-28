(GLO)- Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến, đại nhạc hội chính luận “Lời thề non sông” dự kiến quy tụ gần 2.000 nghệ sĩ, chiến sĩ, kết hợp nghệ thuật, thực cảnh và khí tài quân sự, tái hiện hào khí lịch sử, lan tỏa tinh thần yêu nước.

Chương trình nghệ thuật chính luận đặc biệt “Lời thề non sông” được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến, nhằm tái hiện lịch sử, khơi dậy truyền thống yêu nước, tinh thần bất khuất và ý chí bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của dân tộc Việt Nam.

"Lời thề non sông" có sự tham gia của gần 2.000 nghệ sĩ, chiến sĩ cùng khí tài quân sự. Ảnh: BTC

Theo thông tin từ Ban tổ chức, chương trình do Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước giai đoạn 2026-2030, Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng và Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo; Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam cùng các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện.

Chương trình dự kiến diễn ra lúc 20 giờ ngày 5-12-2026 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội, với quy mô khoảng 50.000 khán giả và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1.

“Lời thề non sông” được xây dựng theo hình thức đại nhạc hội chính luận, kết hợp nội dung lịch sử với ngôn ngữ nghệ thuật hiện đại. Thông qua âm nhạc, sân khấu, trình diễn và các màn thực cảnh, chương trình hướng tới đưa những câu chuyện lịch sử đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Điểm nhấn của chương trình là sự tham gia của gần 2.000 nghệ sĩ, diễn viên và lực lượng vũ trang, cùng việc đưa một số trang bị, khí tài quân sự vào không gian trình diễn thực cảnh.

Những hình ảnh lực lượng quân đội trực tiếp tham gia biểu diễn, kết hợp với các phương tiện, khí tài quân sự và dàn dựng sân khấu quy mô lớn, được kỳ vọng tạo nên những màn trình diễn giàu tính trực quan, góp phần khắc họa tinh thần chiến đấu, ý chí bảo vệ Tổ quốc qua các thời kỳ.

Việc kết hợp nghệ thuật biểu diễn với yếu tố thực cảnh tạo điểm nhấn cho chương trình, đồng thời mở rộng cách tiếp cận lịch sử bằng ngôn ngữ sân khấu, âm thanh, hình ảnh và cảm xúc.

Xuyên suốt chương trình là thông điệp về lời thề giữ nước được tiếp nối qua các thế hệ, bắt nguồn từ tinh thần “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” của quân và dân Thủ đô trong những ngày đầu Toàn quốc kháng chiến.

Từ dấu mốc lịch sử 19-12-1946, chương trình khắc họa truyền thống yêu nước, ý chí quật cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và vai trò của lực lượng vũ trang, Quân đội nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Không chỉ nhìn lại chặng đường lịch sử, “Lời thề non sông” còn hướng tới bồi đắp niềm tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm và tinh thần cống hiến trong mỗi người dân hôm nay; góp phần giáo dục truyền thống, lan tỏa những giá trị lịch sử đến các thế hệ, nhất là người trẻ.

Với quy mô tổ chức lớn, sự kết hợp giữa nghệ thuật chính luận, trình diễn hiện đại và thực cảnh, chương trình được kỳ vọng trở thành điểm nhấn trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến.