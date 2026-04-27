Nguyễn Hồ Mẫn Tuệ giành huy chương bạc Olympic Vật lý Bắc Âu - Baltic

(GLO)- Em Nguyễn Hồ Mẫn Tuệ (lớp 12A3, Trường THPT Chi Lăng, tỉnh Gia Lai) vừa xuất sắc giành huy chương bạc tại kỳ thi Olympic Vật lý Bắc Âu - Baltic diễn ra tại thủ đô Tallinn (Estonia) từ ngày 24-26/4.

Em Nguyễn Hồ Mẫn Tuệ nhận huy chương bạc Olympic Vật lý Bắc Âu - Baltic. Ảnh: ĐVCC

Olympic Vật lý Bắc Âu - Baltic là kỳ thi dành cho học sinh các nước khu vực Bắc Âu và Baltic (gồm Estonia, Phần Lan, Thụy Điển, Latvia) cùng các nước khách mời.

Điểm đặc biệt của kỳ thi Olympic Vật lý Bắc Âu - Baltic là sự kết hợp giữa lý thuyết và thực hành trong 2 ngày thi, mỗi ngày kéo dài 5 tiếng đồng hồ, mang đến trải nghiệm độc đáo và đầy thử thách cho thí sinh.

Đội tuyển Việt Nam dự thi Olympic Vật lý Bắc Âu - Baltic năm 2026. Ảnh: ĐVCC

Tại kỳ thi năm nay, đội tuyển Việt Nam giành được 2 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 2 huy chương đồng.

Trong đó, huy chương vàng thuộc về em Lê Quang Trí (Trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh) và em Bùi Nguyên Hồng Quân (Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam). Với tổng điểm 24,3, Nguyễn Hồ Mẫn Tuệ đã mang về chiếc huy chương bạc quý giá.