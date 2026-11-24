Từ những giờ trải nghiệm đến việc mặc trang phục dân tộc, các giá trị văn hóa Bahnar, Jrai, H’re, Chăm H’roi được giới thiệu gần gũi, góp phần nuôi dưỡng tình yêu và niềm tự hào về cội nguồn trong học sinh.

Những bài học ngoài trang sách

Vào ngày thứ Năm của tuần thứ ba hằng tháng, Liên đội Trường THCS bán trú Canh Thuận (xã Vân Canh) tổ chức hoạt động ngoại khóa theo chủ đề, chủ điểm. Trong đó, hoạt động tìm hiểu trang phục truyền thống của người Bahnar và Chăm H’roi mang đến cho học sinh nhiều trải nghiệm thú vị. Qua video, hình ảnh về nghệ nhân dệt thổ cẩm, các em được tìm hiểu quy trình dệt, đặc điểm trang phục của mỗi dân tộc, khám phá những câu chuyện văn hóa gắn với đời sống cộng đồng.

Học sinh Trường THCS bán trú Canh Thuận (xã Vân Canh) giới thiệu những nét đặc trưng trong trang phục truyền thống của người Bana tại hoạt động ngoại khóa. Ảnh: Chương Hiếu

Ở kỳ hoạt động ngoại khóa gần đây, em Đinh Thị Mỹ (lớp 9A,) thuyết trình về trang phục của dân tộc mình, từ màu sắc đến hoa văn. Mỹ giới thiệu, để hoàn thành một bộ trang phục dệt thủ công, người phụ nữ phải mất từ 3 - 5 ngày. Sau đó, trang phục được trang trí bằng hạt cườm, lục lạc, đồng bạc... Sự tỉ mỉ trong từng công đoạn tạo nên nét riêng của trang phục Bahnar.

Theo thầy Lương Văn Tuấn - Hiệu trưởng Trường THCS bán trú Canh Thuận: Năm học 2026 - 2027, trường có 331 học sinh, trong đó, học sinh Bahnar, Chăm H’roi chiếm trên 99%. Những năm qua, nhà trường chỉ đạo giáo viên, Liên đội tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, ngoại khóa; lồng ghép nội dung văn hóa vào giờ học và mời nghệ nhân hướng dẫn học sinh thực hành.

Tại Phòng sinh hoạt truyền thống Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT An Lão (xã An Lão), việc trưng bày trang phục người H’re, bộ cồng chiêng, công cụ lao động, vật dụng sinh hoạt, nhạc cụ... giúp học sinh tìm hiểu về phong tục, tập quán của đồng bào. Để học sinh có thêm tư liệu trực quan tìm hiểu về phong tục và văn hóa cộng đồng, cô Nguyễn Thị Hai Phường - Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội của trường, vận động nghệ nhân, người dân đóng góp hiện vật về đời sống người H’re, làm phong phú Phòng sinh hoạt truyền thống.

Còn tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT số 2 tỉnh (phường Thống Nhất) có các học sinh thuộc nhiều dân tộc như Jrai, Bahnar, Dao, Tày, Nùng, Mường... Những năm học qua, nhà trường đã lồng ghép văn hóa dân tộc vào các tiết học, thành lập CLB sở thích, mời nghệ nhân hướng dẫn ngoại khóa, ngày hội, khuyến khích học sinh mặc trang phục truyền thống vào dịp lễ, giúp các em có dịp tìm hiểu, giao lưu và chia sẻ nét đẹp văn hóa với bạn bè.

Sắc màu trang phục truyền thống tạo điểm nhấn tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Hoài Ân (xã Ân Tường) vào mỗi thứ Hai và thứ Năm hằng tuần. Ảnh: Chương Hiếu

Đưa sắc màu truyền thống hiện diện mỗi ngày

Từ những giờ trải nghiệm, ngoại khóa, văn hóa truyền thống dần trở nên gần gũi với học sinh. Nhiều trường còn khuyến khích các em mặc trang phục dân tộc vào những ngày nhất định, đưa sắc màu văn hóa vào sinh hoạt thường ngày.

Vào thứ Hai và thứ Năm hằng tuần, sân Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Hoài Ân (xã Ân Tường) rực rỡ sắc màu trang phục truyền thống của học sinh Bahnar, H’re. Các nữ sinh duyên dáng trong váy áo thổ cẩm; nhiều em lựa chọn kiểu áo khoác cổ tròn truyền thống kết hợp trang phục hiện đại. Sự kết hợp giữa nét đẹp trang phục dân tộc và phong cách trẻ trung tạo nên diện mạo sinh động cho ngôi trường.

Em Đinh Thị Thanh Mai (lớp 9A2) bộc bạch: “Em rất vui và tự hào khi được mặc trang phục truyền thống của dân tộc mình đến trường. Qua những bộ trang phục ấy, em hiểu hơn về nét đẹp văn hóa của dân tộc mình. Em cũng tự tin hơn khi giới thiệu với bạn bè về trang phục, phong tục và những nét văn hóa đặc trưng của dân tộc mình”.

Thầy Phạm Ngọc Ánh - Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Hoài Ân - cho biết: “Từ năm học 2020 đến nay, nhà trường duy trì quy định học sinh mặc trang phục truyền thống 2 ngày trong tuần; giáo viên cũng được khuyến khích hưởng ứng. Qua thời gian thực hiện, các em ngày càng hào hứng khi khoác lên mình trang phục dân tộc, đồng thời mạnh dạn giới thiệu với bạn bè những nét văn hóa đặc trưng của cộng đồng mình”.

Tương tự, mỗi sáng thứ Hai, sắc màu thổ cẩm lại hiện diện trong khuôn viên Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Vĩnh Thạnh (xã Vĩnh Thạnh). Theo quy định của nhà trường, học sinh mặc trang phục truyền thống vào ngày đầu tuần và trong các hoạt động chung. Với hơn 500 học sinh, phần lớn là người Bana, việc khoác lên mình trang phục dân tộc đã trở thành nét sinh hoạt quen thuộc của trường.

Theo thầy Phạm Kim Lân - Hiệu trưởng nhà trường, quy định mặc trang phục truyền thống được duy trì nhiều năm nay và nhận được sự đồng tình, ủng hộ của phụ huynh. Khi trang phục dân tộc hiện diện trong sinh hoạt học đường, học sinh hiểu rằng đó không chỉ là trang phục dành cho lễ hội mà còn là nét đẹp gắn bó với đời sống cộng đồng cần được trân trọng.

Ông Phạm Văn Nam - Giám đốc Sở GD&ĐT - khẳng định: Việc đưa văn hóa truyền thống vào trường học có ý nghĩa thiết thực trong giáo dục toàn diện học sinh, nhất là ở địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số. Thời gian tới, ngành giáo dục tiếp tục khuyến khích các trường tổ chức trải nghiệm, ngoại khóa, phát huy vai trò nghệ nhân, cộng đồng địa phương và lồng ghép văn hóa dân tộc trong môn học, hoạt động giáo dục, giúp học sinh hiểu cội nguồn và có trách nhiệm tiếp nối giá trị truyền thống.