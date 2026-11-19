(GLO)- Thầy Nguyễn Thanh Bách - giáo viên Trường mầm non Na Sầm (xã Na Sầm, tỉnh Lạng Sơn) là gương mặt đặc biệt trong danh sách 45 nhà giáo, cán bộ quản lý bậc học mầm non được Bộ GD&ĐT vinh danh Nhà giáo tiêu biểu năm 2026. Anh cũng là nam giáo viên mầm non duy nhất được tuyên dương.

Sinh năm 1995, quê Thái Nguyên, thầy Bách đến với nghề giáo viên mầm non từ tình yêu trẻ cùng năng khiếu ca hát, múa, vẽ. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, anh thi vào ngành Giáo dục mầm non (Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên). Năm 2018, anh tốt nghiệp loại giỏi.

Thầy giáo Nguyễn Thanh Bách được tuyên dương Nhà giáo tiêu biểu năm 2026 vào sáng 19-11. Ảnh: Nguyên Bảo/TTO

Sau vài tháng dạy hợp đồng tại 1 trường tư, thầy Bách được đặc cách xét tuyển vào 1 trường mầm non ở huyện Văn Lãng cũ, nay là Trường Mầm non Na Sầm. Đến nay, anh đã có 8 năm gắn bó với công việc chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ.

Lựa chọn một nghề vốn có đông nữ giới, thầy Bách từng đối diện với không ít ánh nhìn dò xét và những câu hỏi vì sao không chọn công việc được cho là phù hợp hơn với nam giới. Tuy nhiên, anh quyết định bỏ qua những lời bàn tán để theo đuổi công việc mình yêu thích.

Trong quá trình chăm sóc trẻ, thầy Bách cùng giáo viên nữ đứng lớp phân công nhiệm vụ phù hợp. Anh phụ trách chăm sóc vệ sinh cho các bé trai, cô giáo hỗ trợ các bé gái.

Dù vậy, anh cũng từng gặp trường hợp phụ huynh xin chuyển lớp cho con khi biết giáo viên đứng lớp là nam vì lo ngại những vấn đề nhạy cảm.

Ban giám hiệu nhà trường đã mời phụ huynh trao đổi, chia sẻ về phẩm chất, năng lực và thành tích của thầy Bách; đồng thời thông tin về hệ thống camera và sự phối hợp hỗ trợ của các giáo viên trong lớp. Sau đó, phụ huynh đồng ý để con tiếp tục theo học.

Bằng sự tận tâm, gần gũi, thầy Bách dần tạo dựng được niềm tin. Hiện nhiều phụ huynh mong muốn con được học lớp có thầy đứng cùng cô, bởi sự kết hợp này tạo không khí vui vẻ, thân thiện cho trẻ.

Theo thầy Bách, toàn tỉnh Lạng Sơn hiện có 3 giáo viên mầm non nam, riêng xã Na Sầm chỉ có mình anh. Trong công việc, anh chủ động học hỏi kinh nghiệm từ đồng nghiệp, vừa rèn cho trẻ tính kỷ luật, vừa dành sự yêu thương, quan tâm để các em phát triển.

Thầy Bách áp dụng công nghệ trong việc thiết kế bài giảng cho học sinh. Ảnh: NVCC/TTO

Năm 2025, thầy Bách được bổ nhiệm làm phó hiệu trưởng. Tuy nhiên, sau khi 4 trường trong xã sáp nhập thành Trường Mầm non Na Sầm, anh trở lại vị trí giáo viên. Với anh, điều quan trọng không phải chức danh mà là được tiếp tục làm công việc mình yêu thích và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trước khi được vinh danh Nhà giáo tiêu biểu năm 2026, thầy Bách từng đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, Nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp tỉnh năm học 2021-2022, chiến sĩ thi đua cấp tỉnh năm 2023; nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn năm 2024 và bằng khen của Tỉnh đoàn Lạng Sơn năm 2025.