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Nam sinh Trường THPT chuyên Hùng Vương đạt điểm tuyệt đối kỳ thi SAT

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HOÀNG HOÀI HOÀNG HOÀI
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(GLO)- Em Nguyễn Hồng Quân - học sinh lớp 12C3A, Trường THPT chuyên Hùng Vương (tỉnh Gia Lai) vừa đạt điểm tuyệt đối (1.600/1.600) kỳ thi SAT.

Với kết quả này, Nguyễn Hồng Quân đạt điểm tuyệt đối ở cả 2 phần thi gồm Toán và Đọc - Viết, mỗi phần 800 điểm.

Đây là mức điểm cao nhất của bài thi SAT - kỳ thi chuẩn hóa được nhiều trường đại học tại Mỹ và một số quốc gia sử dụng trong quá trình tuyển sinh.

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Em Nguyễn Hồng Quân vui mừng khi đạt số điểm tuyệt đối kỳ thi SAT. Ảnh: Hoàng Hoài

Chia sẻ về quá trình chuẩn bị, Quân cho biết, em bắt đầu tìm hiểu và tự ôn luyện SAT từ năm lớp 10, chủ yếu qua sách và các tài liệu trên mạng, cùng sự hướng dẫn của thầy cô giáo. Em lựa chọn dự thi vào tháng 8 để tận dụng thời gian nghỉ hè tập trung ôn luyện.

Theo Quân, SAT là kỳ thi đòi hỏi khả năng tư duy logic và vốn kiến thức xã hội. Trong lần thi này, phần kiến thức xã hội và tiếng Anh là những nội dung khiến em gặp khó khăn. Khi biết kết quả, Quân và gia đình khá bất ngờ và không giấu được sự vui mừng.

Với kết quả đạt được, Quân có thêm 1 phương thức xét tuyển đại học. Hiện nam sinh dự định đăng ký thi vào Trường Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh và tiếp tục chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp B00 (Toán, Hóa học, Sinh học).

SAT (Scholastic Assessment Test/ Scholastic Aptitude Test) là bài thi chuẩn hóa được sử dụng để xét tuyển đại học trong hệ thống giáo dục Mỹ, gồm 2 phần: Reading and Writing (54 câu/64 phút) và Math (44 câu/70 phút). Bài thi SAT được chấm trên thang điểm 400-1.600.

Theo thống kê của College Board, số thí sinh đạt mức điểm tuyệt đối 1.600 trong kỳ thi SAT chiếm tỷ lệ rất nhỏ, khoảng 0,03-0,05% tổng số người dự thi.

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