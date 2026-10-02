Trường Đại học Sư phạm Hà Nội mở thêm 3 trường mới, tiến gần mô hình “đại học”

(GLO)- Ngày 2-10, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội công bố thành lập thêm 3 trường mới, nâng tổng số trường thuộc trường lên 6, trong lộ trình hướng tới mô hình đại học sư phạm trọng điểm quốc gia.

Theo đó, 3 trường mới thuộc Trường Đại học Sư phạm Hà Nội gồm: Trường Ngôn ngữ và Văn hóa, Trường Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Trường Khoa học nhân văn.

Đây được xem là bước phát triển mới trong quá trình kiện toàn tổ chức, mở rộng đào tạo và nghiên cứu theo hướng liên ngành.

Khuôn viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (HNUE). Ảnh: Hoàng Giang/VnExpress

Theo thông tin từ nhà trường, 3 trường mới được hình thành trên cơ sở các đơn vị, khoa hiện có nhằm tập trung và phát huy nguồn lực học thuật, đồng thời tạo không gian thuận lợi cho đào tạo, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển giao tri thức.

Trong đó, Trường Khoa học nhân văn gồm các đơn vị như: Khoa Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Triết học và các trung tâm nghiên cứu, định hướng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn.

Trường Khoa học Tự nhiên và Công nghệ gồm các khoa: Vật lý, Hóa học, Sinh học, Kỹ thuật và Công nghệ cùng hệ thống viện, trung tâm và phòng thí nghiệm.

Trường được định hướng phát triển đào tạo giáo viên và nguồn nhân lực chất lượng cao trong khoa học tự nhiên, khoa học sự sống, công nghệ, nghiên cứu cơ bản và chuyển giao công nghệ.

Trong khi đó, Trường Ngôn ngữ và Văn hóa gồm: Khoa Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc, Việt Nam học, hướng tới đào tạo và phát triển nguồn nhân lực về ngoại ngữ, văn hóa, khu vực học và du lịch.

Với việc thành lập thêm 3 trường, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội hiện có tổng cộng 6 trường thuộc trường. Trước đó, nhà trường đã thành lập Trường Khoa học Phát triển Trẻ thơ, Trường Khoa học Giáo dục, Trường Toán học và Công nghệ Thông tin.

Theo Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, việc thành lập các trường mới nằm trong lộ trình xây dựng nhà trường trở thành đại học sư phạm trọng điểm quốc gia, với sứ mạng đào tạo giáo viên chất lượng cao trên nền tảng hệ sinh thái phát triển về khoa học cơ bản, khoa học giáo dục và công nghệ.

Các trường thuộc trường được định hướng trở thành những trung tâm đào tạo giáo viên chất lượng cao, đồng thời từng bước phát triển thành các trung tâm học thuật về khoa học nhân văn, khoa học tự nhiên và ngôn ngữ - văn hóa.

Mục tiêu dài hạn của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội là đến năm 2045 trở thành đại học sư phạm trọng điểm đa ngành, đa lĩnh vực hàng đầu trong khu vực và có vị thế cao trên thế giới.