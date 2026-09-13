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Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm toàn diện việc tổ chức ăn bán trú tại trường học

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H.M (theo tuoitre, laodong, saigongiaiphong)

(GLO)- Ngày 13-9, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu ký Công điện số 64/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường bảo đảm an toàn, chất lượng bữa ăn nội trú, bán trú trong các cơ sở giáo dục.

Theo công điện, tại một số nơi, việc lựa chọn đơn vị cung cấp thực phẩm, suất ăn, dịch vụ nấu ăn; kiểm soát nguồn gốc, chất lượng nguyên liệu; điều kiện chế biến, vận chuyển, bảo quản thực phẩm; xây dựng thực đơn và kiểm soát dinh dưỡng còn bất cập, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm, ảnh hưởng đến chất lượng và giá trị dinh dưỡng của bữa ăn, sức khỏe của trẻ em, học sinh.

Để chấn chỉnh tình trạng nêu trên, Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo, chịu trách nhiệm toàn diện việc tổ chức bữa ăn nội trú, bán trú tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn; kịp thời chấn chỉnh, khắc phục ngay những hạn chế, bất cập trong quá trình triển khai thực hiện; không để xảy ra tình trạng buông lỏng quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát hoặc không rõ trách nhiệm khi xảy ra sự cố.

Các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát việc cung cấp thực phẩm, suất ăn và dịch vụ nấu ăn; kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc, chất lượng thực phẩm, nguyên liệu, điều kiện chế biến, bảo quản, vận chuyển, giao nhận, lưu mẫu thức ăn và các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm; kiên quyết đình chỉ, thay thế đơn vị cung cấp không đáp ứng yêu cầu.

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố giao UBND cấp xã chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp suất ăn, dịch vụ nấu ăn cho các cơ sở giáo dục công lập thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn; tổ chức quản lý, kiểm tra, giám sát việc thực hiện hợp đồng; không lựa chọn đơn vị cung cấp thực phẩm chỉ dựa trên tiêu chí giá thấp.

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Tăng cường bảo đảm an toàn, chất lượng bữa ăn bán trú trong các cơ sở giáo dục. Ảnh: Internet

Đối với cơ sở giáo dục đủ điều kiện tổ chức bếp ăn tại trường học, UBND cấp xã chỉ đạo việc lựa chọn, ký hợp đồng cung cấp thực phẩm, nguyên liệu theo đúng quy định; bảo đảm nguồn gốc rõ ràng, an toàn, chất lượng và phù hợp với yêu cầu dinh dưỡng.

Thủ tướng cũng yêu cầu phải quy định rõ trách nhiệm giữa UBND cấp xã, cơ sở giáo dục và đơn vị cung cấp trong từng khâu của quá trình tổ chức thực hiện, đảm bảo an toàn thực phẩm bữa ăn của học sinh.

Cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm tổ chức tiếp nhận, kiểm tra, giám sát trực tiếp chất lượng, số lượng suất ăn, việc giao nhận thực phẩm, tổ chức bữa ăn và chăm sóc trẻ em, học sinh tại trường; kịp thời phản ánh, báo cáo cơ quan có thẩm quyền khi phát hiện nguy cơ hoặc vi phạm quy định.

Thủ tướng cũng yêu cầu phải tăng cường công khai, minh bạch, kiểm tra, giám sát và thông tin chính xác về thực đơn, đơn vị cung cấp, nguồn thực phẩm và các nội dung cần thiết liên quan đến bữa ăn để cha mẹ học sinh biết và tham gia giám sát. Việc tham gia của cha mẹ học sinh nhằm tăng tính minh bạch và giám sát xã hội, không làm thay trách nhiệm quản lý của chính quyền địa phương và cơ sở giáo dục.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan, các địa phương khẩn trương hoàn thiện, ban hành theo thẩm quyền quy định về tổ chức bữa ăn nội trú, bán trú trong các cơ sở giáo dục; quy định rõ điều kiện, quy trình tổ chức, trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức, cá nhân; xây dựng cơ sở dữ liệu về tổ chức bữa ăn nội trú, bán trú trong ngành giáo dục theo hướng liên thông, dùng chung, phục vụ quản lý, giám sát và cảnh báo nguy cơ; tăng cường ứng dụng công nghệ để hỗ trợ truy xuất nguồn gốc, quản lý đơn vị cung cấp và giám sát chất lượng bữa ăn...

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