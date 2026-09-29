Tuần lễ học tập suốt đời được tổ chức trên phạm vi toàn tỉnh từ ngày 1 đến hết 7-10-2026. Lễ khai mạc Tuần lễ được tổ chức vào ngày 1-10 hoặc gắn với Ngày Khuyến học Việt Nam (2-10).

UBND tỉnh khuyến khích các địa phương kết nối, lồng ghép với các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia và các sự kiện giáo dục, văn hóa của địa phương.

Gia Lai tổ chức Tuần lễ học tập suốt đời từ ngày 1 đến 7-10. Ảnh: T.D

Các hoạt động của Tuần lễ được lựa chọn trên cơ sở nhu cầu học tập thực tế của người học, người lao động và người dân, phù hợp với điều kiện của từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

Các địa phương, cơ quan, đơn vị căn cứ điều kiện thực tế tổ chức lễ khai mạc hoặc hoạt động phát động Tuần lễ với nội dung ngắn gọn, thiết thực; tập trung tuyên truyền chủ đề Tuần lễ, giới thiệu mô hình, sáng kiến, sản phẩm học tập tiêu biểu; lựa chọn ít nhất 1 kỹ năng số thiết thực để học tập, thực hành và ứng dụng trong công việc, học tập hoặc đời sống.

Trường học tổ chức các hoạt động khuyến khích tự học, đọc sách, nghiên cứu, trải nghiệm, thực hành và vận dụng kiến thức vào học tập; chú trọng phát triển năng lực tự học, tư duy phản biện, kỹ năng giải quyết vấn đề; rà soát, lựa chọn nội dung giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng theo hướng tăng cường thực hành, trải nghiệm; hướng dẫn người học sử dụng trí tuệ nhân tạo phù hợp với độ tuổi, trình độ và nhu cầu học tập…

Nhà trường lựa chọn nội dung giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng theo hướng tăng cường thực hành, trải nghiệm. Ảnh: T.D

Các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp tăng cường phối hợp với doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức khoa học và công nghệ tổ chức các khóa học ngắn hạn, chuyên đề, tư vấn học tập, hướng nghiệp; nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng số, kỹ năng khởi nghiệp và kỹ năng thích ứng với thay đổi của thị trường lao động.

UBND cấp xã phối hợp tổ chức các hoạt động phù hợp với nhu cầu học tập của người dân, tập trung tổ chức các lớp, chuyên đề, diễn đàn, hoạt động trải nghiệm về kỹ năng số thiết yếu; phối hợp hỗ trợ người cao tuổi, người khuyết tật, người dân ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, các nhóm ít có cơ hội tiếp cận công nghệ.

UBND tỉnh cũng khuyến khích các địa phương, đơn vị xây dựng và công bố “Bản đồ cơ hội học tập”; tổ chức “Điểm hỗ trợ kỹ năng số và trí tuệ nhân tạo”; tổ chức hoạt động trải nghiệm, trò chơi giáo dục hoặc thảo luận tình huống về an toàn trên môi trường số nhằm phát triển năng lực nhận diện rủi ro và lựa chọn cách xử lý an toàn...

Các trường đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp tăng cường tổ chức các khóa học hướng nghiệp, nâng cao kỹ năng số, kỹ năng khởi nghiệp. Ảnh: T.D

Đối với thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa và các thiết chế văn hóa - giáo dục cần tổ chức không gian đọc, không gian học tập số, ngày hội công nghệ; xây dựng hoặc giới thiệu “Không gian học tập số và trải nghiệm trí tuệ nhân tạo” phù hợp với điều kiện thực tế; tổ chức hoạt động giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm học tập giữa các thế hệ.

Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức hoặc tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động học tập, cập nhật kiến thức, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, năng lực số; hỗ trợ người lao động thích ứng với tự động hóa, chuyển đổi số và yêu cầu mới của nghề nghiệp.