(GLO)- Tối 24-11, tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) đã diễn ra chương trình “Cồng chiêng cuối tuần - Thưởng thức và Trải nghiệm” nhằm chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11).

Điểm đặc biệt của chương trình “Cồng chiêng cuối tuần - Thưởng thức và Trải nghiệm” lần này là được tổ chức vào tối thứ ba (24-11), thay vì lịch cuối tuần như thường lệ, nhằm chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam.

Đội chiêng làng Jút (xã Ia Hrung) mang đến các tiết mục hấp dẫn. Ảnh: Chu Hằng

Tại chương trình, 40 thành viên đội chiêng làng Jút (xã Ia Hrung) mang đến các tiết mục chiêng Mừng lúa mới, Mừng chiến thắng; hòa tấu Tắc kè tháng 5 và các tiết mục đơn ca Em là cô gái Jrai, Đêm xoang Tây Nguyên.

Ngoài thưởng thức các tiết mục biểu diễn, người dân và du khách còn được giới thiệu nhạc cụ dân tộc. Ảnh: Chu Hằng

Không chỉ thưởng thức các tiết mục biểu diễn, người dân và du khách còn được tìm hiểu về văn hóa truyền thống của đồng bào Tây Nguyên thông qua hoạt động giới thiệu nhạc cụ dân tộc như đàn T’rưng, đàn Klông pút,...

Chương trình thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia, góp phần quảng bá các giá trị của di sản cồng chiêng Tây Nguyên, đồng thời tạo ra hoạt động trải nghiệm thú vị.

Đông đảo người dân và du khách tới thưởng thức chương trình. Ảnh: Chu Hằng

Khán giả được uống rượu ghè ngay tại chương trình “Cồng chiêng cuối tuần - Thưởng thức và Trải nghiệm”. Ảnh: Chu Hằng

Tiết mục đơn ca Em là cô gái Jrai. Ảnh: Chu Hằng

40 thành viên đội chiêng làng Jút (xã Ia Hrung). Ảnh: Chu Hằng

Nhiều em nhỏ, du khách, người dân cùng hòa chung nhịp xoang với đội chiêng làng Jút. Ảnh: Chu Hằng