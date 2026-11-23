(GLO)- Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11) là dịp tôn vinh bản sắc dân tộc, đồng thời đề cao vai trò của các nghệ nhân - những “báu vật nhân văn sống” luôn tâm huyết gìn giữ, thực hành và trao truyền vốn quý của cha ông.

Trong đợt xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân (NNND), Nghệ nhân Ưu tú (NNƯT) thuộc lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ IV - 2026, theo thông báo của Hội đồng chuyên ngành cấp bộ, tỉnh Gia Lai có 3 hồ sơ đủ điều kiện trình Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu NNND và 30 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NNƯT.

Đằng sau mỗi hồ sơ là hành trình nhiều năm gắn bó, cống hiến của các nghệ nhân. Mỗi người một loại hình di sản, một cách thực hành nhưng đều chung tâm huyết gìn giữ vốn quý của cha ông và trao truyền cho thế hệ sau.

NNƯT Nguyễn Phú (ở giữa) tích cực tham gia bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật bài chòi dân gian. Ảnh: Đ.N

Hơn 40 năm gắn bó với hát bội, nghệ nhân Phan Ngọc Bạn - Trưởng Đoàn nghệ thuật hát bội Trần Quang Diệu (phường An Nhơn) là một trong những người đang được đề nghị xét tặng danh hiệu NNƯT. Với ông, giữ nghề trước hết là giữ được những nguyên tắc, kỹ năng đặc trưng của loại hình sân khấu truyền thống này.

“Muốn giữ được cái hay của hát bội thì phải chịu học, chịu rèn luyện và thực sự đam mê biểu diễn. Người học phải hiểu từng động tác vũ đạo, cách ca, cách diễn và đặc biệt là hiểu rõ tính cách nhân vật” - ông Bạn chia sẻ.

Cũng dành nhiều tâm huyết cho hát bội, NNƯT Huỳnh Thị Kim Chung - diễn viên Đoàn nghệ thuật hát bội Phước An (xã Tuy Phước Tây) là 1 trong 3 nghệ nhân của tỉnh được đề nghị xét tặng danh hiệu NNND lần này. Điều bà đặc biệt quan tâm là đưa nghệ thuật hát bội đến gần hơn với công chúng, nhất là lớp trẻ.

“Cần có những chương trình hát bội cho người trẻ xem và trải nghiệm để hiểu vì sao đây là vốn quý của cha ông để lại. Có tiếp xúc thì mới nảy sinh tình yêu, từ đó mới có người muốn tìm hiểu và học hát bội” - bà Chung cho hay.

Cùng với hát bội, bài chòi dân gian ở khu vực phía Đông tỉnh vẫn được gìn giữ bởi những nghệ nhân tâm huyết với câu hát, làn điệu quê hương. Với lối diễn xướng gần gũi, dí dỏm, giàu tính ứng tác, bài chòi dân gian đòi hỏi người thực hành không chỉ thuộc lời mà còn phải biết chuyển tải cảm xúc đến người nghe.

NNƯT Nguyễn Phú - Chủ nhiệm CLB Bài chòi dân gian xã Tuy Phước (đang được đề nghị xét tặng danh hiệu NNND) chia sẻ: “Người biểu diễn phải biết gửi cảm xúc vào câu thai, chuyển tải cái hay, cái tình của bài chòi dân gian đến mọi người”.

NNƯT Nguyễn Minh Toàn (bìa trái) đệm đàn nhị cho các nghệ nhân bài chòi tập luyện chuẩn bị biểu diễn. Ảnh: Đ.N

NNƯT Nguyễn Minh Toàn - Trưởng Đoàn nghệ thuật hát bội Nhơn Hưng (phường An Nhơn Đông) là người gắn bó với cả hát bội và bài chòi. Với ông, việc được đề nghị xét tặng danh hiệu NNND là niềm vinh dự, sự động viên, nhưng điều trăn trở hơn cả là gầy dựng thế hệ tiếp nối bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể.

“Để hát bội, bài chòi tiếp tục sống thì phải có người kế tục. Điều chúng tôi mong muốn nhất là có người trẻ theo nghề” - ông Toàn bộc bạch

Ở phía Tây tỉnh, nhiều nghệ nhân cũng đang góp phần gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống. Đặc biệt, nghệ nhân Dach (SN 1916, làng Prông Thoong, xã Ia Băng) được xem là người hát kể sử thi (kể khan) cuối cùng ở vùng đất dưới chân núi Hàm Rồng. Có cha là người Bahnar, mẹ là người Jrai, cụ ông có thể hát kể bằng cả hai ngôn ngữ.

Không chỉ có tài hát kể sử thi, nghệ nhân Dach còn lưu giữ nhiều kiến thức về đời sống, phong tục của cộng đồng. Ông cũng là nghệ nhân hát kể sử thi duy nhất của tỉnh Gia Lai đang được đề nghị xét tặng danh hiệu NNƯT lần này.

Mặc dù đã 110 tuổi nhưng nghệ nhân Dach vẫn đan gùi và có thể hát kể những sử thi ngắn. Ảnh: M.C

Mặc dù đã 110 tuổi nhưng ông vẫn còn rất minh mẫn. “Những năm trước giải phóng, vùng đất dưới chân núi Hàm Rồng đều là nhà tranh, không có điện.

Đêm đêm, bà con tụ họp thành nhóm, đốt lửa lấy ánh sáng và để sẵn ghè rượu mời mình đến hát kể sử thi. Có khi mùa mưa, mình hát kể suốt 2 ngày đêm bên bếp lửa mà không thấy mệt” - ông Dach kể.

Không chỉ những nghệ nhân được đề nghị xét tặng danh hiệu, nhiều người thuộc thế hệ sau vẫn đang âm thầm góp sức gìn giữ, trao truyền di sản. Nghệ nhân Ksor Kốk (SN 1973, buôn Sai, xã Phú Túc) là một trong số đó. Hơn 20 năm qua, ông miệt mài với việc chỉnh chiêng ở buôn Sai và các vùng lân cận.

“Người chỉnh chiêng phải biết diễn tấu, hiểu đặc tính từng loại chiêng, có đôi tai thẩm âm tinh tế và đôi tay khéo léo. Cồng chiêng gắn với lễ hội, là sợi dây kết nối cộng đồng nên mình luôn cố gắng truyền lại nghề cho lớp trẻ. Đến nay, một số học trò của mình đã có thể thực hành chỉnh chiêng” - nghệ nhân Ksor Kốk chia sẻ.

Nghệ nhân Ksor Kốk (bên phải) trình diễn kỹ thuật chỉnh chiêng với các nghệ nhân trong tỉnh. Ảnh: M.C

Vai trò của các nghệ nhân trong gìn giữ, trao truyền di sản càng được chú trọng khi tỉnh Gia Lai triển khai các chính sách bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống.

UBND tỉnh đã phê duyệt Đề án bảo tồn và phát huy giá trị di sản hát bội Bình Định và nghệ thuật bài chòi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030; đồng thời triển khai Đề án bảo tồn và phát huy giá trị di sản Không gian văn hóa cồng chiêng tỉnh Gia Lai giai đoạn 2026-2030.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch nhấn mạnh: “Tỉnh rất quan tâm thực hiện chính sách đãi ngộ, truyền dạy, tôn vinh nghệ nhân; tạo điều kiện để thế hệ trẻ học và tiếp nối các giá trị truyền thống, hạn chế nguy cơ mai một.

Bảo tồn di sản cần chuyển từ cách làm giữ gìn đơn thuần sang phát huy giá trị trong đời sống đương đại, gắn với giáo dục, sáng tạo nghệ thuật và phát triển du lịch, trong đó nghệ nhân và cộng đồng phải được đặt ở vị trí chủ thể”.