Tại chương trình, 40 thành viên đội chiêng làng Jút (xã Ia Hrung) mang đến các tiết mục chiêng Mừng lúa mới, Mừng chiến thắng; hòa tấu Tắc kè tháng 5 và các tiết mục đơn ca Em là cô gái Jrai, Đêm xoang Tây Nguyên.
Không chỉ thưởng thức các tiết mục biểu diễn, người dân và du khách còn được tìm hiểu về văn hóa truyền thống của đồng bào Tây Nguyên thông qua hoạt động giới thiệu nhạc cụ dân tộc như đàn T’rưng, đàn Klông pút,...
Chương trình thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia, góp phần quảng bá các giá trị của di sản cồng chiêng Tây Nguyên, đồng thời tạo ra hoạt động trải nghiệm thú vị.
(GLO) - Tối 24-10, chương trình “Cồng chiêng cuối tuần - Thưởng thức và trải nghiệm” đã diễn ra tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai). Tại đây, các võ sinh thuộc Trung tâm Võ thuật cổ truyền Bình Định đã phối hợp biểu diễn võ cổ truyền bên cạnh các tiết mục cồng chiêng.
(GLO)- Chiều 24-11, phường Hoài Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức chương trình hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 với chủ đề “Hoài Nhơn Nam - Giữ gìn bản sắc văn hóa, lan tỏa yêu thương”.
(GLO)- Ngày 23-11, Trường Tiểu học, THCS và THPT FPT Long Vân (phường Quy Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai) tổ chức Ngày hội Văn hóa Việt Nam năm 2026 với chủ đề “Chạm di sản - Khơi hồn Việt”, hưởng ứng Ngày hội Văn hóa Việt Nam 24-11.
(GLO)- Hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11), Thư viện tỉnh Gia Lai tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống, phát huy văn hóa đọc và nâng cao nhận thức cộng đồng về trách nhiệm gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.
(GLO)- Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11) là dịp tôn vinh bản sắc dân tộc, đồng thời đề cao vai trò của các nghệ nhân - những “báu vật nhân văn sống” luôn tâm huyết gìn giữ, thực hành và trao truyền vốn quý của cha ông.
(GLO)- Tối 22-11, UBND phường Hoài Nhơn phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam phường tổ chức vòng chung kết Hội thi “Người đẹp xứ Dừa” năm 2026, với chủ đề “Duyên dáng Hoài Nhơn - Tỏa sáng nét đẹp xứ Dừa”.
(GLO)- Sáng 22-11, tại Nhà văn hóa khu phố Tân An, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tam Quan (tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ đón nhận bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh “Địa điểm Chiến thắng Đồng Khô năm 1966”.
(GLO)- Sáng 22-11, hòa trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11), tại Di tích lịch sử Cấm An Sơn (khu phố Hoài Châu), phường Tam Quan (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức Lễ khởi công công trình xây dựng, bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích lịch sử Cấm An Sơn.
(GLO)- Sáng 22-11, Bảo tàng Quang Trung (xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai) tổ chức trưng bày chuyên đề “Di sản tưởng niệm danh nhân Tây Sơn”, nhằm hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11) và kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946 - 24/11/2026).
(GLO)- Gần 35 năm gắn bó với sân khấu nghệ thuật truyền thống, nghệ sĩ Đinh Văn Hiệp - nhạc công Đoàn ca kịch bài chòi Bình Định (Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai) vẫn dành tình yêu với cây đàn nhị.
(GLO)- Sáng 21-11, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) ra mắt Câu lạc bộ “Em yêu nghệ thuật truyền thống” kết hợp sinh hoạt chuyên đề “Sân khấu hóa và nghệ thuật truyền thống”.
(GLO)- Chiều 20-11, Binh đoàn 15 tổ chức lễ khánh thành và bàn giao nhà rông văn hóa làng Lung Prông (xã Đức Cơ, tỉnh Gia Lai). Dự buổi lễ có Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ - Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Binh đoàn 15 cùng đại diện lãnh đạo 2 xã Đức Cơ và Ia Krêl.
(GLO)- Mang củi giúp thầy cô thêm chút hơi ấm mà rồi cả thầy cô và bọn trẻ lòng đều vui như tết, thầy cô giữ bọn trẻ ở lại ăn cơm chiều xong mới thả cho về. Ra về, đường đã mờ mịt sương nhưng chúng tung tăng vì khiến thầy cô vui...
(GLO)- Hưởng ứng “Ngày Văn hóa Việt Nam” gắn với “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc”, chiều 20-11, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai khai mạc chương trình “Ngày hội Di sản văn hóa” năm 2026 tại khuôn viên Bảo tàng Pleiku.