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Trường THPT Chi Lăng giành Huy chương đồng tại Giải bóng đá HS7 toàn quốc

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BẢO NGỌC BẢO NGỌC
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(GLO)- Đội bóng đá nam của Trường THPT Chi Lăng (tỉnh Gia Lai) vừa giành Huy chương đồng tại vòng chung kết Giải bóng đá 7 người THPT toàn quốc (HS7) lần I - 2026.

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THPT Chi Lăng là đội bóng duy nhất đến từ Gia Lai góp mặt tại vòng chung kết Giải bóng đá 7 người THPT toàn quốc (HS7) lần I - 2026. Ảnh: Thành Lợi

Vòng chung kết Giải bóng đá 7 người THPT toàn quốc (HS7) lần I - 2026 diễn ra từ ngày 16 đến 22-6 tại sân vận động An Khê (TP. Đà Nẵng), quy tụ 8 đội bóng xuất sắc đã vượt qua vòng loại khu vực.

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THPT Chi Lăng tranh hạng ba với THPT Nguyễn Hiền. Ảnh: Thành Lợi

Tại vòng bảng, đội bóng đá nam của Trường THPT Chi Lăng Gia Lai đã thi đấu ấn tượng khi toàn thắng cả 3 trận và giành vé vào bán kết trước một lượt đấu. Ở vòng đấu 4 đội mạnh nhất, các chàng trai Tây Nguyên để thua Trường THPT Ngô Quyền (TP. Đà Nẵng) một cách đáng tiếc sau loạt sút luân lưu 11 m may rủi.

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Đội bóng đá nam THPT Chi Lăng lọt top 3 Giải bóng đá 7 người THPT toàn quốc (HS7) lần I - 2026. Ảnh: ĐVCC

Bước vào trận tranh hạng ba với Trường THPT Nguyễn Hiền - một đại diện khác của chủ nhà Đà Nẵng, Trường THPT Chi Lăng đã tận dụng tốt cơ hội để giành chiến thắng 3-1. Với kết quả này, đội bóng đến từ Gia Lai xếp hạng ba chung cuộc (Huy chương Đồng).

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