(GLO)- Hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11), Thư viện tỉnh Gia Lai tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống, phát huy văn hóa đọc và nâng cao nhận thức cộng đồng về trách nhiệm gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Đưa di sản văn hóa đến gần hơn với thế hệ trẻ

Sáng 23-11, Thư viện tỉnh Gia Lai phối hợp với Trường THPT Quốc Học Quy Nhơn tổ chức chương trình ngoại khóa với chủ đề “Lễ hội Cầu ngư - Làng biển Nhơn Hải - Tôn vinh di sản văn hóa địa phương” thu hút hơn 1.500 học sinh tham gia. Đây là hoạt động nhằm giúp học sinh tìm hiểu sâu hơn về lịch sử, văn hóa, tín ngưỡng và đời sống tinh thần của cư dân vùng biển, qua đó bồi đắp tình yêu quê hương và ý thức bảo tồn di sản.

Nhà báo Đoàn Ngọc Nhuận giới thiệu về lễ hội cầu ngư làng biển Nhơn Hải. Ảnh: Nhật Vũ

Tại chương trình, nhà báo Đoàn Ngọc Nhuận (Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai) đã giới thiệu khái quát về lịch sử Lễ hội Cầu ngư ở vùng duyên hải Gia Lai nói chung và làng biển Nhơn Hải nói riêng; đồng thời chia sẻ về những phong tục, nghi lễ truyền thống, đời sống lao động và nét đẹp văn hóa của cộng đồng ngư dân. Lễ hội Cầu ngư gắn bó mật thiết với tín ngưỡng thờ cá Ông, thể hiện ước vọng về những chuyến biển bình an, mưa thuận gió hòa, cuộc sống no ấm của cư dân miền biển.

Điểm nhấn của chương trình là phần diễn xướng Bả trạo do nghệ nhân Nguyễn Thành Trung (thành viên Đội bả trạo Nhơn Hải) biểu diễn. Những động tác, lời xướng mô phỏng hoạt động chèo thuyền, ra khơi không chỉ tái hiện nét sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng đặc trưng, mà còn giúp học sinh cảm nhận trực quan hơn về nghệ thuật diễn xướng dân gian gắn với Lễ hội Cầu ngư.

Nghệ nhân Nguyễn Thành Trung trình diễn nghệ thuật bả trạo. Ảnh: Nhật Vũ

Cùng với đó, nghệ nhân Nguyễn Dư (Phó Chủ nhiệm CLB Bài chòi Nhơn Hải) giao lưu, hô câu thai với nội dung gần gũi, gửi gắm thông điệp về phòng, chống tệ nạn trong học đường và đạo lý nhớ ơn cha mẹ. Sự kết hợp giữa tri thức văn hóa và diễn xướng dân gian đã tạo không khí hào hứng, giúp các em tiếp nhận kiến thức một cách sinh động, dễ nhớ.

Em Nguyễn Phúc Uyên Thảo (lớp 11A2) chia sẻ: “Trước đây, em chỉ nghe và biết về Lễ hội cầu ngư qua truyền hình và sách báo. Hôm nay được tận mắt xem các nghệ nhân trình diễn nghệ thuật bả trạo, em rất hào hứng. Đây là hoạt động rất có ý nghĩa giúp em hiểu hơn về văn hoá tỉnh mình”.

Thông qua hoạt động, di sản không còn là những kiến thức khô khan trong sách vở mà trở thành những câu chuyện, thanh âm và trải nghiệm gần gũi với đời sống. Qua đó, góp phần khơi dậy niềm tự hào về văn hóa quê hương, đồng thời nâng cao ý thức của học sinh trong việc gìn giữ, tiếp nối những giá trị truyền thống.

“Thông qua hoạt động hôm nay, em được nghe các nghệ nhân chia sẻ về Lễ hội cầu ngư của làng biển Nhơn Hải và rất tự hào về văn hoá của quê hương mình. Là một người trẻ, em luôn ý thức về việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá của địa phương”-em Nguyễn Hồ Gia Phát (lớp 11A8) chia sẻ.

Phát huy vai trò thư viện trong lan tỏa văn hóa đọc và di sản

Hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, bên cạnh hoạt động tọa đàm tại trường học, Thư viện tỉnh Gia Lai còn triển khai các hoạt động trưng bày, giới thiệu sách và tài liệu với chủ đề “Phát huy sức mạnh văn hóa Việt Nam - Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Thầy cô và học sinh Trường THPT Quốc học tìm hiểu về lễ hội cầu ngư vùng duyên hải Gia Lai. Ảnh: Nhật Vũ

Từ ngày 20 đến 30-11-2026, tại Thư viện tỉnh diễn ra hoạt động trưng bày, giới thiệu hơn 300 tài liệu và sách về văn hóa Việt Nam. Nội dung tập trung vào lịch sử, văn hóa, các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc và những nét văn hóa đặc trưng của địa phương như nghệ thuật bài chòi, hát bội, võ cổ truyền, di sản cồng chiêng, nghề dệt thổ cẩm, đan lát, tạc tượng gỗ…

Không gian trưng bày được thiết kế trực quan, sinh động, kết hợp xếp sách nghệ thuật và phục vụ bạn đọc nghiên cứu, tìm hiểu tại chỗ. Thư viện cũng đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu sách trên trang thông tin điện tử và các nền tảng mạng xã hội, góp phần mở rộng khả năng tiếp cận tri thức đến đông đảo bạn đọc.

Thông qua chuỗi hoạt động, Thư viện tỉnh Gia Lai không chỉ cung cấp nguồn tài liệu, phát triển văn hóa đọc mà còn góp phần bảo tồn, quảng bá và lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống.

Đoàn viên Công an tỉnh Gia Lai tham gia các hoạt động về Ngày Văn hóa Việt Nam tại Thư viện tỉnh. Ảnh: Nhật Vũ

Chia sẻ ý nghĩa của những hoạt động hưởng ứng Ngày văn hoá Việt Nam, ông Trần Xuân Nhất - Phó Giám đốc Thư viện tỉnh Gia Lai cho biết “Điều chúng tôi hướng đến qua các hoạt động này là đưa văn hóa truyền thống đến gần hơn với đời sống cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Thông qua trưng bày tài liệu, giới thiệu di sản và tổ chức giao lưu, trải nghiệm tại trường học, các em có cơ hội tiếp cận văn hóa bằng hình thức trực quan, sinh động. Qua đó, khơi dậy tình yêu quê hương, niềm tự hào về bản sắc văn hóa dân tộc và ý thức trách nhiệm trong việc gìn giữ, phát huy những giá trị di sản. Đây cũng là nỗ lực của Thư viện tỉnh trong việc đổi mới hoạt động, phát huy vai trò của thư viện như một không gian lan tỏa tri thức và kết nối văn hóa trong cộng đồng”.

Từ không gian sách đến những buổi giao lưu, trải nghiệm di sản, các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam đã tạo thêm cơ hội để người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ hiểu hơn về cội nguồn và bản sắc văn hóa dân tộc. Qua đó góp phần đưa văn hóa trở thành nguồn lực nội sinh, bồi đắp đời sống tinh thần và thúc đẩy sự phát triển bền vững của địa phương.