Thưởng giáo viên có học sinh đoạt giải quốc tế: Vì sao mỗi nơi một mức?

(GLO)- Cùng có học sinh đoạt huy chương tại các kỳ thi quốc tế nhưng giáo viên trực tiếp bồi dưỡng có thể nhận mức thưởng chênh nhau hàng trăm triệu đồng. Vì sao cùng một thành tích nhưng mỗi địa phương lại có chính sách thưởng khác nhau?

Theo tổng hợp chính sách tại một số địa phương, mức thưởng dành cho giáo viên trực tiếp bồi dưỡng học sinh đoạt giải quốc tế hiện có sự chênh lệch đáng kể. Với huy chương vàng, Quảng Ninh có mức cao nhất, từ 350-525 triệu đồng; Hải Phòng và Vĩnh Long cùng 300 triệu đồng; Phú Thọ 256 triệu đồng; Ninh Bình 250 triệu đồng; Đà Nẵng 240 triệu đồng; Hà Nội và Huế cùng 210 triệu đồng.

Đội tuyển quốc gia Việt Nam tại Olympic hóa học quốc tế (IChO) 2026 đều đoạt huy chương vàng. Ảnh: MOET/TTO

Ở một số địa phương khác, mức thưởng thấp hơn như: TP. Hồ Chí Minh 140-200 triệu đồng, Tuyên Quang 170-250 triệu đồng, Bắc Ninh và Lâm Đồng cùng 80 triệu đồng, Hưng Yên 70 triệu đồng, Hà Tĩnh 67 triệu đồng, Sơn La 30 triệu đồng và Cần Thơ áp dụng mức 22,5 triệu đồng cho giáo viên hoặc nhóm bồi dưỡng có học sinh đoạt huy chương vàng quốc tế.

Vì không có 1 mức thưởng thống nhất áp dụng cho giáo viên trên toàn quốc nên các tỉnh, thành căn cứ điều kiện ngân sách và mục tiêu phát triển giáo dục mũi nhọn để xây dựng chính sách riêng, được cụ thể hóa bằng nghị quyết của HĐND địa phương.

Đối với Quảng Ninh, theo chính sách hiện hành, học sinh đoạt huy chương vàng quốc tế được thưởng 700 triệu đồng; giáo viên trực tiếp giảng dạy, bồi dưỡng được thưởng bằng 50% mức thưởng của học sinh, tương đương 350 triệu đồng.

Với học sinh thuộc một số nhóm đối tượng, địa bàn được ưu tiên, mức thưởng của học sinh được tính 1,5 lần, từ đó giáo viên có thể nhận tối đa 525 triệu đồng.

Trong khi đó, nhiều địa phương lựa chọn cách tính khác. Phú Thọ quy định tiền thưởng của giáo viên bằng 80% tổng tiền thưởng của học sinh; Tuyên Quang áp dụng tỷ lệ 70% trong một số trường hợp. Hà Tĩnh lại có cơ chế cộng thêm tiền thưởng cho giáo viên khi 1 học sinh đạt nhiều giải.

Đà Nẵng cũng áp dụng tỷ lệ phần trăm. Cụ thể, học sinh đoạt huy chương vàng Olympic quốc tế được thưởng 400 triệu đồng, giáo viên hoặc nhóm giáo viên tham gia bồi dưỡng được thưởng 60%, tương ứng tối đa 240 triệu đồng.

Việc mỗi địa phương có một mức thưởng khác nhau phản ánh quyền chủ động trong chính sách khuyến khích giáo dục, đồng thời cho thấy mức độ ưu tiên và khả năng cân đối nguồn lực của từng địa phương.

Tuy nhiên, khoảng cách từ 22,5 triệu đồng đến 525 triệu đồng cho giáo viên có học sinh cùng đoạt huy chương vàng quốc tế cũng đặt ra vấn đề về mức độ tương đồng trong chính sách đãi ngộ.

Trong bối cảnh giáo dục mũi nhọn ngày càng được chú trọng, bài toán đặt ra là làm sao vừa tạo điều kiện để địa phương chủ động khuyến khích nhân tài, vừa bảo đảm việc ghi nhận công sức giáo viên có sự hợp lý, minh bạch và tương xứng với thành tích.