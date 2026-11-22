(GLO)- Nguyễn Thanh Mai - sinh viên Học viện Hàng không Việt Nam vừa được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất sau khi giành huy chương vàng Vovinam thế giới năm 2025. Ở tuổi 21, cô tiếp tục bảo vệ ngôi vô địch tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026.

Sinh viên Nguyễn Thanh Mai vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Ảnh: HVHKVN/TNO

Nguyễn Thanh Mai sinh năm 2005, hiện là sinh viên năm cuối khoa Ngoại ngữ của Học viện Hàng không Việt Nam. Không chỉ theo đuổi việc học đại học, Thanh Mai còn là vận động viên Vovinam thi đấu cho đoàn thể thao TP. Hồ Chí Minh và đã có khoảng 13 năm gắn bó với môn võ truyền thống của Việt Nam.

Theo thông tin từ Học viện Hàng không Việt Nam, tại lễ khai mạc môn Vovinam trong khuôn khổ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, diễn ra ngày 14-11-2026, Nguyễn Thanh Mai vinh dự được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất theo Quyết định số 304/QĐ-CTN ngày 17-3-2026 của Chủ tịch nước.

Phần thưởng cao quý này ghi nhận thành tích xuất sắc của nữ vận động viên tại Giải vô địch Vovinam thế giới năm 2025 tổ chức ở Indonesia.

Nguyễn Thanh Mai xuất sắc giành huy chương vàng nội dung Tinh hoa lưỡng nghi kiếm pháp nữ tại Giải vô địch vovinam thế giới năm 2025. Ảnh: NVCC/TTO

Ít ai biết rằng, hành trình chinh phục những tấm huy chương của Thanh Mai bắt đầu từ khi còn nhỏ. Tính đến nay, cô đã có khoảng 13 năm tập luyện và gắn bó với Vovinam. Quá trình rèn luyện bền bỉ giúp nữ vận động viên từng bước khẳng định năng lực tại các giải đấu. Năm 2023, Mai gây chú ý khi giành 2 huy chương vàng tại các giải trẻ toàn quốc.

Dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp của cô đến vào tháng 11-2025, tại Giải vô địch Vovinam thế giới tổ chức ở Indonesia từ ngày 2 đến 8-11. Thanh Mai xuất sắc giành huy chương vàng nội dung Tinh hoa lưỡng nghi kiếm pháp nữ, góp phần vào thành tích chung của đội tuyển Vovinam Việt Nam. Đây cũng là thành tích quốc tế giúp cô được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất.

Tính đến nay, Thanh Mai đã có khoảng 13 năm tập luyện và gắn bó với Vovinam. Ảnh: HVHKVN/TNO

Không dừng lại ở thành công trên đấu trường quốc tế, năm 2026, Thanh Mai tiếp tục chứng minh phong độ khi tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X. Ở nội dung sở trường Tinh hoa lưỡng nghi kiếm pháp nữ, cô xuất sắc bảo vệ thành công ngôi vô địch, mang về thêm 1 huy chương vàng cho đoàn thể thao TP. Hồ Chí Minh.

Đáng chú ý, thành tích này đến trong thời điểm Mai vẫn đang theo học chương trình đại học. Việc vừa duy trì kết quả học tập, vừa tham gia các đợt tập trung huấn luyện và thi đấu thể thao thành tích cao đòi hỏi nữ sinh phải có kế hoạch quản lý thời gian, tinh thần kỷ luật và sự quyết tâm lớn.

Theo chia sẻ của Mai, để đạt được thành tích thi đấu tốt, cô cùng đồng đội phải dành nhiều thời gian tập luyện, trau dồi chuyên môn, kỹ thuật và thể lực. Bên cạnh đó, sự hỗ trợ từ thầy cô, ban huấn luyện và đồng đội cũng là nguồn động viên quan trọng giúp cô vượt qua những áp lực trong quá trình thi đấu.

Thanh Mai hiện là sinh viên năm cuối khoa Ngoại ngữ của Học viện Hàng không Việt Nam. Ảnh: NVCC/TTO

Chia sẻ về việc được trao Huân chương Lao động hạng Nhất ở tuổi 21, Thanh Mai cho biết đây là niềm vinh dự và dấu mốc đặc biệt trong cuộc đời. Cô xem phần thưởng là sự ghi nhận cho những nỗ lực đã qua, đồng thời là động lực để tiếp tục phấn đấu, nâng cao thành tích trong những mùa giải tiếp theo.