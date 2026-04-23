Học sinh hệ GDNN - GDTX: Nỗ lực “vượt ngưỡng” trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

HỒ THỊ ĐIỂM
(GLO)- Hơn 2 tháng trước kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, học sinh hệ giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) đang bước vào giai đoạn ôn tập cao điểm. 

Đằng sau nhịp độ “tăng tốc” là những khó khăn đặc thù về nền tảng học lực, điều kiện học tập và hoàn cảnh cá nhân, buộc cả người học lẫn người dạy phải tìm cách thích ứng.

Tăng cường hỗ trợ học sinh

Không giống học sinh THPT được học liên tục theo chương trình chuẩn, học sinh hệ GDNN - GDTX có mặt bằng học lực không đồng đều. Bên cạnh một bộ phận còn hổng kiến thức, nhiều em học lực đạt mức trung bình - khá, đủ khả năng theo kịp chương trình nếu được ôn tập đúng hướng. Tuy nhiên, do đứt gãy quá trình học tập, năng lực đầu vào thấp khiến không ít học sinh đối diện với khoảng trống kiến thức.

Cô Lê Thị Thanh Vân - giáo viên Ngữ văn, Trung tâm GDNN - GDTX tỉnh (phường Quy Nhơn Nam) cho biết: Giai đoạn này, giáo viên đang tăng cường hỗ trợ học sinh chuẩn bị cho kỳ thi. Nhiều em lực học chưa vững. Trong quá trình ôn tập, chúng tôi vừa phải dạy kiến thức lớp 12, vừa củng cố lại phần nền cho các em.

Học sinh Trung tâm GDNN - GDTX tỉnh Gia Lai chủ động ôn tập, chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026. Ảnh: H.Đ

Bên cạnh đó là “bài toán kép” khi học sinh vừa học văn hóa để thi tốt nghiệp, vừa theo học chương trình trung cấp nghề. Lịch học vì thế bị chia nhỏ, khiến việc duy trì nhịp học ổn định gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, từ cuối học kỳ I và bước sang học kỳ II, học sinh đã dần tập trung hơn cho việc ôn thi tốt nghiệp.

Em Phạm Gia Huy (lớp 12A1, Trung tâm GDNN - GDTX tỉnh) cho biết: Giai đoạn này, em tập trung vào phần cơ bản, bám theo đề minh họa để chắc điểm. Em dự định xét tuyển vào ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô với tổ hợp Toán - Lý - Hóa.

Trong khi đó, em Lê Tấn Lợi (lớp 12B2, Trung tâm GDNN - GDTX tỉnh) chia sẻ, áp lực chủ yếu đến từ tiến độ ôn tập và thời gian thi. “Hiện tụi em ôn theo lịch của trung tâm, Toán và Ngữ văn mỗi môn 2 tiết/tuần, các môn tự chọn 1 tiết/tuần. Năm nay thi sớm hơn khoảng 2 tuần nên tụi em cũng khá áp lực, nhất là những phần kiến thức chưa chắc” - Lợi cho biết.

Ở nhiều địa phương, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, khó khăn còn lớn hơn khi học sinh dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ cao. Rào cản về ngôn ngữ cùng điều kiện học tập hạn chế ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tiếp thu kiến thức của các em.

Ngoài ra, việc đi lại xa, thiếu thiết bị học tập cùng áp lực phụ giúp gia đình khiến nhiều học sinh không có điều kiện học tập liên tục. Tình trạng học không đều, gián đoạn vẫn còn xảy ra, ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình ôn thi.

Ông Bùi Tiến Phương - Giám đốc Trung tâm GDNN - GDTX Kbang (xã Kbang) cho biết: Có lớp hơn 90% học sinh là người dân tộc thiểu số. Khả năng sử dụng tiếng Việt của một số em còn hạn chế, giáo viên phải giảng chậm, giải thích nhiều lần, thậm chí thay đổi cách diễn đạt để các em hiểu. Mục tiêu trước hết là giúp các em nắm được kiến thức cơ bản, đủ để vượt qua kỳ thi.

Ôn tập “tinh gọn”, bám sát thực tế

Trước thực tế đó, cách tổ chức ôn tập tại các trung tâm GDNN - GDTX có nhiều điều chỉnh so với hệ THPT. Thay vì đi theo tiến độ chương trình, giáo viên xác định phần kiến thức cốt lõi học sinh cần nắm, đồng thời bổ sung những phần nền còn thiếu.

Theo bà Nguyễn Kiều Mộng Xuân - Phó Giám đốc Trung tâm GDNN - GDTX tỉnh, năm nay, trung tâm có 449 học sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT. Đơn vị tổ chức phân nhóm học sinh theo năng lực để xây dựng nội dung ôn tập phù hợp.

Với những em học lực còn hạn chế, giáo viên tập trung củng cố kiến thức cơ bản; trong khi đó, nhóm khá hơn được nâng dần mức độ, đồng thời khuyến khích các em hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình học.

Ở cấp độ lớp học, việc ôn tập đòi hỏi sự theo sát và điều chỉnh liên tục từ giáo viên. “Nhiều lớp phải dành thời gian ôn lại kiến thức cơ bản trước khi vào nội dung chính. Khi học sinh nắm được phần cốt lõi mới chuyển sang luyện đề. Sau mỗi đợt, giáo viên rà soát để điều chỉnh cách dạy” - thầy Đặng Thành Phước - giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX tỉnh cho biết.

Luyện đề vì thế trở thành trọng tâm, giúp học sinh làm quen với cấu trúc đề, rèn kỹ năng phân bổ thời gian và hạn chế sai sót. Từ thực tế đó, công tác ôn tập tại các trung tâm cũng được tổ chức bài bản hơn theo từng giai đoạn.

Ông Phù Quốc Tiến - Giám đốc Trung tâm GDNN - GDTX Tây Sơn (xã Tây Sơn) cho biết: Trung tâm bám sát kế hoạch của Sở GD&ĐT trong toàn bộ quá trình chuẩn bị.

Chúng tôi xây dựng kế hoạch ôn tập theo từng giai đoạn, đồng thời rà soát hồ sơ, hoàn thiện đăng ký dự thi cho học sinh. Song song với đó, trung tâm tổ chức thi thử để các em làm quen với cấu trúc đề, rèn kỹ năng làm bài và ổn định tâm lý.

Việc thi thử và đánh giá sau mỗi đợt giúp nhận diện rõ năng lực từng học sinh, từ đó điều chỉnh nội dung ôn tập sát với thực tế. Trên cơ sở đó, ngành giáo dục địa phương yêu cầu các trung tâm tăng cường phụ đạo học sinh yếu, tổ chức thi thử và theo dõi sát quá trình học tập, giảm áp lực trước kỳ thi cho các em, nhất là tại khu vực vùng sâu, vùng xa.

Có thể bạn quan tâm

Hơn 1.200 học sinh Trường Tiểu học Võ Thị Sáu tham gia Ngày sách gắn với tuyên truyền bảo vệ trẻ em

Hơn 1.200 học sinh Trường Tiểu học Võ Thị Sáu tham gia Ngày sách gắn với tuyên truyền bảo vệ trẻ em

Tin tức

(GLO)- Sáng 20-4, Liên đội Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam năm 2026 với chủ đề “Đọc sách cho ngày mai”, lồng ghép tuyên truyền Luật Trẻ em và kỹ năng phòng - chống tai nạn thương tích, đuối nước, xâm hại trẻ em.

64 đội tranh tài tại cuộc thi "Robocon ORC - APC Gia Lai"

Sôi nổi cuộc thi “Robocon ORC - APC Gia Lai”

Tin tức

(GLO)- Ngày 18 và 19-4, Trường Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương Gia Lai phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức cuộc thi “Robocon ORC - APC Gia Lai” dành cho học sinh tiểu học, THCS và THPT năm học 2025-2026.

Định hướng nghề nghiệp, đào tạo nghề cho học sinh vùng đồng bào DTTS và miền núi

Định hướng nghề nghiệp, đào tạo nghề cho học sinh vùng đồng bào DTTS và miền núi

Tin tức

(GLO)- Sáng 17-4, tại phường Diên Hồng, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai phối hợp với các địa phương, đơn vị tổ chức Hội nghị định hướng nghề nghiệp, đào tạo nghề gắn với giáo dục kiến thức quốc phòng - an ninh cho học sinh vùng đồng bào DTTS và miền núi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030.

Nhiều thí sinh Gia Lai đạt điểm số ấn tượng trong kỳ thi đánh giá năng lực

Nhiều thí sinh Gia Lai đạt điểm số ấn tượng

Tin tức

(GLO)- Ngày 17-4, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh chính thức công bố kết quả thi đánh giá năng lực đợt 1 năm 2026. Nhiều thí sinh Gia Lai đã đạt điểm số ấn tượng tại đợt thi này, mở rộng ngưỡng cửa lựa chọn ngành nghề và môi trường học tập phù hợp.

Hơn 600 học sinh xã Cửu An tham gia tuyên truyền, diễn tập phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ

Hơn 600 học sinh xã Cửu An tham gia tuyên truyền, diễn tập phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ

Giáo dục

(GLO)- Ngày 16-4, Trường THCS Nguyễn Du (xã Cửu An) phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy (PCCC) và cứu nạn cứu hộ (CNCH) khu vực số 6-Phòng PC07 Công an tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình tuyên truyền, trải nghiệm thực hành và diễn tập phương án PCCC và CNCH cho hơn 600 học sinh.

Dự án xây dựng trường nội trú liên cấp tại 7 xã biên giới: Giải bài toán tiến độ và nguồn

Dự án xây dựng trường nội trú liên cấp tại 7 xã biên giới: Giải bài toán tiến độ và nguồn lực

Tin tức

(GLO)- Trong bối cảnh giáo dục vùng biên còn nhiều hạn chế, tỉnh Gia Lai đang triển khai dự án xây dựng 7 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại các xã biên giới. Dự án được kỳ vọng sẽ tạo bước chuyển căn bản về điều kiện học tập cho học sinh.

