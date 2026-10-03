Hơn 160 triệu đồng tiếp sức sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn

(GLO)- Tối 2-10, Khoa Kỹ thuật và Công nghệ (Trường Đại học Quy Nhơn) tổ chức chương trình chào đón tân sinh viên K49 với chủ đề “Hành trình mới - Nhiều trải nghiệm mới”.

Lãnh đạo Khoa Kỹ thuật và Công nghệ và đơn vị tài trợ trao học bổng cho thủ khoa các ngành thuộc khóa K49. Ảnh: Hồ Điểm

Đây là hoạt động thường niên của Khoa Kỹ thuật và Công nghệ, nhằm giúp tân sinh viên làm quen với môi trường đại học, tìm hiểu ngành học; đồng thời tăng cường giao lưu, kết nối giữa sinh viên với giảng viên và doanh nghiệp.

Tại chương trình, tân sinh viên K49 giao lưu, trao đổi trực tiếp với ban lãnh đạo Khoa về ngành học và những vấn đề quan tâm trong quá trình học tập. Ban lãnh đạo Khoa giải đáp thắc mắc, cung cấp thêm thông tin để sinh viên hiểu rõ hơn về ngành học và định hướng quá trình học tập, rèn luyện.

Dịp này, Khoa cùng các doanh nghiệp, tổ chức, nhà tài trợ và cựu sinh viên đã trao hơn 100 suất học bổng, phần thưởng và kinh phí hỗ trợ với tổng trị giá hơn 160 triệu đồng. Các chương trình hướng đến thủ khoa K49, sinh viên có thành tích học tập tốt, sinh viên vượt khó, sinh viên chuyên ngành Thiết kế vi mạch, sinh viên có thành tích trong nghiên cứu khoa học, các cuộc thi chuyên ngành và nữ sinh K49.

Nhiều suất học bổng dành cho sinh viên nữ thuộc các ngành của Khoa Kỹ thuật và Công nghệ. Ảnh: Hồ Điểm

Nhiều doanh nghiệp đồng hành với hoạt động này, trong đó có Tập đoàn Đèo Cả, Công ty CP Xây dựng 47, Quy Nhon Semiconductor, TMA Solutions Bình Định, FPT Software Quy Nhơn, Tập đoàn Takara Nhật Bản... cùng nhiều tổ chức, cá nhân.

Không chỉ hỗ trợ học bổng, doanh nghiệp còn đồng hành với Khoa Kỹ thuật và Công nghệ trong đào tạo và thực hành chuyên môn. Công ty TNHH Tư vấn và Thương mại Miền Trung tài trợ khóa học “BIM trong xây dựng”; Công ty TNHH Hưng Phát Auto trao động cơ Hyundai cho ngành Kỹ thuật cơ khí động lực; Công ty CP Thiết bị điện Đắk Lắk trao tủ điện MSB cho ngành Kỹ thuật điện.

Không chỉ hỗ trợ học bổng, các doanh nghiệp đồng hành trong đào tạo, tài trợ thiết bị thực hành chuyên môn. Ảnh: Hồ Điểm

TS. Trần Thanh Thái - Trưởng Khoa Kỹ thuật và Công nghệ ghi nhận sự đồng hành của các doanh nghiệp, nhà tài trợ và cựu sinh viên trong hỗ trợ sinh viên và hoạt động đào tạo.

Khoa Kỹ thuật và Công nghệ tặng quà tri ân các doanh nghiệp, đơn vị đồng hành cùng sinh viên. Ảnh: Hồ Điểm

Hiện Khoa Kỹ thuật và Công nghệ đào tạo 6 ngành gồm: Kỹ thuật điện, Kỹ thuật điện tử - Viễn thông, Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa, Kỹ thuật xây dựng, Công nghệ kỹ thuật ô tô và Kỹ thuật cơ khí động lực.