Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Chuyển động trẻ

Kỹ năng sống

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Sống đẹp Kỹ năng sống Khởi nghiệp

Gia Lai khởi động Chiến dịch “Không một mình” năm 2026

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
DƯƠNG LINH
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 19-10, Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức khởi động Chiến dịch “Không Một Mình” năm 2026 tại 3 điểm trường: THCS Lê Hồng Phong (phường Quy Nhơn), THPT Pleiku (phường Pleiku) và Tiểu học và THCS Đinh Núp (xã Pờ Tó).

Tham gia chương trình có Câu lạc bộ Niềm tin số Gia Lai, các KOL (người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội), đại diện nhà trường, chính quyền địa phương.

gia-lai-khoi-dong-chien-dich-khong-mot-minh-nam-2026.jpg
Quang cảnh chương trình tại Trường THCS Lê Hồng Phong. Ảnh: Dương Linh

Với chủ đề “Kết nối không tổn thương”, Ban Tổ chức tập trung giúp học sinh nhận diện các nguy cơ xâm hại trên không gian mạng như bắt nạt, quấy rối, dụ dỗ, thao túng tâm lý, lừa đảo, xâm phạm quyền riêng tư...

gia-lai-khoi-dong-chien-dich-khong-mot-minh-nam-2242.jpg
KOL Phước Du Hí chia sẻ với học sinh Trường THCS Lê Hồng Phong về cách bảo vệ thông tin cá nhân trên nền tảng số. Ảnh: Dương Linh

Học sinh được hướng dẫn cách bảo vệ thông tin cá nhân, thận trọng khi kết bạn với người lạ, không tùy tiện chia sẻ hình ảnh hoặc thông tin nhạy cảm. Khi bị đe dọa, dụ dỗ hay bắt nạt trên mạng, các em cần bình tĩnh lưu giữ bằng chứng, chặn và báo cáo tài khoản vi phạm, đồng thời tìm kiếm sự hỗ trợ từ cha mẹ, thầy cô hoặc cơ quan chức năng.

gia-lai-khoi-dong-chien-dich-khong-mot-minh-nam-4513.jpg
KOL Dân Bùi Xứ Nẫu giao lưu với học sinh Trường THCS Lê Hồng Phong. Ảnh: Dương Linh

Chiến dịch nhấn mạnh trách nhiệm của mỗi người trong giao tiếp, tương tác và chia sẻ thông tin trên không gian mạng; khuyến khích trẻ em, thanh thiếu niên chủ động lên tiếng, tìm kiếm sự giúp đỡ khi gặp nguy cơ; triển khai mô hình “5 phút cùng em” kêu gọi cha mẹ, thầy cô, người lớn dành thời gian lắng nghe trẻ mỗi ngày, tạo sự tin tưởng để các em chia sẻ những vấn đề gặp phải trên môi trường mạng.

gia-lai-khoi-dong-chien-dich-khong-mot-minh-nam-3651.jpg
Chiến dịch “Không một mình” năm 2026 được triển khai tại Trường THPT Pleiku (phường Pleiku). Ảnh: Đơn vị cung cấp
gia-lai-khoi-dong-chien-dich-khong-mot-minh-nam-3236.jpg
Chiến dịch “Không một mình” năm 2026 được triển khai tại Trường Tiểu học và THCS Đinh Núp (xã Pờ Tó). Ảnh: Đơn vị cung cấp

Chiến dịch góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng tự bảo vệ cho trẻ em, thanh thiếu niên, tăng cường sự đồng hành của gia đình, nhà trường và cộng đồng trong phòng ngừa, phát hiện và hỗ trợ các em trước nguy cơ bị xâm hại trực tuyến.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Hội nghị triển khai hoạt động CLB Niềm tin số Gia Lai.

Hội nghị triển khai hoạt động Câu lạc bộ Niềm tin số Gia Lai

(GLO)- Chiều 5-10, tại trụ sở Công an tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn), Phòng An ninh mạng (Công an tỉnh) tổ chức Hội nghị triển khai hoạt động Câu lạc bộ Niềm tin số Gia Lai và Chiến dịch “Không Một Mình” năm 2026 - Phòng, chống xâm hại trực tuyến trên địa bàn tỉnh. 

Có thể bạn quan tâm

Lớp học giữa rừng Kon Ka Kinh

Lớp học giữa rừng Kon Ka Kinh

Kỹ năng sống

(GLO)- Giữa đại ngàn Kon Ka Kinh, học sinh tạm rời điện thoại và internet để học cách đọc bản đồ, sử dụng la bàn, theo dấu động vật, lắng nghe rừng đêm và khám phá thiên nhiên bằng trải nghiệm thực tế. 

Gia Lai: Mỗi trải nghiệm, một bài học mùa hè

Gia Lai: Mỗi trải nghiệm, một bài học mùa hè

Kỹ năng sống

(GLO)- Mùa hè của trẻ em Gia Lai không còn gắn với những ngày dài quanh quẩn trong nhà hay lịch học thêm kín tuần. Tại nhiều sân chơi, thư viện, trung tâm thiếu nhi, các em đang được học theo một cách khác: Học cách bảo vệ bản thân, học sáng tạo, học từ những trải nghiệm thực tế.

Rộn ràng chương trình Quốc tế thiếu nhi tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai.

Rộn ràng chương trình Quốc tế thiếu nhi tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai

Kỹ năng sống

(GLO)- Hưởng ứng Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2026 và Tháng Hành động vì trẻ em, ngày 24-5, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn Nam) phối hợp CLB Nhịp sống yêu thương (TP Hồ Chí Minh) tổ chức chương trình Quốc tế thiếu nhi với nhiều hoạt động hấp dẫn.

Diễn đàn xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường tại Trường THPT Pleime

Diễn đàn xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường tại Trường THPT Pleime

Welcome to Gia Lai

(GLO)- Sáng 5-2, tại xã Ia Pia (tỉnh Gia Lai), Đoàn Trường THPT Pleime phối hợp với Đoàn xã Ia Pia tổ chức chương trình “Xuân ấm áp, Tết yêu thương” gắn với Diễn đàn xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường, nhằm tăng cường giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh.

Trang bị kỹ năng sống để học sinh tự tin trưởng thành

Trang bị kỹ năng sống để học sinh tự tin trưởng thành

Kỹ năng sống

(GLO)- Thông qua các diễn đàn và chuyên đề kỹ năng sống tổ chức tại trường học, nhiều học sinh ở Gia Lai được trang bị cách ứng xử phù hợp, biết lắng nghe, chia sẻ và tự bảo vệ bản thân. Những kỹ năng thiết thực này giúp các em thêm tự tin, vững vàng hơn trong học tập và cuộc sống hằng ngày.

Rèn kỹ năng quan sát

Rèn kỹ năng quan sát

Kỹ năng sống

(GLO)- Khi ra đường hễ cứ thấy ai chăm chú dòm dòm ngó ngó mọi thứ, có thể khẳng định gần như chắc chắn, người ấy là… nhà văn. Vì họ phải quan sát để có thể phản ánh sự vật hiện tượng một cách chính xác và tỉ mỉ vào trang viết. Tuy nhiên, không phải chỉ có nhà văn mới cần quan sát cuộc sống.

Trả lại 'khoảng trời' cho trẻ thơ - Bài 2: Con công nhân lao động chơi ở đâu?

Trả lại 'khoảng trời' cho trẻ thơ - Bài 2: Con công nhân lao động chơi ở đâu?

Phóng sự - Ký sự

Với không ít gia đình công nhân lao động ở những thủ phủ công nghiệp như TPHCM, Bình Dương, nghỉ hè là thời gian ám ảnh nhất. Bởi, con trẻ nghỉ hè nhưng phụ huynh vẫn đến nhà máy. Không ít phụ huynh buộc phải để con ở nhà một mình tại khu trọ, số khác đưa con cùng vào nhà máy hoặc gửi về quê.

Trả lại 'khoảng trời' cho trẻ thơ - Bài 1: Đôn đáo tìm chỗ chơi cho con

Trả lại 'khoảng trời' cho trẻ thơ - Bài 1: Đôn đáo tìm chỗ chơi cho con

Tin tức

Mỗi dịp hè về, câu hỏi: “Trẻ em sẽ chơi ở đâu?” lại trở thành mối bận tâm của nhiều bậc phụ huynh. Nhiều trẻ vì thiếu sân chơi đã phải giam mình trong nhà với điện thoại, tivi. Hè về, trẻ em rất cần một sân chơi đúng nghĩa, không chỉ là chốn nô đùa an toàn, mà còn là nơi ươm mầm nhân cách.

Đa dạng sân chơi dịp hè cho trẻ

Đa dạng sân chơi dịp hè cho trẻ

Kỹ năng sống

(GLO)- Mùa hè là thời điểm trẻ em nghỉ ngơi sau những tháng ngày học tập căng thẳng. Thay vì đăng ký học thêm như trước, nhiều phụ huynh tại Gia Lai ưu tiên cho con tham gia các sân chơi thể chất, lớp học kỹ năng sống, trải nghiệm thiên nhiên để rèn kỹ năng và phát triển một cách toàn diện.

null