Mở rộng không gian học tiếng Anh cho học sinh

(GLO)- Từ lớp học đến sân chơi ngoại khóa, việc học tiếng Anh ngày càng trở nên sinh động. Nhiều mô hình tổ chức linh hoạt đã tạo điều kiện để học sinh rèn luyện kỹ năng, nâng cao khả năng giao tiếp và phát huy năng lực.

Tiếng Anh ngày càng thu hút nhiều học sinh tìm đến các sân chơi ngoại ngữ để rèn luyện kỹ năng và thể hiện bản thân. Với các em, tiếng Anh không chỉ là môn học mà còn là công cụ để kể câu chuyện của mình, của quê hương theo cách riêng.

Yêu thích bài chòi từ khi còn nhỏ, Huỳnh Nhật Quỳnh (lớp 11A7, Trường THPT số 1 Phù Cát, xã Phù Cát) luôn mong muốn có cơ hội giới thiệu loại hình nghệ thuật này đến nhiều người hơn. Không chỉ tham gia biểu diễn trong các hoạt động văn nghệ của trường, em còn cùng nhóm bạn luyện tập, chuẩn bị sẵn sàng cho những sân chơi phù hợp.

Một trong những kỷ niệm đáng nhớ của Quỳnh là khi tham gia cuộc thi “Tôi là công dân toàn cầu - Khát vọng kỷ nguyên mới” do Tỉnh đoàn và Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức vào tháng 1-2026. Cuộc thi thu hút hơn 40.000 học sinh bậc trung học phổ thông trên toàn tỉnh tham gia.

Dù hồi hộp, Quỳnh vẫn quyết định chọn giới thiệu về bài chòi bằng tiếng Anh, kết hợp biểu diễn minh họa để phần dự thi thêm sinh động. Nhờ đó, cô bạn đã đạt giải nhì chung cuộc.

“Cuộc thi là cơ hội để em đưa bài chòi đến gần hơn với mọi người. Việc trình bày bằng tiếng Anh không chỉ giúp em lan tỏa nét đẹp văn hóa quê hương đến bạn bè nhiều nơi mà còn rèn luyện kỹ năng giao tiếp.

Sau cuộc thi, em ý thức rõ cần tiếp tục nâng cao khả năng ngoại ngữ để có thể giới thiệu sâu sắc, sinh động hơn về loại hình nghệ thuật truyền thống này trong những lần tới” - Quỳnh chia sẻ.

Từ những sân chơi mang tính định hướng, việc rèn luyện tiếng Anh trong nhà trường cũng được cụ thể hóa bằng các hoạt động ngoại khóa. Cuối tháng 3 vừa qua, Trường THPT số 1 Tuy Phước (xã Tuy Phước) tổ chức chương trình sinh hoạt ngoại khóa tiếng Anh với chủ đề “Ngày hội giao lưu văn hóa các nước Đông Nam Á” thu hút hơn 100 học sinh khối 11 tham gia.

Chương trình được tổ chức theo hình thức chia đội đại diện cho các quốc gia trong khu vực. Mỗi đội mang đến một “màu sắc” riêng qua bài hát, điệu múa, trang phục, món ăn đặc trưng cùng phần thuyết trình giới thiệu.

Không chỉ các đội thi, nhiều học sinh khác cũng hào hứng tham gia trả lời câu hỏi về văn hóa, lịch sử, du lịch các nước, tạo nên sự tương tác xuyên suốt. Toàn bộ nội dung đều sử dụng tiếng Anh, giúp học sinh có cơ hội thực hành ngoại ngữ trong không khí sôi nổi, gần gũi.

Em Ngô Minh Tuệ (lớp 11A1) - đại diện nhóm đạt giải nhất - cho biết: “Thông qua chương trình, chúng em được tìm hiểu và trải nghiệm nhiều nền văn hóa khác nhau, từ đó hiểu rõ hơn sự đa dạng văn hóa và ý thức tôn trọng sự khác biệt. Việc sử dụng tiếng Anh giúp em tự tin hơn khi giao tiếp, đồng thời hình thành tinh thần hội nhập trong môi trường đa văn hóa”.

Không chỉ tổ chức hoạt động trong khuôn viên trường, việc đưa học sinh đến với không gian văn hóa thực tế cũng là cách làm được một số đơn vị triển khai. Cuối tháng 3 vừa qua, Liên đội Trường THCS Trưng Vương (phường Diên Hồng) phối hợp cùng Tổ tiếng Anh của nhà trường tổ chức chương trình trải nghiệm truyền thống văn hóa địa phương tại làng Kép (xã Ia Ly) cho 45 học sinh khối 7.

Tại đây, học sinh được nghe giới thiệu về nhà rông, lễ bỏ mả, khu nhà mồ; đồng thời tham gia các hoạt động như giã gạo, làm bầu khô, kéo sợi, dệt thổ cẩm, đan gùi, chế biến cơm lam, gà nướng.

Cô Hồ Thị Hương - Tổng phụ trách Liên đội - cho biết: “Hoạt động giúp học sinh hiểu rõ hơn về văn hóa của người Jrai qua từng hoa văn thổ cẩm, kiến trúc nhà rông và sinh hoạt đời sống.

Sau trải nghiệm, các em thực hiện video giới thiệu văn hóa địa phương bằng tiếng Anh. Khi được trải nghiệm thực tế rồi chuyển hóa thành sản phẩm bằng ngoại ngữ, học sinh sẽ dễ ghi nhớ, sử dụng từ vựng và diễn đạt tự nhiên hơn so với chỉ học qua sách vở”.