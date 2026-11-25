(GLO)- Chiều 25-11, Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai phối hợp cùng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn tổ chức tọa đàm với chủ đề "Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên - Hiểu đúng để bảo vệ quyền lợi".

Tại chương trình, gần 300 sinh viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn đã trực tiếp theo dõi và tham gia trao đổi với 2 khách mời là đại diện lãnh đạo BHXH tỉnh Gia Lai và Ban Giám hiệu nhà trường.

Chương trình cũng được livestream trên các nền tảng mạng xã hội của Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, thu hút đông đảo khán giả theo dõi.

Gần 300 sinh viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn tham gia tọa đàm "Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên - Hiểu đúng để bảo vệ quyền lợi". Ảnh: Bảo Ngọc

Theo thống kê, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế (BHYT) trong học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh hiện đạt 99,93%. Tuy nhiên, vẫn còn 452 em chưa tham gia.

Đáng chú ý, việc duy trì BHYT liên tục ở bậc cao đẳng, đại học vẫn còn những khó khăn, nhất là tình trạng sinh viên tham gia trong năm đầu nhưng gián đoạn ở những năm tiếp theo.

Ông Đặng Văn Lý - Phó Giám đốc BHXH tỉnh Gia Lai và ThS. Lê Xuân Nguyên - Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn giải đáp thắc mắc về BHYT cho sinh viên. Ảnh: Bảo Ngọc

Từ thực tế này, nhiều vấn đề được đặt ra tại buổi tọa đàm, tập trung vào nguyên nhân học sinh, sinh viên chưa tham gia BHYT; trách nhiệm của nhà trường trong việc rà soát, cập nhật danh sách người tham gia; giải pháp theo dõi thời hạn sử dụng thẻ, hạn chế tình trạng gián đoạn quyền lợi khám chữa bệnh.

Thông qua đối thoại trực tiếp tại chương trình tọa đàm, những băn khoăn, vướng mắc xoay quanh BHYT học sinh, sinh viên được đại diện cơ quan BHXH và nhà trường giải đáp, làm rõ.

Sinh viên đặt câu hỏi về chính sách bảo hiểm y tế tại buổi tọa đàm. Ảnh: Bảo Ngọc

BHYT học sinh, sinh viên không chỉ là chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh khi không may ốm đau, mà còn là điểm tựa giúp người học và gia đình giảm bớt gánh nặng tài chính trước những rủi ro về sức khỏe.

Vì vậy, việc tham gia BHYT đầy đủ, đúng thời hạn và duy trì liên tục có ý nghĩa thiết thực đối với mỗi học sinh, sinh viên.

Chương trình tọa đàm góp phần nâng cao nhận thức, giúp học sinh, sinh viên chủ động tham gia và duy trì BHYT liên tục, hướng đến mục tiêu bao phủ 100% BHYT trong nhóm đối tượng này.