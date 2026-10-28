Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Văn hóa

Văn hóa Gia Lai trong kỷ nguyên mới Văn học - Nghệ thuật

Hơn 38.000 vé concert mừng Ngày Văn hóa Việt Nam tại sân Mỹ Đình được phát miễn phí

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NHÃ UYÊN (theo TTO, LĐO)

(GLO)- Hơn 38.000 vé xem chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) sẽ được phát miễn phí, với nhiều hình thức phân bổ, hướng tới phục vụ đông đảo nhân dân.

UBND TP Hà Nội vừa công bố kế hoạch tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.

hon-38000-ve-concert-mung-ngay-van-hoa-viet-nam-tai-san-my-dinh-duoc-phat-mien-phi.jpg
Sẽ có màn bắn pháo hoa mừng Ngày Văn hóa Việt Nam tại sân Mỹ Đình. Ảnh: Minh Vũ/LĐO

Dự kiến sẽ có hơn 38.000 vé mời được phát hành, trong đó có 10.500 vé được dành cho nhân dân các phường giáp ranh và tiếp giáp sân vận động Mỹ Đình. Theo phương án phân bổ, mỗi phường được cấp 500 giấy mời, riêng phường Từ Liêm được cấp 1.000 giấy mời. Bên cạnh đó, 7.000 vé mời được dành cho các tầng lớp nhân dân thông qua các nền tảng trực tuyến.

Số vé còn lại được phân bổ cho các cơ quan, đơn vị thuộc ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và TP. Hà Nội; đại diện các tổ chức quốc tế tại Hà Nội; các khối lực lượng, đoàn viên và tình nguyện viên tham gia chương trình.

Chương trình nghệ thuật dự kiến diễn ra lúc 20 giờ ngày 24-11 tại sân vận động Mỹ Đình, quy mô khoảng 50.000 khán giả. Sự kiện được tổ chức nhân Ngày Văn hóa Việt Nam, đồng thời là hoạt động trọng điểm trong chuỗi sự kiện Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Với thời lượng khoảng 120 phút, chương trình kết hợp nghệ thuật truyền thống và đương đại cùng công nghệ sân khấu hiện đại. Điểm nhấn đáng chú ý là màn bắn pháo hoa tầm cao kéo dài 15 phút, được bố trí đan xen trong các tiết mục và khép lại đêm diễn.

Để mở rộng khả năng tiếp cận của người dân, chương trình dự kiến được truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam.

Thông qua chương trình, Hà Nội kỳ vọng lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống, khơi dậy niềm tự hào dân tộc; đồng thời khắc họa hình ảnh Thủ đô ngàn năm văn hiến, giàu bản sắc, năng động và sáng tạo trong tiến trình hội nhập, phát triển.

Năm 2026 cũng là năm đầu tiên Ngày Văn hóa Việt Nam được tổ chức vào ngày 24-11. Chuỗi hoạt động Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc dự kiến diễn ra từ ngày 18 đến 24-11 trên phạm vi cả nước, góp phần nâng cao nhận thức về vai trò của văn hóa trong đời sống xã hội và thúc đẩy sự gắn kết cộng đồng.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Khán giả đội mưa thưởng thức phần trình diễn võ thuật của các võ sinh đến từ Trung tâm Võ thuật cổ truyền Bình Định. Ảnh Lam Nguyên.

Võ cổ truyền góp mặt tại chương trình "Cồng chiêng cuối tuần"

Văn hóa

(GLO) - Tối 24-10, chương trình “Cồng chiêng cuối tuần - Thưởng thức và trải nghiệm” đã diễn ra tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai). Tại đây, các võ sinh thuộc Trung tâm Võ thuật cổ truyền Bình Định đã phối hợp biểu diễn võ cổ truyền bên cạnh các tiết mục cồng chiêng.

Ra mắt sách ảnh song ngữ tái hiện huyền thoại Đường Hồ Chí Minh trên biển

Ra mắt sách ảnh song ngữ tái hiện huyền thoại Đường Hồ Chí Minh trên biển

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- Nhân kỷ niệm 65 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961 - 23/10/2026), Nhà xuất bản Thông tấn ra mắt sách ảnh song ngữ Việt - Anh, tập hợp hơn 300 bức ảnh cùng nhiều tư liệu quý, tái hiện hành trình vận tải chiến lược đặc biệt trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

“Cồng chiêng cuối tuần” diễn ra đặc biệt chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam

“Cồng chiêng cuối tuần” chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam

Văn hóa

(GLO)- Tối 20-10, tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai), chương trình “Cồng chiêng cuối tuần - Thưởng thức và Trải nghiệm” đặc biệt nhằm chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam (20-10), tôn vinh vẻ đẹp, tài năng và bản sắc văn hóa của phụ nữ Bahnar.

Mẹ và mưa xứ đầm…

Mẹ và mưa xứ đầm…

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- Tháng Mười, xứ đầm Thị Nại đã vào mùa mưa. Những triền mưa lê thê cứ trôi hoài trong ký ức. Mưa níu những xanh xưa lao xao trở lại, gọi tên những mùi hương từ thẳm xa thoảng về. Mưa ngang qua những trảng nhớ chập chùng, líu ríu gọi đứa nhỏ trong tôi chạy ào về phía tuổi thơ.

null