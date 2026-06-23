Trường THPT Chi Lăng giành Huy chương đồng tại Giải bóng đá HS7 toàn quốc

Vòng chung kết Giải bóng đá 7 người THPT toàn quốc (HS7) lần I - 2026 diễn ra từ ngày 16 đến 22-6 tại sân vận động An Khê (TP. Đà Nẵng), quy tụ 8 đội bóng xuất sắc đã vượt qua vòng loại khu vực.
Tại vòng bảng, đội bóng đá nam của Trường THPT Chi Lăng Gia Lai đã thi đấu ấn tượng khi toàn thắng cả 3 trận và giành vé vào bán kết trước một lượt đấu. Ở vòng đấu 4 đội mạnh nhất, các chàng trai Tây Nguyên để thua Trường THPT Ngô Quyền (TP. Đà Nẵng) một cách đáng tiếc sau loạt sút luân lưu 11 m may rủi.
Bước vào trận tranh hạng ba với Trường THPT Nguyễn Hiền - một đại diện khác của chủ nhà Đà Nẵng, Trường THPT Chi Lăng đã tận dụng tốt cơ hội để giành chiến thắng 3-1. Với kết quả này, đội bóng đến từ Gia Lai xếp hạng ba chung cuộc (Huy chương Đồng).