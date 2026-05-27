Gia Lai: Tiếp sức học sinh vùng khó trước kỳ thi tốt nghiệp THPT

(GLO)- Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đang đến gần. Tại nhiều trường THPT ở vùng sâu, vùng xa của tỉnh Gia Lai, các lớp ôn tập miễn phí, phụ đạo ngoài giờ đang được duy trì nhằm giúp học sinh củng cố kiến thức, rèn kỹ năng làm bài và thêm tự tin bước vào kỳ thi quan trọng của tuổi học trò.

Đồng hành với học sinh vùng khó

Những ngày này, không khí ôn tập tại các trường THPT trên địa bàn tỉnh Gia Lai rất khẩn trương. Với các em học sinh vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, những buổi ôn tập miễn phí do nhà trường tổ chức không chỉ giúp củng cố kiến thức mà còn tiếp thêm động lực trước kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Trường THPT Ya Ly (xã Ya Ly) chủ động tổ chức ôn tập miễn phí cho các em học sinh khối lớp 12. Ảnh: Đức Thành

Khác với học sinh ở khu vực trung tâm có điều kiện tham gia các lớp ôn luyện bên ngoài, nhiều học sinh vùng khó còn chịu thiệt thòi do hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhà ở xa trường, điều kiện học tập còn hạn chế.

Vì vậy, việc các trường chủ động tổ chức ôn tập miễn phí được xem là giải pháp thiết thực, giúp các em giảm bớt áp lực, từng bước lấp khoảng trống kiến thức và tự tin hơn khi bước vào kỳ thi.

Tại Trường THPT Ya Ly (xã Ya Ly), phần lớn học sinh là người dân tộc thiểu số. Nhiều em không có điều kiện học thêm nên việc được thầy cô trực tiếp hướng dẫn, chữa bài sau giờ học chính khóa có ý nghĩa rất lớn.

Em Rơ Châm Tươi (học sinh Trường THPT Ya Ly) chia sẻ: “Chuẩn bị thi tốt nghiệp, chúng em được thầy cô ôn tập miễn phí. Thầy cô dành nhiều thời gian chữa bài, hướng dẫn rất tận tình. Những phần nào chưa hiểu, chúng em có thể hỏi riêng để được thầy cô chỉ lại kỹ hơn, giúp chúng em tự tin hơn để đạt kết quả tốt trong kỳ thi sắp tới”.

Theo thầy giáo Lê Văn Tàu - Hiệu trưởng Trường THPT Ya Ly, nhà trường đã vận động giáo viên dạy các môn thi tốt nghiệp THPT tăng cường hỗ trợ học sinh lớp 12 trên tinh thần trách nhiệm và sẻ chia. Ngoài các tiết học chính khóa, giáo viên tiếp tục tổ chức ôn tập theo quy định và dành thêm thời gian phụ đạo miễn phí cho học sinh.

Lớp ôn tập miễn phí, phụ đạo ngoài giờ đang được Trường THPT Ya Ly duy trì nhằm giúp học sinh củng cố kiến thức và thêm tự tin bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT. Ảnh: Đức Thành

“Chúng tôi vận động tất cả thầy cô dạy khối 12 có môn thi tốt nghiệp tham gia dạy giúp đỡ, không thu tiền. Với tinh thần phát huy hiệu quả tiết dạy chính khóa, tiết ôn tập theo quy định và các tiết dạy hỗ trợ, nhà trường tin tưởng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ đạt và vượt chỉ tiêu đề ra” - thầy Tàu cho biết.

Ôn tập sát năng lực từng nhóm học sinh

Không chỉ tổ chức ôn tập đại trà, nhiều trường THPT vùng khó còn chủ động phân loại học sinh qua các đợt kiểm tra, thi thử để xây dựng kế hoạch phụ đạo phù hợp. Những học sinh còn hạn chế về kiến thức được tăng cường củng cố phần nền tảng; học sinh khá, giỏi được rèn thêm kỹ năng vận dụng, giải đề và phân bổ thời gian làm bài.

Tại Trường THPT số 2 Trần Cao Vân (xã Ia Ko), công tác ôn tập cho học sinh lớp 12 được nhà trường triển khai từ đầu năm học. Bên cạnh việc dạy học chính khóa, giáo viên thường xuyên hướng dẫn học sinh luyện đề, chữa bài, sử dụng tài liệu ôn tập và làm bài kiểm tra trực tuyến để đánh giá mức độ tiếp thu kiến thức.

Theo thầy giáo Bùi Quang Vinh - Hiệu trưởng Trường THPT số 2 Trần Cao Vân, để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, ngay từ đầu năm học, nhà trường đã xây dựng kế hoạch ôn tập cho học sinh lớp 12. Các em được hỗ trợ tài liệu và bài kiểm tra trực tuyến thông qua phần mềm K12. Trong quá trình học, những nội dung chưa hiểu, học sinh có thể trao đổi trực tiếp với giáo viên để được hướng dẫn thêm.

“Qua các đợt thi thử, đối với những học sinh có kết quả chưa tốt, nhà trường đã tổ chức 13 lớp ôn tập trực tiếp nhằm củng cố kiến thức, giúp các em tự tin bước vào kỳ thi sắp tới” - thầy Vinh thông tin.

Không chỉ dừng lại ở việc củng cố kiến thức, các trường còn chú trọng rèn kỹ năng làm bài, hướng dẫn học sinh cách phân bổ thời gian, đọc kỹ đề, tránh những lỗi thường gặp trong quá trình thi. Việc ôn tập được điều chỉnh theo hướng nắm chắc kiến thức cơ bản, tăng khả năng vận dụng, hạn chế học tủ, học thuộc máy móc.

Những lớp ôn tập miễn phí nơi vùng sâu, vùng xa không chỉ giúp học sinh lớp 12 củng cố kiến thức mà còn tiếp thêm niềm tin, động lực để các em mạnh dạn theo đuổi ước mơ. Ảnh: P.N

Đối với nhiều học sinh vùng khó, kỳ thi tốt nghiệp THPT không chỉ là dấu mốc kết thúc 12 năm học phổ thông mà còn là cơ hội mở ra con đường học đại học, cao đẳng, học nghề hoặc tìm kiếm việc làm trong tương lai. Vì vậy, mỗi buổi học thêm, mỗi giờ chữa đề của thầy cô đều trở thành điểm tựa để các em vững vàng hơn.

Em Võ Minh Thịnh (học sinh Trường THPT số 2 Trần Cao Vân) bày tỏ: “Em có nguyện vọng theo học các trường thuộc khối Quân đội hoặc Công an. Ở trường, thầy cô đã giúp đỡ em rất nhiều trong học tập và tạo điều kiện để em ôn tập, thêm tin tưởng trước kỳ thi quan trọng”.

Kỳ thi càng đến gần, áp lực đối với học sinh lớp 12 càng lớn. Phía sau những giờ ôn tập miệt mài là sự tận tụy của thầy cô, sự kỳ vọng của gia đình và quyết tâm vượt khó của các em học sinh. Những lớp ôn tập miễn phí nơi vùng sâu, vùng xa vì thế không chỉ giúp học sinh củng cố kiến thức mà còn tiếp thêm niềm tin, động lực để các em mạnh dạn theo đuổi ước mơ.