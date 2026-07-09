Công an tỉnh Gia Lai gặp mặt kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân

(GLO)- Chiều 9-7, Công an tỉnh Gia Lai đã long trọng tổ chức gặp mặt các thế hệ cán bộ, chiến sĩ An ninh nhân dân nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026).

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân. Ảnh: Văn Ngọc

Dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Ksor Phước - nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, nguyên Giám đốc Công an tỉnh; Trần Minh Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Siu Hương - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Hữu Quế - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai qua các thời kỳ.

Tại buổi gặp mặt, Đại tá Nguyễn Chí Linh - Phó Giám đốc Công an tỉnh - nhấn mạnh: Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng An ninh nhân dân luôn phát huy vai trò nòng cốt trên mặt trận bảo vệ an ninh quốc gia.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Văn Ngọc

Lực lượng đã đấu tranh làm thất bại nhiều âm mưu chống phá của các thế lực thù địch; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh mạng, an ninh biên giới và bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trên địa bàn tỉnh.

Những đóng góp to lớn của lực lượng An ninh Công an tỉnh đã được Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và các cấp ghi nhận bằng nhiều phần thưởng cao quý như: Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Quân công hạng Nhất, Huân chương Chiến công các hạng, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc; 7 tập thể và 2 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cùng hàng ngàn lượt tập thể, cá nhân được khen thưởng.

Phòng An ninh điều tra (Công an tỉnh) đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân của Chủ tịch nước. Ảnh: Văn Ngọc

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế ghi nhận, biểu dương những cống hiến của cán bộ, chiến sĩ lực lượng An ninh nhân dân; đồng thời đề nghị lực lượng tiếp tục xây dựng tổ chức trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Cùng với đó, chủ động nắm chắc tình hình, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia trong bối cảnh chuyển đổi số, hội nhập quốc tế; phát huy phương châm “an ninh chủ động”, xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân, ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Nhân sự kiện này, tập thể Phòng An ninh điều tra (Công an tỉnh) đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân vì đã có thành tích xuất sắc trong giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội từ năm 2015 đến năm 2025.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho lãnh đạo Công an tỉnh. Ảnh: Văn Ngọc

Ngoài ra, tập thể Công an tỉnh cùng 5 đơn vị thuộc Công an tỉnh có thành tích xuất sắc trong tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân cũng được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.