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23 cơ sở giáo dục tại Gia Lai cho học sinh nghỉ học do mưa lũ

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TRẦN DUNG TRẦN DUNG
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(GLO)- Sáng 12-11, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai Phạm Văn Nam đi kiểm tra, nắm tình hình mưa lũ tại một số cơ sở giáo dục trên địa bàn. Theo ghi nhận, 23 cơ sở giáo dục đã chủ động cho 16.783 học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn.

Theo thống kê từ Sở GD&ĐT, đến 10 giờ sáng 12-11, ở cấp học mầm non có 3.122 học sinh nghỉ học; có 3 trường nghỉ học toàn trường thuộc xã Tuy Phước gồm: Trường Mầm non số 1 Tuy Phước, Trường Mầm non số 2 Tuy Phước và Trường Mầm non số 3 Tuy Phước.

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Giám đốc Sở GD&ĐT Phạm Văn Nam (đi đầu) kiểm tra, nắm tình hình mưa lũ tại các cơ sở giáo dục ở vùng bị ảnh hưởng. Ảnh: T.D

Cấp tiểu học có 7.317 học sinh nghỉ học; trong đó, 5 trường cho toàn bộ học sinh nghỉ học gồm: Trường Tiểu học Nhơn Bình, Trường Tiểu học Nhơn Phú, Trường Tiểu học số 3 Tuy Phước, Trường Tiểu học Vân Canh và Trường Tiểu học Canh Vinh.

Ở cấp THCS có 3.355 học sinh nghỉ học tại 6 trường thuộc 5 địa phương, gồm: Trường THCS Nhơn Bình (phường Quy Nhơn Đông), Trường THCS Quy Nhơn Bắc (phường Quy Nhơn Bắc), Trường THCS Nguyễn Đình Thụ (xã Tuy Phước); Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Canh Thuận, Trường THCS Vân Canh (xã Vân Canh) và Trường THCS Canh Vinh (xã Canh Vinh).

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Các trường học chủ động bảo quản cơ sở vật chất khi nước ngập. Ảnh: T.D

Ở cấp THPT có 1.937 học sinh nghỉ học. 4 đơn vị cho nghỉ học toàn trường, gồm: Trường THPT Hùng Vương, Trường THPT số 1 Tuy Phước, Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS và THPT Vân Canh, Trường THPT Vân Canh.

Ngoài ra, khối giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) có 1.052 học sinh nghỉ học tại 5 đơn vị, gồm: Trung tâm GDNN - GDTX tỉnh Gia Lai, Trung tâm GDNN - GDTX Tuy Phước, Trung tâm GDNN - GDTX An Nhơn, Trung tâm GDNN - GDTX Phù Cát và Trung tâm GDNN - GDTX Hoài Nhơn.

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Toàn tỉnh có 23 cơ sở giáo dục chủ động cho 16.783 học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn. Ảnh: T.D

Giám đốc Sở GD&ĐT Phạm Văn Nam đã yêu cầu các đơn vị chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống ngập úng, sạt lở, cây xanh gãy đổ; di dời hồ sơ, thiết bị dạy học, sách giáo khoa và tài sản đến nơi an toàn; sẵn sàng phương án sơ tán khi có tình huống khẩn cấp.

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Mưa lớn kéo dài khiến một số trường học tại xã Tuy Phước và phường Quy Nhơn Bắc ngập sâu. Ảnh: T.D

Sở sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và phối hợp với UBND các xã, phường theo dõi sát diễn biến mưa lũ, chủ động triển khai các phương án ứng phó; kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, không để xảy ra mất an toàn đối với học sinh và đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Đồng thời, Giám đốc Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị thực hiện chế độ báo cáo nhanh hằng ngày để kịp thời tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh và UBND tỉnh theo quy định.

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