(GLO)- Ngày 3-10, tại phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai), Bộ GD&ĐT phối hợp với Quỹ vì tương lai xanh - Quỹ thiện tâm, Tập đoàn Vingroup tổ chức lễ ra mắt dự án “Cùng em xây dựng ngôi trường xanh”.

Dự án được triển khai trên cơ sở thỏa thuận hợp tác thực hiện Chương trình “Giáo dục xanh, thể thao xanh” giai đoạn 2023-2028 giữa Bộ GD&ĐT và Quỹ vì tương lai xanh - Quỹ thiện tâm, Tập đoàn Vingroup.

Trong đó, “Xây dựng ngôi trường xanh” là một hợp phần quan trọng, được Bộ GD&ĐT giao Cục Khoa học, Công nghệ và Thông tin chủ trì, phối hợp triển khai.

Lễ ra mắt dự án “Cùng em xây dựng ngôi trường xanh”. Ảnh: T.D

Theo định hướng, dự án “Cùng em xây dựng ngôi trường xanh” không chỉ chú trọng cảnh quan, cơ sở vật chất mà hướng tới sự kết hợp giữa không gian xanh, quản lý tài nguyên xanh, giáo dục xanh, hành vi xanh và văn hóa xanh.

Học sinh được thực hành lối sống xanh trong nhà trường; giáo viên giữ vai trò tổ chức, truyền cảm hứng và hướng dẫn học sinh hình thành những thói quen tích cực.

Năm 2025, dự án khảo sát thực tế tại 12 cơ sở giáo dục thuộc 6 tỉnh, thành phố nhằm đánh giá cơ sở vật chất, hoạt động giáo dục môi trường và nhu cầu của các nhà trường. Năm 2026, dự án chuyển sang đào tạo, tập huấn, thực hành và từng bước hình thành mạng lưới ngôi trường xanh.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Nam Tú - Phó Cục trưởng Cục Khoa học, Công nghệ và Thông tin (Bộ GD&ĐT) nhấn mạnh: Dự án không áp dụng một mô hình chung cho tất cả địa phương mà tùy vào điều kiện tự nhiên, văn hóa và giáo dục, mỗi địa phương có thể hình thành những mô hình phù hợp.

Đại biểu tham gia lễ ra mắt dự án “Cùng em xây dựng ngôi trường xanh”. Ảnh: T.D

Dự án đưa ra bộ tiêu chí 7R, gồm 7 nguyên tắc nhằm giảm thiểu rác thải và tối ưu hóa tài nguyên. Đây là tiêu chí chung để kết nối mạng lưới ngôi trường xanh; đồng thời khuyến khích mỗi địa phương xây dựng 1-2 mô hình thu hút sự tham gia của học sinh, phụ huynh và cộng đồng.