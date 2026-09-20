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Gia Lai dừng tiếp nhận hồ sơ thuyên chuyển nhà giáo năm học 2026-2027

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TRẦN DUNG TRẦN DUNG
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(GLO)- Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai vừa ban hành công văn về việc dừng tiếp nhận hồ sơ thuyên chuyển nhà giáo năm học 2026-2027.

Tại Điều 15 Quy chế điều động, thuyên chuyển nhà giáo, nhà giáo giữ chức vụ quản lý các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Gia Lai ban hành kèm theo Quyết định số 111/2026/QĐ-UBND ngày 8-7-2026 của UBND tỉnh quy định: "Việc thuyên chuyển nhà giáo được thực hiện từ ngày 15-6 đến ngày 15-8 hằng năm.

Trường hợp đặc biệt theo yêu cầu công tác, Giám đốc GD&ĐT, Chủ tịch UBND cấp xã xem xét, quyết định thời điểm thực hiện việc thuyên chuyển nhà giáo theo thẩm quyền".

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Gia Lai dừng tiếp nhận hồ sơ thuyên chuyển nhà giáo năm học 2026-2027. Ảnh: T.D

Sau khi hoàn thành việc sắp xếp các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Gia Lai theo Phương án số 07/PA-UBND ngày 4-8-2026 của UBND tỉnh, Sở GD&ĐT đã xem xét, giải quyết hồ sơ đề nghị thuyên chuyển nhà giáo đến hết ngày 15-9-2026. Các hồ sơ đã gửi trước thời điểm này và đang được thẩm định tiếp tục được xem xét, giải quyết theo quy định và thẩm quyền.

Hiện nay, để ổn định đội ngũ, bảo đảm hoạt động chuyên môn, giảng dạy theo kế hoạch thời gian năm học 2026-2027 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh, Sở GD&ĐT đề nghị UBND các xã, phường và yêu cầu các đơn vị trực thuộc Sở thực hiện nghiêm quy định về thời điểm thuyên chuyển nhà giáo (tại Điều 15 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 111/2026/QĐ-UBND).

Theo đó, Sở GD&ĐT đề nghị các đơn vị dừng tiếp nhận hồ sơ thuyên chuyển nhà giáo năm học 2026-2027; trừ hồ sơ đã gửi trước ngày 15-9-2026 đang được thẩm định và trường hợp đặc biệt theo yêu cầu công tác do người có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định.

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