Học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn đạt giải ba Olympic Kinh tế Việt Nam 2026

(GLO)- Theo kết quả kỳ thi Olympic Kinh tế Việt Nam năm 2026 vừa được công bố, em Nguyễn Thanh An, học sinh lớp 10 Anh 1, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (tỉnh Gia Lai) đã xuất sắc đạt giải ba.

Olympic Kinh tế Việt Nam (Vietnam Economics Olympiad - VEO) là kỳ thi thường niên dành cho học sinh THPT trong lĩnh vực kinh tế và tài chính, do Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam phối hợp cùng Công ty TNHH Giáo dục Edmicro tổ chức.

Em Nguyễn Thanh An giành giải ba tại kỳ thi Olympic Kinh tế Việt Nam. Ảnh: NVCC

Kỳ thi năm nay diễn ra ngày 19-4 tại TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, thu hút đông đảo học sinh trên cả nước tham gia. Ngoài các nội dung lý thuyết, thí sinh còn phải vận dụng kiến thức để giải quyết những tình huống thực tiễn liên quan đến kinh tế, tài chính và kinh doanh.

Thành tích của Nguyễn Thanh An là kết quả đáng ghi nhận đối với một học sinh lớp 10 khi tham gia sân chơi học thuật có tính cạnh tranh cao dành cho học sinh THPT. Điều này cũng cho thấy sự năng động của học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn nói riêng và học sinh Gia Lai nói chung khi chủ động tiếp cận các lĩnh vực tri thức mới trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Theo thông tin từ Ban tổ chức, những thí sinh xuất sắc nhất của VEO sẽ đại diện Việt Nam tham dự kỳ thi Olympic Kinh tế Quốc tế (IEO).