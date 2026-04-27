Nguyễn Hồ Mẫn Tuệ giành huy chương bạc Olympic Vật lý Bắc Âu - Baltic

(GLO)- Em Nguyễn Hồ Mẫn Tuệ (lớp 12A3, Trường THPT Chi Lăng, tỉnh Gia Lai) vừa xuất sắc giành huy chương bạc tại kỳ thi Olympic Vật lý Bắc Âu - Baltic diễn ra tại thủ đô Tallinn (Estonia) từ ngày 24-26/4.

Em Nguyễn Hồ Mẫn Tuệ nhận huy chương bạc Olympic Vật lý Bắc Âu - Baltic. Ảnh: ĐVCC

Olympic Vật lý Bắc Âu - Baltic là kỳ thi dành cho học sinh các nước khu vực Bắc Âu và Baltic (gồm Estonia, Phần Lan, Thụy Điển, Latvia) cùng các nước khách mời.

Điểm đặc biệt của kỳ thi Olympic Vật lý Bắc Âu - Baltic là sự kết hợp giữa lý thuyết và thực hành trong 2 ngày thi, mỗi ngày kéo dài 5 tiếng đồng hồ, mang đến trải nghiệm độc đáo và đầy thử thách cho thí sinh.

Đội tuyển Việt Nam dự thi Olympic Vật lý Bắc Âu - Baltic năm 2026. Ảnh: ĐVCC

Tại kỳ thi năm nay, đội tuyển Việt Nam giành được 2 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 2 huy chương đồng.

Trong đó, huy chương vàng thuộc về em Lê Quang Trí (Trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh) và em Bùi Nguyên Hồng Quân (Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam). Với tổng điểm 24,3, Nguyễn Hồ Mẫn Tuệ đã mang về chiếc huy chương bạc quý giá.

Em Nguyễn Hồ Mẫn Tuệ từng đạt giải nhất kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh (bảng A) năm học 2024-2025; 2 huy chương vàng kỳ thi Olympic truyền thống 30-4 (năm 2024 và 2025); giải ba kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia THPT năm học 2024-2025. Mới đây nhất, em đạt giải nhì kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2025-2026…

Nữ sinh Gia Lai sở hữu thành tích học tập xuất sắc

(GLO)- Vượt hơn 1.100 km từ Gia Lai ra Hà Nội học tập, đầu tháng 4-2026, Vũ Lương Ngọc Anh (22 tuổi) đã tốt nghiệp loại xuất sắc chương trình Chất lượng cao ngành Kinh tế đối ngoại (Viện Kinh tế và Kinh doanh quốc tế, Trường Đại học Ngoại thương) chỉ sau 3 năm rưỡi với GPA 3.99/4.0.

Hơn 1.200 học sinh Trường Tiểu học Võ Thị Sáu tham gia Ngày sách gắn với tuyên truyền bảo vệ trẻ em

(GLO)- Sáng 20-4, Liên đội Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam năm 2026 với chủ đề “Đọc sách cho ngày mai”, lồng ghép tuyên truyền Luật Trẻ em và kỹ năng phòng - chống tai nạn thương tích, đuối nước, xâm hại trẻ em.

64 đội tranh tài tại cuộc thi “Robocon ORC - APC Gia Lai”

(GLO)- Ngày 18 và 19-4, Trường Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương Gia Lai phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức cuộc thi “Robocon ORC - APC Gia Lai” dành cho học sinh tiểu học, THCS và THPT năm học 2025-2026.

Nhiều thí sinh Gia Lai đạt điểm số ấn tượng trong kỳ thi đánh giá năng lực

(GLO)- Ngày 17-4, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh chính thức công bố kết quả thi đánh giá năng lực đợt 1 năm 2026. Nhiều thí sinh Gia Lai đã đạt điểm số ấn tượng tại đợt thi này, mở rộng ngưỡng cửa lựa chọn ngành nghề và môi trường học tập phù hợp.

Dự án xây dựng trường nội trú liên cấp tại 7 xã biên giới: Giải bài toán tiến độ và nguồn

(GLO)- Trong bối cảnh giáo dục vùng biên còn nhiều hạn chế, tỉnh Gia Lai đang triển khai dự án xây dựng 7 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại các xã biên giới. Dự án được kỳ vọng sẽ tạo bước chuyển căn bản về điều kiện học tập cho học sinh.

