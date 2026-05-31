Học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn đạt giải ba Olympic Kinh tế Việt Nam 2026

HỒ THỊ ĐIỂM
(GLO)- Theo kết quả kỳ thi Olympic Kinh tế Việt Nam năm 2026 vừa được công bố, em Nguyễn Thanh An, học sinh lớp 10 Anh 1, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (tỉnh Gia Lai) đã xuất sắc đạt giải ba.

Olympic Kinh tế Việt Nam (Vietnam Economics Olympiad - VEO) là kỳ thi thường niên dành cho học sinh THPT trong lĩnh vực kinh tế và tài chính, do Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam phối hợp cùng Công ty TNHH Giáo dục Edmicro tổ chức.

Em Nguyễn Thanh An giành giải ba tại kỳ thi Olympic Kinh tế Việt Nam. Ảnh: NVCC

Kỳ thi năm nay diễn ra ngày 19-4 tại TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, thu hút đông đảo học sinh trên cả nước tham gia. Ngoài các nội dung lý thuyết, thí sinh còn phải vận dụng kiến thức để giải quyết những tình huống thực tiễn liên quan đến kinh tế, tài chính và kinh doanh.

Thành tích của Nguyễn Thanh An là kết quả đáng ghi nhận đối với một học sinh lớp 10 khi tham gia sân chơi học thuật có tính cạnh tranh cao dành cho học sinh THPT. Điều này cũng cho thấy sự năng động của học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn nói riêng và học sinh Gia Lai nói chung khi chủ động tiếp cận các lĩnh vực tri thức mới trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Theo thông tin từ Ban tổ chức, những thí sinh xuất sắc nhất của VEO sẽ đại diện Việt Nam tham dự kỳ thi Olympic Kinh tế Quốc tế (IEO).

Trường Đại học Kinh tế - Luật tuyển 74 nghiên cứu sinh, chính sách hỗ trợ lên đến 2,1 tỷ đồng

(GLO)- Trường đại học Kinh tế - Luật (UEL - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh) đang tuyển 74 nghiên cứu sinh đợt 1 năm 2026. Đáng chú ý, nhà trường sẽ triển khai chương trình UEL Elite với tổng mức hỗ trợ lên đến hơn 2,1 tỷ đồng cho người học tiến sĩ trong 3 năm đào tạo.

Gia Lai: Tiếp sức học sinh vùng khó trước kỳ thi tốt nghiệp THPT

(GLO)- Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đang đến gần. Tại nhiều trường THPT ở vùng sâu, vùng xa của tỉnh Gia Lai, các lớp ôn tập miễn phí, phụ đạo ngoài giờ đang được duy trì nhằm giúp học sinh củng cố kiến thức, rèn kỹ năng làm bài và thêm tự tin bước vào kỳ thi quan trọng của tuổi học trò.

Hơn 9.500 thí sinh tham gia dự thi tại Gia Lai

(GLO)- Sáng 24-5, hơn 173.000 thí sinh cả nước bước vào đợt 2 kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh. Tại Gia Lai, có hơn 9.500 thí sinh dự thi tại điểm thi Trường Đại học Quy Nhơn và cụm thi Trường Đại học Quang Trung.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường chống gian lận trong kỳ thi tốt nghiệp THPT

(GLO)- Ngày 18-5, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 20/CT-TTg về tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2026. Trong đó, Thủ tướng yêu cầu tổ chức kỳ thi theo hướng ổn định, giảm áp lực, giảm chi phí, ứng dụng công nghệ siết chặt phòng - chống gian lận.

Dạy Ngữ văn trong thời đại số: Đổi mới nhưng không đánh mất cảm xúc

(GLO)- Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực, giáo dục cũng đứng trước yêu cầu phải đổi mới để thích ứng với thời đại. Việc phát triển năng lực số cho học sinh cũng trở thành yêu cầu tất yếu. Với môn Ngữ văn, yêu cầu ấy cũng đặt ra nhiều trăn trở cho người dạy.

