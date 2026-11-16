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Xã Ia Hrú phục dựng lễ mừng lúa mới của dân tộc Jrai

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(GLO)- Ngày 16-11, tại Nhà rông cộng đồng làng Kueng Đơn, UBND xã Ia Hrú (tỉnh Gia Lai) tổ chức phục dựng lễ mừng lúa mới của dân tộc Jrai.

Theo phong tục truyền thống, lễ mừng lúa mới là dịp để cộng đồng người Jrai bày tỏ lòng biết ơn đối với các vị thần linh đã phù hộ mùa màng, đồng thời tri ân thành quả lao động sau một vụ thu hoạch. Nghi lễ còn mang ý nghĩa gắn kết cộng đồng, thể hiện ước vọng về cuộc sống bình an, no ấm và hạnh phúc.

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Thầy cúng thực hiện bài cúng lễ mừng lúa theo phong tục của dân tộc Jrai. Ảnh: Đồng Lai

Từ sáng sớm, già làng, thầy cúng cùng bà con chuẩn bị khu vực hành lễ và sắp xếp lễ vật theo phong tục. Lễ vật dâng cúng gồm 4 ghè rượu cần, 1 con heo đen và 2 gùi lúa mới vừa thu hoạch.

Tại buổi lễ, thầy cúng thực hiện các bài khấn bằng tiếng Jrai, gửi gắm mong ước về mùa màng bội thu, lúa đầy kho, gia đình mạnh khỏe, cuộc sống sung túc.

Sau phần lễ, không khí phần hội rộn ràng với các hoạt động văn hóa cộng đồng như biểu diễn cồng chiêng, giã gạo mới, uống rượu cần và thưởng thức ẩm thực truyền thống.

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Các nghệ nhân biểu diễn cồng chiêng và múa xoang tại phục dựng lễ mừng lúa mới. Ảnh: Đồng Lai

Hoạt động phục dựng góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Jrai; đồng thời tạo điều kiện để thế hệ trẻ tìm hiểu, tiếp nối những phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc, góp phần xây dựng “Nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc”.

Dưới đây là một số hình ảnh tại lễ mừng lúa mới của người Jrai ở xã Ia Hrú:

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Trình diễn cồng chiêng tại buổi lễ. Ảnh: Đồng Lai
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Các thiếu nữ giã gạo. Ảnh: Đồng Lai
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Rang lúa trên bếp lửa theo cách truyền thống của người Jrai. Ảnh: Đồng Lai
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Du khách tham gia uống rượu cần và thưởng thức ẩm thực truyền thống. Ảnh: Đồng Lai
Clip: Toàn cảnh buổi phục dựng Lễ Mừng lúa mới của dân tộc Jrai. Thực hiện: Đồng Lai
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