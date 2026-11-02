Sinh viên Quy Nhơn bản lĩnh trước cạm bẫy đa cấp

(GLO)- Vượt qua 4 đội thi đến từ các trường đại học khu vực miền Trung, đội thi Trường Đại học Quy Nhơn (QNU) giành giải nhất cuộc thi “Sinh viên thông thái 2026”.

Qua các phần thi sáng tạo về pháp luật trong hoạt động kinh doanh đa cấp, sinh viên thể hiện kiến thức, kỹ năng nhận diện rủi ro và nâng cao ý thức tự bảo vệ trước những chiêu trò lừa đảo.

Cuộc thi do Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) phối hợp với Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương tổ chức tại TP. Đà Nẵng vào tối 30-10.

Trước đó, vòng sơ khảo diễn ra từ ngày 10 đến 30-9, thu hút hơn 22.000 sinh viên đến từ 30 trường đại học, cao đẳng khu vực miền Trung tham gia trả lời câu hỏi trắc nghiệm.

Căn cứ kết quả, Ban Tổ chức lựa chọn 5 trường có tổng điểm cao nhất để thành lập các đội thi tranh tài tại vòng chung kết, gồm: Trường Đại học Duy Tân (TP. Đà Nẵng), Trường Đại học Luật - Đại học Huế (TP. Huế), Trường Đại học Phạm Văn Đồng (tỉnh Quảng Ngãi), Trường Đại học Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) và Trường Đại học Vinh (tỉnh Nghệ An).

Tại vòng chung kết, các đội trải qua 3 phần thi: giới thiệu (tối đa 20 điểm), tiểu phẩm pháp luật (tối đa 40 điểm) và hùng biện (tối đa 40 điểm). Trong phần thi giới thiệu, đội thi lựa chọn thông điệp “Tự hào bản sắc - Kiến tạo tri thức - Vững bước tương lai” để giới thiệu về nhà trường và tinh thần tham gia cuộc thi: “Hiểu để biết, biết để bảo vệ chính mình”.

Phần thi tiểu phẩm pháp luật gửi gắm thông điệp “Hiểu đúng đa cấp, tỉnh táo lựa chọn” của đội thi Trường Đại học Quy Nhơn. Ảnh: ĐVCC

Ở phần thi tiểu phẩm pháp luật, đội Trường Đại học Quy Nhơn mang đến tiểu phẩm “Gà hay là thóc?”, xoay quanh nhân vật Nhi - 1 sinh viên mong muốn kiếm thêm thu nhập, phụ giúp gia đình.

Dù đã chủ động tra cứu giấy phép hợp pháp của công ty “Vươn tầm 2030” và tin rằng mình có đủ căn cứ để an tâm tham gia, nhưng đằng sau “tấm bình phong” uy tín ấy lại là hành vi lén lút kinh doanh thuốc qua mô hình đa cấp trái quy định.

Qua tiểu phẩm, đội thi gửi gắm thông điệp: “Những cạm bẫy đôi khi ẩn sau những lời mời gọi hấp dẫn và cơ hội làm giàu nhanh chóng. Bán hàng đa cấp không mặc nhiên là bất hợp pháp, nhưng mỗi chúng ta cần tỉnh táo trước những lời hứa hẹn thiếu minh bạch. Bản lĩnh của người trẻ chính là biết nói không trước những cạm bẫy. Hiểu đúng đa cấp, tỉnh táo lựa chọn”.

Trong phần thi hùng biện, đội thi bốc thăm chủ đề “Làm gì để bảo vệ sinh viên trước cám dỗ của đa cấp biến tướng?”. Trong thời gian 5 phút, các thành viên đưa ra những giải pháp cụ thể, tập trung vào 3 yếu tố.

Theo đó, sinh viên cần được trang bị kiến thức pháp luật và kỹ năng nhận diện rủi ro, cảnh giác với những lời mời yêu cầu đóng tiền ban đầu, cam kết thu nhập thiếu căn cứ.

Nhà trường cần phát huy vai trò đồng hành, hướng dẫn sinh viên kiểm chứng thông tin; kết nối, giới thiệu những nguồn việc làm thêm đáng tin cậy.

Với sự thể hiện xuất sắc ở cả 3 phần thi, đội Trường Đại học Quy Nhơn đã giành giải nhất cuộc thi “Sinh viên thông thái 2026”. Ảnh: ĐVCC

Quan trọng hơn, mỗi sinh viên phải nâng cao trách nhiệm tự bảo vệ mình, không nên đặt niềm tin tuyệt đối vào lời giới thiệu của bạn bè, người quen mà cần tìm hiểu kỹ thông tin doanh nghiệp, hàng hóa và hợp đồng.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, cách thể hiện sáng tạo và thông điệp xuyên suốt, đội thi Trường Đại học Quy Nhơn đã để lại nhiều ấn tượng, giành giải nhất chung cuộc với tổng điểm 96,16.

Chia sẻ về kết quả cuộc thi, sinh viên Nguyễn Quốc Thịnh (lớp Ngôn ngữ Anh 46C, Trường Đại học Quy Nhơn), đội trưởng đội thi - cho biết: “Đội gồm 13 thành viên, bắt đầu tập luyện từ ngày 20-10. Khi bước vào giảng đường đại học, nhiều sinh viên mong muốn tự chủ tài chính, giảm bớt gánh nặng cho gia đình.

Nắm bắt tâm lý này, các đối tượng thường đưa ra lời mời làm thêm với thu nhập cao, thời gian linh hoạt, nhưng thực chất có thể là những mô hình đa cấp biến tướng.

Vì vậy, tham gia cuộc thi giúp chúng em hiểu sâu hơn về quy định pháp luật, nhận diện nguy cơ và chủ động bảo vệ bản thân trước các hoạt động kinh doanh bất chính”.

Thầy Nguyễn Đức Tôn - Bí thư Đoàn Trường Đại học Quy Nhơn - chia sẻ: “Thành tích đạt được thể hiện tài năng, bản lĩnh, tư duy sáng tạo và khả năng vận dụng kiến thức pháp luật vào thực tiễn của sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn. Cuộc thi cũng là dịp để các em tiếp tục học hỏi, rèn luyện, hoàn thiện bản thân, không chủ quan hay tự mãn với kết quả đã đạt được.

Tôi kỳ vọng các em sẽ lấy thành tích này làm động lực vươn lên, trở thành những tuyên truyền viên tích cực, lan tỏa kiến thức pháp luật, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về nhận diện, phòng tránh hoạt động kinh doanh đa cấp bất hợp pháp”.