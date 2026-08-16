Gia Lai: Đổi mới tuyên truyền, nâng ý thức chấp hành giao thông cho người trẻ

(GLO)- Không còn bó hẹp trong những buổi phổ biến quy định pháp luật, hoạt động tuyên truyền an toàn giao thông tại Gia Lai đang được triển khai theo nhiều cách phù hợp với từng nhóm người trẻ. Qua đó, nội dung về an toàn giao thông trở nên gần gũi, dễ tiếp cận hơn với từng đối tượng.

Mỗi nhóm một cách tiếp cận

Với sinh viên, những hành vi như chạy quá tốc độ, sử dụng điện thoại khi lái xe, sử dụng rượu bia hay điều khiển phương tiện khi chưa đủ điều kiện là những vấn đề được đặt ra trực tiếp.

Tại Trường Cao đẳng Y tế Gia Lai, trong 2 ngày 3 và 5-8, Đội Tuyên truyền, điều tra giải quyết tai nạn giao thông và xử lý vi phạm giao thông (Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh) tổ chức 4 buổi tuyên truyền cho hơn 1.200 lượt sinh viên. Bên cạnh những quy định mới của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, sinh viên được phân tích các hành vi dễ dẫn đến tai nạn và hướng dẫn cách xử lý khi gặp tình huống bất ngờ.

Sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Gia Lai tham gia buổi tuyên truyền do Phòng CSGT (Công an tỉnh) tổ chức. Ảnh: ĐVCC

Nguyễn Minh Khang (sinh viên năm 2, Khoa Điều dưỡng) - cho biết: “Qua buổi tuyên truyền, tôi hiểu rõ hơn cách quan sát, giữ khoảng cách an toàn và xử lý khi gặp tình huống bất ngờ. Với chúng tôi, việc trao đổi trực tiếp những tình huống cụ thể giúp chúng tôi tự đối chiếu với việc đi lại hằng ngày và nhận diện rõ hơn những nguy cơ có thể gặp”.

Tại cơ sở, hoạt động tuyên truyền được đưa vào sinh hoạt hè - môi trường gần gũi với thanh thiếu nhi. Tại một số địa phương như phường Ayun Pa, phường An Khê, xã Biển Hồ… lực lượng chức năng phối hợp với tổ chức Đoàn tổ chức sinh hoạt hè kết hợp tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông. Các em được tham gia giao lưu, hỏi đáp kiến thức, xử lý tình huống và tìm hiểu những kỹ năng cần thiết khi tham gia giao thông một cách nhẹ nhàng, phù hợp với lứa tuổi, dễ tiếp nhận và ghi nhớ.

Tổ địa bàn số 5 (Đội CSGT đường bộ số 1, Công an tỉnh) phối hợp tổ chức sinh hoạt hè, kết hợp tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông tại phường Ayun Pa. Ảnh: ĐVCC

Một cách làm khác được triển khai là kết hợp tuyên truyền với trang bị kỹ năng và ký cam kết chấp hành. Giữa tháng 7, tại Trung tâm GDNN - GDTX tỉnh (phường Quy Nhơn Nam), Phòng CSGT (Công an tỉnh) phối hợp cùng Đoàn Thanh niên UBND tỉnh, Đoàn phường Quy Nhơn Nam, Trung tâm GDNN - GDTX tỉnh và Cửa hàng HEAD Hồng Phước tổ chức Ngày hội Thanh niên với văn hóa giao thông năm 2026, thu hút gần 350 đoàn viên thanh niên.

Tại ngày hội, học viên theo dõi các tình huống tham gia giao thông được sân khấu hóa, xem các clip trực quan, trả lời câu hỏi liên quan theo hình thức đố vui có thưởng, thực hành kỹ năng lái xe an toàn và ký cam kết chấp hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn, không điều khiển phương tiện khi chưa đủ điều kiện.

Anh Nguyễn Hữu Tín - Bí thư Đoàn Trung tâm GDNN - GDTX tỉnh - cho biết: “Việc kết hợp nhiều hình thức giúp nội dung tuyên truyền không bị khô cứng. Các tình huống sân khấu hóa tạo sự chú ý, phần hướng dẫn kỹ năng giúp các bạn biết cách xử lý khi tham gia giao thông, còn việc ký cam kết góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi người. Khi các nội dung này được thực hiện cùng nhau, việc tuyên truyền sẽ dễ tiếp nhận và có tác động hơn đến người trẻ”.

Đoàn viên thanh niên ký cam kết chấp hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn, không điều khiển phương tiện khi chưa đủ điều kiện tại Ngày hội Thanh niên với văn hóa giao thông. Ảnh: D.L

Tăng phòng ngừa, siết xử lý vi phạm

Cùng với việc thay đổi cách tuyên truyền, công tác kiểm tra, xử lý vi phạm vẫn được lực lượng CSGT triển khai nhằm phòng ngừa những hành vi có nguy cơ dẫn đến tai nạn, nhất là trong lứa tuổi học sinh, thanh thiếu niên.

Trong đợt cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đối với lứa tuổi học sinh, thanh thiếu niên từ ngày 25-6 đến 11-8, lực lượng chức năng phát hiện, lập biên bản 3.607 trường hợp vi phạm, tạm giữ 735 phương tiện, với số tiền xử phạt hơn 9,7 tỷ đồng. Trong đó, lứa tuổi thanh thiếu niên có 1.664 trường hợp, tạm giữ 216 phương tiện, số tiền 2,96 tỷ đồng; lứa tuổi học sinh có 47 trường hợp, tạm giữ 18 phương tiện, số tiền 247,2 triệu đồng.

Tổ công tác xử lý 1 trường hợp thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô nhưng không đội mũ bảo hiểm và phương tiện có dấu hiệu thay đổi kết cấu tại phường Quy Nhơn Nam. Ảnh: D.L

Các lỗi vi phạm chủ yếu là không đội mũ bảo hiểm, vi phạm nồng độ cồn, không có giấy phép lái xe, chở quá số người quy định. Việc xử lý được thực hiện song song với tuyên truyền, nhắc nhở, qua đó nâng tính răn đe và phòng ngừa, nhất là đối với những hành vi phổ biến trong thanh thiếu niên.

Đáng chú ý, qua công tác nắm tình hình, lực lượng CSGT phối hợp với các đơn vị kịp thời phát hiện nhóm thanh thiếu niên điều khiển nhiều xe mô tô, mang theo hung khí, rượt đuổi trên địa bàn phường Quy Nhơn; bắt giữ 11 đối tượng, ngăn chặn nguy cơ phát sinh vụ việc phức tạp về an ninh trật tự.

Hiệu quả của các giải pháp được thể hiện rõ trong đợt cao điểm khi toàn tỉnh xảy ra 41 vụ tai nạn giao thông, làm 28 người chết, 17 người bị thương, giảm 15 vụ, giảm 22 người chết và giảm 10 người bị thương so với cùng kỳ năm 2025.

Riêng tai nạn giao thông liên quan đến học sinh, thanh thiếu niên xảy ra 28 vụ, làm 20 người chết, 13 người bị thương, giảm 50% số vụ và 60% số người chết.

Tổ công tác của Phòng CSGT xử lý 1 trường hợp thanh thiếu niên sử dụng xe mô tô đã thay đổi kết cấu trái quy định tại phường Quy Nhơn. Ảnh: D.L

Theo Thượng tá Lê Hồng Phương - Phó Trưởng Phòng CSGT (Công an tỉnh Gia Lai), bảo đảm an toàn giao thông trong học sinh, thanh thiếu niên cần được thực hiện thường xuyên, kết hợp giữa giáo dục, phòng ngừa và xử lý.

“Điều quan trọng là phải hình thành ý thức tự giác chấp hành pháp luật trong mỗi học sinh, thanh thiếu niên. Khi các em nhận thức rõ nguy cơ, hậu quả của hành vi vi phạm và chủ động thay đổi thói quen tham gia giao thông thì công tác phòng ngừa mới đạt hiệu quả lâu dài” - Thượng tá Lê Hồng Phương nhấn mạnh.