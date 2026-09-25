Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Giáo dục

Tin tức

Chuyện trường, chuyện lớp Tuyển sinh Tin tức

Nữ sinh Lạng Sơn vào top 3 Hán ngữ thế giới từng dùng AI để sửa phát âm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NHÃ UYÊN (theo Vietnamnet, VnExpress)

(GLO)- Đỗ Tuệ Anh - học sinh lớp 12 chuyên tiếng Trung, Trường THPT chuyên Chu Văn An (tỉnh Lạng Sơn) vừa giành quán quân châu Á và lọt top 3 thế giới tại cuộc thi Nhịp cầu Hán ngữ quốc tế. Đáng chú ý, trong quá trình học tiếng Trung, nữ sinh từng sử dụng AI để luyện nói và sửa lỗi phát âm.

Tại vòng quốc tế cuộc thi Nhịp cầu Hán ngữ, diễn ra tại Thiên Tân (Trung Quốc) ngày 22-9, Tuệ Anh cùng 124 thí sinh đến từ khoảng 100 quốc gia và vùng lãnh thổ tranh tài. Nữ sinh Lạng Sơn xuất sắc giành quán quân châu Á và lọt top 3 thế giới. Đây là thành tích nổi bật của học sinh Việt Nam tại cuộc thi kể từ khi thể thức được thay đổi vào năm 2020.

nu-sinh-lang-son-vao-top-3-han-ngu-the-gioi-tung-dung-ai-sua-phat-am.jpg
Tuệ Anh tại cuộc thi Nhịp cầu Hán ngữ quốc tế. Ảnh: NVCC

Tuệ Anh biết đến tiếng Trung từ nhỏ qua những lần xem phim Tây du ký cùng ông bà. Những chữ tượng hình xuất hiện trên màn hình khiến cô bé tò mò và muốn tìm hiểu.

Lớn lên tại Lạng Sơn - nơi gia đình có hoạt động kinh doanh gần khu vực cửa khẩu, Tuệ Anh có thêm cơ hội tiếp xúc với người Trung Quốc. Đến đầu lớp 9, em bắt đầu học tiếng Trung bài bản và đặt mục tiêu thi vào lớp chuyên.

Khó khăn lớn nhất với Tuệ Anh thời gian đầu là phát âm. Nữ sinh thường nhầm giữa các thanh điệu, có những từ hiểu nghĩa, viết được nhưng khi nói lại khiến người nghe khó hiểu.

Để khắc phục, Tuệ Anh biến việc luyện phát âm thành thói quen: đọc cho bạn bè nghe, sửa và đọc lại nhiều lần, đồng thời trò chuyện với bạn bè người Trung Quốc để tăng khả năng nghe, nói. Đặc biệt, em tận dụng AI để luyện nói và nhận diện, sửa những lỗi phát âm chưa chuẩn.

Nhờ quá trình tự học và rèn luyện, Tuệ Anh trở thành thủ khoa đầu vào lớp chuyên tiếng Trung của Trường THPT chuyên Chu Văn An. Trong quá trình học, em tiếp tục đạt nhiều thành tích ở các kỳ thi tiếng Trung cấp tỉnh và quốc gia.

do-tue-anh-hoc-sinh-lop-12-chuyen-tieng-trung-truong-thpt-chuyen-chu-van-an.jpg
Đỗ Tuệ Anh - học sinh lớp 12 chuyên tiếng Trung, Trường THPT chuyên Chu Văn An (Lạng Sơn). Ảnh: NVCC

Việc tham dự Nhịp cầu Hán ngữ đến với Tuệ Anh khá tình cờ sau khi được mẹ và giáo viên động viên. Sau khi giành giải nhất vòng quốc gia, nữ sinh trở thành đại diện Việt Nam tham dự vòng quốc tế tại Thiên Tân.

Tại vòng thi này, 124 thí sinh trải qua các vòng loại trực tiếp để chọn ra những gương mặt xuất sắc. Các phần thi đòi hỏi thí sinh không chỉ có vốn tiếng Trung tốt mà còn phải có kiến thức rộng, khả năng diễn thuyết, tranh biện và năng khiếu nghệ thuật.

Sau thành tích tại Nhịp cầu Hán ngữ, Tuệ Anh tiếp tục tham gia vòng tuyển chọn đội tuyển học sinh giỏi quốc gia của tỉnh Lạng Sơn. Nữ sinh đặt mục tiêu cải thiện thành tích sau khi từng giành giải khuyến khích môn tiếng Trung ở năm trước.

Về lâu dài, Tuệ Anh dự định du học Trung Quốc, đồng thời cân nhắc theo đuổi ngành Kinh tế hoặc Giáo dục Hán ngữ.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Cựu học sinh Gia Lai nhận học bổng “Tinh hoa khoa học”

Cựu học sinh Gia Lai nhận học bổng “Tinh hoa khoa học”

Tin tức

(GLO)- Em Trần Tiến Đạt - cựu học sinh Trường THPT Trần Quốc Tuấn (xã Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) vừa được trao học bổng “Tinh hoa khoa học” trị giá 100% học phí toàn khóa, tương đương 320 triệu đồng, tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh).

Từ tháng 11-2026, chính sách học phí với trẻ 5-6 tuổi thay đổi thế nào?

Từ tháng 11-2026, chính sách học phí với trẻ 5-6 tuổi thay đổi thế nào?

Tin tức

(GLO)- Trẻ em thuộc đối tượng phổ cập giáo dục mầm non từ 5-6 tuổi được hưởng chính sách miễn, giảm, hỗ trợ học phí; hỗ trợ chi phí học tập và các chính sách hỗ trợ khác theo quy định của pháp luật về giáo dục, trẻ em, người khuyết tật, chính sách dân tộc, trợ giúp xã hội và pháp luật có liên quan.

null