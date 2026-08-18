Phường Diên Hồng triển khai phương án sắp xếp, sáp nhập các cơ sở giáo dục

Theo phương án được trình tại cuộc họp, trên địa bàn phường có 10 cơ sở giáo dục thực hiện sắp xếp.

Trong đó, 3 trường mầm non gồm Mầm non Sao Mai, Mầm non Tuổi Thần Tiên và Mầm non Hoa Cúc được sáp nhập thành Trường Mầm non Sao Mai.

Trường Tiểu học Trần Quốc Toản và Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng sáp nhập thành Trường Tiểu học Trần Quốc Toản; Trường Tiểu học Nguyễn Trãi, Trường Tiểu học Nguyễn Đức Cảnh và cấp tiểu học của Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Chí Thanh sáp nhập thành Trường Tiểu học Nguyễn Trãi.

Trường THCS Trưng Vương, Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng và cấp THCS của Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Chí Thanh sáp nhập thành Trường THCS Trưng Vương. Đồng thời, giải thể Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Chí Thanh.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đoàn Hữu Dũng chủ trì cuộc họp. Ảnh: Đỗ Hằng

Sau sắp xếp, phường Diên Hồng từ 12 trường công lập còn 6 trường, gồm 2 trường giữ nguyên và 4 trường hình thành sau sáp nhập, giảm 50% số trường công lập trực thuộc UBND phường. Các trường sau sáp nhập được tổ chức theo mô hình gồm trường chính, phân hiệu và điểm trường phù hợp với điều kiện thực tế.

Về nhân sự, các trường thực hiện tiếp nhận nguyên trạng đội ngũ giáo viên, nhân viên và học sinh. Đối với cán bộ quản lý, phương án bố trí mỗi trường một hiệu trưởng; tại trường chính bố trí một phó hiệu trưởng và tại mỗi phân hiệu bố trí một phó hiệu trưởng trực tiếp quản lý.

Những cán bộ quản lý dôi dư được xem xét điều động, bố trí vị trí việc làm phù hợp hoặc giải quyết chế độ, chính sách theo quy định.

Phường Diên Hồng sắp xếp từ 12 trường công lập còn 6 trường. Ảnh: Đỗ Hằng

Phát biểu tại cuộc họp, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đoàn Hữu Dũng nhấn mạnh: Việc sắp xếp, sáp nhập các cơ sở giáo dục nhằm tinh gọn đầu mối, nâng cao hiệu quả sử dụng đội ngũ, cơ sở vật chất và các nguồn lực giáo dục; đồng thời bảo đảm ổn định hoạt động dạy và học, quyền lợi của học sinh, giáo viên và người lao động.

Đồng chí yêu cầu quá trình thực hiện phải lấy người học làm trung tâm, bảo đảm không làm gián đoạn chương trình giáo dục, không làm giảm cơ hội tiếp cận giáo dục; bảo đảm công khai, dân chủ, khách quan trong quá trình triển khai.