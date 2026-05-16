Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026: Thí sinh tự do nỗ lực bắt nhịp

(GLO)- Dù phải tự ôn tập và chủ động xây dựng kế hoạch học tập trước kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, song với sự đồng hành từ nhà trường, giáo viên cùng các nền tảng học trực tuyến, nhiều thí sinh tự do có thêm động lực, tự tin bước vào kỳ thi.

Chủ động ôn tập

Theo thống kê của Sở GD&ĐT, năm nay toàn tỉnh có 1.657 thí sinh tự do đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT, tăng 546 thí sinh so với năm trước. Phần lớn trong số này là những thí sinh đã tốt nghiệp THPT nhưng muốn thi lại để xét tuyển đại học, cao đẳng hoặc phục vụ yêu cầu nghề nghiệp.

Thí sinh tự do phải tự lên kế hoạch ôn tập nhằm đảm bảo kiến thức trước khi bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT. Ảnh: Hồ Điểm

Khác với học sinh lớp 12 đang học tại trường, thí sinh tự do không có lịch học cố định hay sự kèm cặp thường xuyên từ giáo viên. Nhiều bạn vừa đi làm vừa ôn tập nên việc duy trì nhịp học là không dễ dàng.

Nguyễn Xuân Trường (SN 2002) đăng ký dự thi tại điểm thi Trường THPT số 1 Phù Mỹ (xã Phù Mỹ), cho biết đợt này em tham gia kỳ thi để xét tuyển đại học, cao đẳng. Sau một thời gian rời ghế nhà trường, Trường chủ yếu tự ôn tập lại kiến thức thông qua các đề thi và tài liệu trên mạng. Trong quá trình ôn thi, đơn vị công tác cũng hỗ trợ tài liệu, tạo điều kiện để Trường yên tâm học tập.

Trong khi đó, Tô Hùng Dũng (SN 2004, thí sinh tự do đăng ký dự thi tại Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, xã Ia Grai) cho biết dự thi để xét tuyển đại học, cao đẳng. Hiện là CA tại ngũ nên Dũng chủ yếu tranh thủ ôn tập ngoài giờ làm việc, tập trung luyện đề và hệ thống lại kiến thức theo từng nhóm môn. “Đơn vị công tác cũng đồng hành, hỗ trợ tài liệu và tạo điều kiện thuận lợi hơn để tôi ôn thi. Ngoài tự học, những phần chưa hiểu tôi hỏi thêm thầy, cô giáo cũ để ôn tập kỹ hơn” - Dũng chia sẻ.

Nhiều thí sinh tự do khác cũng lựa chọn học trực tuyến để linh hoạt thời gian. Các nền tảng học trực tuyến, ngân hàng đề thi, các nhóm học tập trên mạng xã hội… hỗ trợ quan trọng trong giai đoạn ôn thi nước rút.

Trần Lê Vi Hạ (SN 2007, xã Phù Mỹ Nam) là một ví dụ. Theo Hạ, em đã tốt nghiệp THPT từ năm trước, năm nay đăng ký dự thi lại để xét tuyển đại học theo nguyện vọng cá nhân. Hiện Hạ dự định đăng ký vào nhóm ngành sư phạm của Trường ĐH Quy Nhơn.

“Lúc đầu em khá áp lực vì không còn môi trường học tập như trước. Sau đó em tham gia các nhóm ôn thi trên mạng để cập nhật tài liệu, luyện đề và học cùng mọi người nên việc học dần ổn định hơn” - Hạ cho biết.

Trong khi đó, Nguyễn Thảo My (SN 2007, thí sinh tự do tại điểm thi Trường THPT số 1 Phù Mỹ) cũng đã tốt nghiệp từ năm trước và quyết định thi lại để xét tuyển vào ngành học mình yêu thích. My bày tỏ: Em dự định theo khối ngành Kinh tế với tổ hợp D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh). Việc tự học đòi hỏi bản thân phải chủ động hơn rất nhiều. Những lúc chưa hiểu bài, em tìm thêm bài giảng trên mạng hoặc hỏi lại giáo viên cũ để ôn tập hiệu quả hơn.

Đồng hành cùng thí sinh tự do

Bên cạnh sự chủ động của thí sinh, nhiều trường THPT trên địa bàn tỉnh cũng tích cực đồng hành với thí sinh tự do trong quá trình chuẩn bị cho kỳ thi. Ngoài việc hỗ trợ hồ sơ đăng ký dự thi, các trường tích cực kết nối để thường xuyên nhắc nhở thí sinh cập nhật mốc thời gian quan trọng, hoàn thiện thủ tục và cung cấp thông tin liên quan đến kỳ thi.

Hơn 1.600 thí sinh tự do sẽ tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026. Ảnh: Hồ Điểm

Trường THPT số 2 Phan Bội Châu (phường Diên Hồng) năm nay có 52 thí sinh tự do đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT. Theo chị Võ Thị Hoa - Thủ thư trường, ngoài hỗ trợ tiếp nhận hồ sơ và hướng dẫn thủ tục đăng ký dự thi, nhà trường còn chủ động cập nhật các thông tin liên quan đến kỳ thi và các đợt thi thử cho thí sinh tự do. Chẳng hạn, ngày 16 và 17-5, trường tổ chức thi thử theo kế hoạch chung của Sở, nhà trường cũng liên hệ để thông tin, nhắc nhở các em tham gia nếu có nhu cầu.

Không chỉ hỗ trợ về thủ tục, nhiều giáo viên cũng sẵn sàng đồng hành cùng thí sinh tự do trong quá trình ôn tập. Em Nguyễn Thảo My cho biết, trong quá trình ôn thi, em thường trao đổi thêm với giáo viên cũ để củng cố kiến thức và làm quen dạng bài.

“Dù không học trực tiếp tại trường nhưng khi cần hỗ trợ, em vẫn được thầy cô hướng dẫn thêm nên cũng yên tâm hơn trong quá trình ôn tập” - My chia sẻ.

Ngoài sự hỗ trợ từ nhà trường và giáo viên, nhiều cộng đồng học tập trực tuyến cũng trở thành nơi kết nối thí sinh tự do. Các nhóm học trên mạng xã hội giúp các em chia sẻ tài liệu, luyện đề và cập nhật thông tin tuyển sinh, qua đó có thêm động lực trong giai đoạn ôn thi nước rút.

Dù điều kiện học tập có nhiều khác biệt so với học sinh lớp 12, các thí sinh tự do tại Gia Lai vẫn đang nỗ lực bắt nhịp với kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026. Với sự đồng hành từ nhà trường, giáo viên, đơn vị công tác cùng các nền tảng học tập trực tuyến, nhiều em có thêm sự tự tin để bước vào kỳ thi quan trọng sắp tới.