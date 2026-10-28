Hơn 38.000 vé concert mừng Ngày Văn hóa Việt Nam tại sân Mỹ Đình được phát miễn phí

(GLO)- Hơn 38.000 vé xem chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) sẽ được phát miễn phí, với nhiều hình thức phân bổ, hướng tới phục vụ đông đảo nhân dân.

UBND TP Hà Nội vừa công bố kế hoạch tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.

Sẽ có màn bắn pháo hoa mừng Ngày Văn hóa Việt Nam tại sân Mỹ Đình. Ảnh: Minh Vũ/LĐO

Dự kiến sẽ có hơn 38.000 vé mời được phát hành, trong đó có 10.500 vé được dành cho nhân dân các phường giáp ranh và tiếp giáp sân vận động Mỹ Đình. Theo phương án phân bổ, mỗi phường được cấp 500 giấy mời, riêng phường Từ Liêm được cấp 1.000 giấy mời. Bên cạnh đó, 7.000 vé mời được dành cho các tầng lớp nhân dân thông qua các nền tảng trực tuyến.

Số vé còn lại được phân bổ cho các cơ quan, đơn vị thuộc ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và TP. Hà Nội; đại diện các tổ chức quốc tế tại Hà Nội; các khối lực lượng, đoàn viên và tình nguyện viên tham gia chương trình.

Chương trình nghệ thuật dự kiến diễn ra lúc 20 giờ ngày 24-11 tại sân vận động Mỹ Đình, quy mô khoảng 50.000 khán giả. Sự kiện được tổ chức nhân Ngày Văn hóa Việt Nam, đồng thời là hoạt động trọng điểm trong chuỗi sự kiện Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Với thời lượng khoảng 120 phút, chương trình kết hợp nghệ thuật truyền thống và đương đại cùng công nghệ sân khấu hiện đại. Điểm nhấn đáng chú ý là màn bắn pháo hoa tầm cao kéo dài 15 phút, được bố trí đan xen trong các tiết mục và khép lại đêm diễn.

Để mở rộng khả năng tiếp cận của người dân, chương trình dự kiến được truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam.

Thông qua chương trình, Hà Nội kỳ vọng lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống, khơi dậy niềm tự hào dân tộc; đồng thời khắc họa hình ảnh Thủ đô ngàn năm văn hiến, giàu bản sắc, năng động và sáng tạo trong tiến trình hội nhập, phát triển.

Năm 2026 cũng là năm đầu tiên Ngày Văn hóa Việt Nam được tổ chức vào ngày 24-11. Chuỗi hoạt động Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc dự kiến diễn ra từ ngày 18 đến 24-11 trên phạm vi cả nước, góp phần nâng cao nhận thức về vai trò của văn hóa trong đời sống xã hội và thúc đẩy sự gắn kết cộng đồng.