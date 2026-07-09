Khai mạc giải bóng đá chào mừng ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân

(GLO)- Ngày 8-7, Công an phường Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) đã khai mạc giải bóng đá chào mừng ngày truyền thống của lực lượng an ninh nhân dân (12-7) và cảnh sát nhân dân (20-7).

Giải đấu thu hút 8 đội bóng gồm: Công an phường Ayun Pa, Công an xã Ia Rbol, Công an xã Ia Sao, Phân Trại tạm giam Ayun Pa, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 7, Khối Điều tra khu vực 7, Công ty CP Nông nghiệp AGRIS Gia Lai và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở phường Ayun Pa.

8 đội bóng tranh tài tại giải bóng đá chào mừng ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân và cảnh sát nhân dân. Ảnh: Duy Kiên

Các đội bóng được chia làm 2 bảng, thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm ở mỗi bảng trên sân bóng của Công an phường Ayun Pa. Qua đó, chọn ra 2 đội có điểm số cao nhất ở mỗi bảng vào thi đấu vòng bán kết.

Dự kiến trận chung kết và lễ trao thưởng sẽ diễn ra vào ngày 17-7.