(GLO)- Chiều 20-11, Hội Cựu giáo chức tỉnh Gia Lai tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2026) nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang của nghề dạy học và tri ân các thế hệ nhà giáo.

Dự buổi gặp mặt có các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh; đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, Hội Khuyến học tỉnh, Hội Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh cùng đông đảo cựu giáo chức trên địa bàn.

Ông Cao Văn Bình - Chủ tịch Hội Cựu giáo chức tỉnh Gia Lai phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Nhật Trường

Tại chương trình, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại lịch sử Ngày Nhà giáo Việt Nam và truyền thống tôn sư trọng đạo quý báu của dân tộc.

Hội Cựu giáo chức tỉnh Gia Lai được hợp nhất từ Hội Cựu giáo chức tỉnh Bình Định và Hội Cựu giáo chức tỉnh Gia Lai trước đây.

Sau hợp nhất, các cấp Hội đã từng bước củng cố tổ chức, duy trì nền nếp hoạt động; tích cực tham gia công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; đóng góp ý kiến xây dựng ngành giáo dục và quan tâm thăm hỏi, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên.

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt. Ảnh: Nhật Trường

Phát huy truyền thống tốt đẹp của nhà giáo Việt Nam, thời gian tới, Hội tiếp tục củng cố tổ chức vững mạnh, chăm lo tốt hơn cho hội viên, đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài; phát huy trí tuệ, kinh nghiệm, tâm huyết để đóng góp cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo cũng như sự phát triển của địa phương.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi gặp mặt. Ảnh: Nhật Trường

Dịp này, Hội Cựu giáo chức tỉnh Gia Lai đã công bố danh sách hội viên danh dự năm 2026 gồm 4 cá nhân có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục và hoạt động Hội.