Từ hôm nay (20-9), Hà Nội bắt đầu kiểm tra đột xuất bữa ăn bán trú tại trường học

(GLO)- Từ hôm nay (20-9), TP. Hà Nội sẽ triển khai kiểm tra đột xuất bữa ăn bán trú tại các cơ sở giáo dục, tập trung vào nguồn gốc thực phẩm, chất lượng suất ăn, năng lực nhà cung cấp và trách nhiệm giám sát.

Trước đó, ngày 17-9, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Thu Hà đã ký quyết định thành lập 4 đoàn kiểm tra liên ngành công tác tổ chức bữa ăn bán trú tại các cơ sở giáo dục năm học 2026-2027.

Hà Nội lập 4 đoàn kiểm tra liên ngành công tác tổ chức bữa ăn bán trú. Ảnh: Tường Vân/LĐO

Theo quyết định, các đoàn kiểm tra sẽ bắt đầu hoạt động từ ngày 20-9-2026 đến hết 31-5-2027, thực hiện kiểm tra đột xuất tại các phường, xã trên địa bàn thành phố.

Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ kiểm tra công tác tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố năm học 2026-2027, tập trung vào các nội dung: công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện; việc đánh giá, lựa chọn, phân công, ký kết và thực hiện hợp đồng; quản lý, kiểm tra, giám sát của UBND các xã, phường và cơ sở giáo dục đối với các cơ sở cung cấp thực phẩm (bao gồm cả nước uống, sữa và các sản phẩm khác), nguyên liệu thực phẩm, suất ăn sẵn, dịch vụ nấu ăn phục vụ bữa ăn bán trú.

Nội dung kiểm tra tập trung vào công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện bữa ăn bán trú; việc đánh giá, lựa chọn, phân công, ký kết và thực hiện hợp đồng với các đơn vị cung cấp thực phẩm, suất ăn sẵn và dịch vụ nấu ăn phục vụ học sinh.

Các đoàn cũng kiểm tra, đánh giá thực tế điều kiện tổ chức bữa ăn bán trú tại các cơ sở giáo dục, cơ sở cung cấp và các cơ sở, đơn vị có liên quan; đối chiếu với hồ sơ, phương án, kết quả đánh giá, kết quả lựa chọn, nội dung hợp đồng và thực tế thực hiện.

Đặc biệt, việc cập nhật, quản lý và khai thác thông tin trên Hệ thống cơ sở dữ liệu về dinh dưỡng và an toàn thực phẩm học đường TP. Hà Nội (HanoiCheck) cũng nằm trong nội dung kiểm tra. Các đoàn sẽ đối chiếu hồ sơ, chứng từ và truy xuất nguồn gốc thực phẩm trên hệ thống này.

Ngoài ra, đoàn còn kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật và hướng dẫn của thành phố về an toàn thực phẩm, dinh dưỡng cùng những điều kiện liên quan đến tổ chức bữa ăn bán trú…

Đối với các trường hợp phát hiện vi phạm, đoàn kiểm tra có trách nhiệm lập biên bản, yêu cầu khắc phục và xử lý theo thẩm quyền; đồng thời kiến nghị hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luật.

Việc thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành nhằm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện những bất cập trong tổ chức bữa ăn bán trú, góp phần bảo đảm an toàn thực phẩm và chất lượng dinh dưỡng cho học sinh trong năm học 2026-2027.

Trước đó, một số trường học trên địa bàn Hà Nội liên tiếp xuất hiện phản ánh về chất lượng thực phẩm, định lượng suất ăn và thời gian giao nhận bữa ăn bán trú, khiến phụ huynh lo lắng.

Các vụ việc đặt ra yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát toàn bộ quy trình tổ chức bữa ăn, từ lựa chọn nhà cung cấp đến chế biến và phục vụ học sinh.