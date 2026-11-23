(GLO)- Nhiều trường cao đẳng, trung cấp được sáp nhập vào các trường cao đẳng, đại học trong tháng 11-2026. Sau khi hoàn thành đề án, số cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập dự kiến giảm gần 48% so với tháng 7-2025.

Từ đầu tháng 11-2026, Bộ GD&ĐT liên tiếp ban hành các quyết định sáp nhập, tổ chức lại nhiều trường cao đẳng, trung cấp trên cả nước. Động thái này nằm trong lộ trình tinh gọn mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập, nâng cao hiệu quả hoạt động và sử dụng nguồn lực đầu tư.

Sinh viên Trường cao đẳng Cơ điện và Nông Lâm Phú Thọ học thực hành. Ảnh: NTCC/TTO

Mới nhất, ngày 20-11, Bộ trưởng GD&ĐT ký quyết định sáp nhập nguyên trạng Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Vinh (trực thuộc Sở GD&ĐT Nghệ An) vào Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc.

Trước đó, ngày 19-11, Bộ GD&ĐT quyết định sáp nhập Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông lâm Phú Thọ vào Trường Cao đẳng Cơ khí nông nghiệp.

Cùng ngày, Trường Cao đẳng Công nghệ, Kinh tế và Thủy lợi miền Trung được sáp nhập vào Trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm. Sau sáp nhập, trường đổi tên thành Trường Cao đẳng Nông nghiệp và Môi trường miền Trung.

Trong khi Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương IV được tổ chức lại thành cơ sở hình thành Phân hiệu Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương V tại Nghệ An.

Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc sáp nhập vào Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội; Trường Cao đẳng Công nghệ, Kinh tế và Chế biến Lâm sản sáp nhập vào Trường Cao đẳng Cơ điện Nông nghiệp và Môi trường.

Trường Cao đẳng Du lịch Vũng Tàu được sáp nhập vào Trường Cao đẳng Du lịch Cần Thơ. Trường Cao đẳng Thông tin và Truyền thông cũng được sáp nhập vào Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.

Việc sáp nhập các trường nằm trong kế hoạch tổng thể sắp xếp, tổ chức lại mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo hướng tinh gọn đầu mối, tập trung nguồn lực và nâng cao chất lượng đào tạo.

Theo báo cáo của Bộ GD&ĐT, tính đến ngày 31-10-2026, cả nước còn 234 cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập, giảm 110 cơ sở, tương đương 31,97% so với thời điểm ngày 1-7-2025.

Kết quả này đã vượt mục tiêu giảm tối thiểu 30% theo yêu cầu của Trung ương và Chính phủ. Sau khi hoàn thành toàn bộ phương án sắp xếp, số cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập dự kiến giảm khoảng 47,7% so với tháng 7-2025.

Trước đó, tại cuộc họp ngày 30-10, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu Bộ GD&ĐT đẩy nhanh việc thẩm định, ban hành các quyết định sáp nhập, giải thể trường nghề, hoàn thành trước ngày 20-11. Bộ cũng được giao báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ kết quả sắp xếp các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên cả nước trước ngày 10-12-2026.

Một trong những yêu cầu được Bộ GD&ĐT nhấn mạnh là quá trình sáp nhập, tổ chức lại phải bảo đảm hoạt động bình thường của các đơn vị; không làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người học, cán bộ, giảng viên và các bên liên quan. Đồng thời, việc tổ chức lại phải bảo đảm không xảy ra tiêu cực, thất thoát, lãng phí tài chính và tài sản công.

Đối với sinh viên đang theo học tại các trường thuộc diện sáp nhập, hoạt động đào tạo và quyền lợi người học phải được bảo đảm liên tục, tránh gây xáo trộn trong quá trình chuyển đổi.