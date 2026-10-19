Gia Lai khởi động Chiến dịch “Không một mình” năm 2026

(GLO)- Ngày 19-10, Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức khởi động Chiến dịch “Không Một Mình” năm 2026 tại 3 điểm trường: THCS Lê Hồng Phong (phường Quy Nhơn), THPT Pleiku (phường Pleiku) và Tiểu học và THCS Đinh Núp (xã Pờ Tó).

Tham gia chương trình có Câu lạc bộ Niềm tin số Gia Lai, các KOL (người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội), đại diện nhà trường, chính quyền địa phương.

Quang cảnh chương trình tại Trường THCS Lê Hồng Phong. Ảnh: Dương Linh

Với chủ đề “Kết nối không tổn thương”, Ban Tổ chức tập trung giúp học sinh nhận diện các nguy cơ xâm hại trên không gian mạng như bắt nạt, quấy rối, dụ dỗ, thao túng tâm lý, lừa đảo, xâm phạm quyền riêng tư...

KOL Phước Du Hí chia sẻ với học sinh Trường THCS Lê Hồng Phong về cách bảo vệ thông tin cá nhân trên nền tảng số. Ảnh: Dương Linh

Học sinh được hướng dẫn cách bảo vệ thông tin cá nhân, thận trọng khi kết bạn với người lạ, không tùy tiện chia sẻ hình ảnh hoặc thông tin nhạy cảm. Khi bị đe dọa, dụ dỗ hay bắt nạt trên mạng, các em cần bình tĩnh lưu giữ bằng chứng, chặn và báo cáo tài khoản vi phạm, đồng thời tìm kiếm sự hỗ trợ từ cha mẹ, thầy cô hoặc cơ quan chức năng.

KOL Dân Bùi Xứ Nẫu giao lưu với học sinh Trường THCS Lê Hồng Phong. Ảnh: Dương Linh

Chiến dịch nhấn mạnh trách nhiệm của mỗi người trong giao tiếp, tương tác và chia sẻ thông tin trên không gian mạng; khuyến khích trẻ em, thanh thiếu niên chủ động lên tiếng, tìm kiếm sự giúp đỡ khi gặp nguy cơ; triển khai mô hình “5 phút cùng em” kêu gọi cha mẹ, thầy cô, người lớn dành thời gian lắng nghe trẻ mỗi ngày, tạo sự tin tưởng để các em chia sẻ những vấn đề gặp phải trên môi trường mạng.

Chiến dịch “Không một mình” năm 2026 được triển khai tại Trường THPT Pleiku (phường Pleiku). Ảnh: Đơn vị cung cấp

Chiến dịch “Không một mình” năm 2026 được triển khai tại Trường Tiểu học và THCS Đinh Núp (xã Pờ Tó). Ảnh: Đơn vị cung cấp

Chiến dịch góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng tự bảo vệ cho trẻ em, thanh thiếu niên, tăng cường sự đồng hành của gia đình, nhà trường và cộng đồng trong phòng ngừa, phát hiện và hỗ trợ các em trước nguy cơ bị xâm hại trực tuyến.