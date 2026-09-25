Nữ sinh Lạng Sơn vào top 3 Hán ngữ thế giới từng dùng AI để sửa phát âm

(GLO)- Đỗ Tuệ Anh - học sinh lớp 12 chuyên tiếng Trung, Trường THPT chuyên Chu Văn An (tỉnh Lạng Sơn) vừa giành quán quân châu Á và lọt top 3 thế giới tại cuộc thi Nhịp cầu Hán ngữ quốc tế. Đáng chú ý, trong quá trình học tiếng Trung, nữ sinh từng sử dụng AI để luyện nói và sửa lỗi phát âm.

Tại vòng quốc tế cuộc thi Nhịp cầu Hán ngữ, diễn ra tại Thiên Tân (Trung Quốc) ngày 22-9, Tuệ Anh cùng 124 thí sinh đến từ khoảng 100 quốc gia và vùng lãnh thổ tranh tài. Nữ sinh Lạng Sơn xuất sắc giành quán quân châu Á và lọt top 3 thế giới. Đây là thành tích nổi bật của học sinh Việt Nam tại cuộc thi kể từ khi thể thức được thay đổi vào năm 2020.

Tuệ Anh tại cuộc thi Nhịp cầu Hán ngữ quốc tế. Ảnh: NVCC

Tuệ Anh biết đến tiếng Trung từ nhỏ qua những lần xem phim Tây du ký cùng ông bà. Những chữ tượng hình xuất hiện trên màn hình khiến cô bé tò mò và muốn tìm hiểu.

Lớn lên tại Lạng Sơn - nơi gia đình có hoạt động kinh doanh gần khu vực cửa khẩu, Tuệ Anh có thêm cơ hội tiếp xúc với người Trung Quốc. Đến đầu lớp 9, em bắt đầu học tiếng Trung bài bản và đặt mục tiêu thi vào lớp chuyên.

Khó khăn lớn nhất với Tuệ Anh thời gian đầu là phát âm. Nữ sinh thường nhầm giữa các thanh điệu, có những từ hiểu nghĩa, viết được nhưng khi nói lại khiến người nghe khó hiểu.

Để khắc phục, Tuệ Anh biến việc luyện phát âm thành thói quen: đọc cho bạn bè nghe, sửa và đọc lại nhiều lần, đồng thời trò chuyện với bạn bè người Trung Quốc để tăng khả năng nghe, nói. Đặc biệt, em tận dụng AI để luyện nói và nhận diện, sửa những lỗi phát âm chưa chuẩn.

Nhờ quá trình tự học và rèn luyện, Tuệ Anh trở thành thủ khoa đầu vào lớp chuyên tiếng Trung của Trường THPT chuyên Chu Văn An. Trong quá trình học, em tiếp tục đạt nhiều thành tích ở các kỳ thi tiếng Trung cấp tỉnh và quốc gia.

Đỗ Tuệ Anh - học sinh lớp 12 chuyên tiếng Trung, Trường THPT chuyên Chu Văn An (Lạng Sơn). Ảnh: NVCC

Việc tham dự Nhịp cầu Hán ngữ đến với Tuệ Anh khá tình cờ sau khi được mẹ và giáo viên động viên. Sau khi giành giải nhất vòng quốc gia, nữ sinh trở thành đại diện Việt Nam tham dự vòng quốc tế tại Thiên Tân.

Tại vòng thi này, 124 thí sinh trải qua các vòng loại trực tiếp để chọn ra những gương mặt xuất sắc. Các phần thi đòi hỏi thí sinh không chỉ có vốn tiếng Trung tốt mà còn phải có kiến thức rộng, khả năng diễn thuyết, tranh biện và năng khiếu nghệ thuật.

Sau thành tích tại Nhịp cầu Hán ngữ, Tuệ Anh tiếp tục tham gia vòng tuyển chọn đội tuyển học sinh giỏi quốc gia của tỉnh Lạng Sơn. Nữ sinh đặt mục tiêu cải thiện thành tích sau khi từng giành giải khuyến khích môn tiếng Trung ở năm trước.

Về lâu dài, Tuệ Anh dự định du học Trung Quốc, đồng thời cân nhắc theo đuổi ngành Kinh tế hoặc Giáo dục Hán ngữ.