Cambridge English chính thức bị phạt 875.000 bảng Anh vì chấm sai gần 63.000 bài thi IELTS

(GLO)- Cơ quan quản lý văn bằng và khảo thí Anh (Ofqual) vừa ra quyết định phạt Cambridge English (trực thuộc Đại học Cambridge) 875.000 bảng Anh vì các lỗi chấm điểm tự động khiến gần 63.000 thí sinh trên toàn thế giới nhận kết quả bài thi tiếng Anh không chính xác trong suốt hơn 2 năm.

Theo Ofqual, vụ việc liên quan đến IELTS - kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh quốc tế do Hội đồng Anh (British Council), IDP IELTS và Cambridge University Press & Assessment đồng sở hữu. IELTS hiện được quảng bá là "bài kiểm tra tiếng Anh đáng tin cậy nhất thế giới".

Cụ thể, tài liệu điều tra chính thức cho thấy, từ tháng 8-2023 đến tháng 9-2025 đã có 7.786.614 lượt thi IELTS được xử lý. Trong số đó, 93.865 lượt thi bị ảnh hưởng bởi lỗi chấm điểm tự động, với 63.216 lượt thi phải được điều chỉnh kết quả, tương ứng với 62.794 thí sinh nhận điểm số không chính xác. Hơn 30.000 lượt tuy bị chấm sai ở cấp độ câu hỏi nhưng không làm thay đổi điểm thành phần hoặc điểm tổng.

Lỗi kỹ thuật khiến gần 63.000 thí sinh trên toàn thế giới nhận kết quả bài thi IELTS không chính xác trong suốt hơn 2 năm. Ảnh minh họa: Internet

Ofqual khẳng định đây không phải là lỗi do trí tuệ nhân tạo vì hệ thống chấm điểm của IELTS với các bài thi trên máy tính hoạt động dựa trên các đáp án được lập trình sẵn bởi đội ngũ chuyên gia ngôn ngữ.

Theo đó, Ofqual xác định có 2 lỗi kỹ thuật riêng biệt. Một lỗi khiến đáp án đúng bị chấm thành sai do dữ liệu bị sắp xếp nhầm khi chuyển giữa hệ thống thi và hệ thống chấm điểm.

Lỗi còn lại liên quan đến việc xử lý các ký tự có dấu như dấu trọng âm hoặc dấu hai chấm trong một số ngôn ngữ châu Âu. Theo quy định của IELTS, những ký tự này phải được bỏ qua nhưng hệ thống đôi khi lại coi đó là lỗi và cho thí sinh 0 điểm.

Đại diện IELTS cho biết tổ chức này đã gửi lời xin lỗi tới các thí sinh bị ảnh hưởng, đồng thời hoàn tiền hoặc cho phép thi lại miễn phí. Theo Ofqual, tổng chi phí Cambridge English bỏ ra để khắc phục hậu quả, hỗ trợ thí sinh và nâng cấp hệ thống đã vượt quá 6 triệu bảng Anh (hơn 200 tỷ đồng).

Dù vậy, Ofqual vẫn quyết định áp dụng mức phạt 875.000 bảng Anh, bởi sự cố kéo dài hơn 2 năm đã ảnh hưởng đến hàng chục nghìn người và làm suy giảm niềm tin vào một chứng chỉ tiếng Anh được sử dụng rộng rãi trên toàn cầu.