U17 Huế và U17 PVF vào chung kết Giải Bóng đá Vô địch U17 quốc gia

(GLO)- Chiều 27-7, 2 trận bán kết của Giải Bóng đá Vô địch U17 quốc gia Cúp Rồng Đỏ 2026 đã diễn ra trên sân Pleiku. Các cầu thủ U17 Huế cùng U17 PVF đã xuất sắc giành quyền vào chơi trận chung kết.

Trận bán kết 1 là cuộc derby miền Trung giữa U17 Huế và U17 SHB Đà Nẵng. Đội bóng trẻ Đà thành được đánh giá cao hơn song bất ngờ phải nhận bàn thua sớm sau pha ghi bàn của đội trưởng Viết Tài ở phút 16.

Trận đấu giữa U17 Huế và U17 SHB Đà Nẵng đã diễn ra kịch tính. Ảnh: Văn Ngọc

U17 SHB Đà Nẵng đã nỗ lực dâng cao tấn công hòng tìm bàn gỡ. Dẫu vậy họ gặp rất nhiều khó khăn trước hàng thủ được bố trí chắc chắn của đối phương.

Trong tình thế đó, đội bóng sông Hàn bất ngờ có được bàn gỡ ở cuối hiệp 1. Thủ thành của U17 Huế mắc sai lầm giúp Tin Tin dễ dàng có bàn thắng gỡ hòa 1-1 cho U17 SHB Đà Nẵng.

Hiệp 2 chứng kiến sự chủ động của U17 SHB Đà Nẵng với nhiều cơ hội ăn bàn được tạo ra. Nhưng họ đã không tận dụng thành công và phải nhận cái kết đắng ở khoảng thời gian nhạy cảm.

U17 Huế vỡ òa với bàn thắng phút cuối mang về chiến thắng 2-1. Ảnh: Văn Ngọc

Phút 87, xuất phát từ sai lầm của hậu vệ U17 SHB Đà Nẵng, U17 Huế có pha đá phạt góc và Đức Trí đã đánh đầu chuẩn xác mang về chiến thắng 2-1 cùng tấm vé vào trận chung kết cho đội bóng Cố đô.

Trong khi đó, ở trận bán kết 2 giữa U17 Hà Nội và U17 PVF, đội bóng trẻ Thủ đô chơi có phần nhỉnh hơn đối phương nhưng cũng phải chấp nhận thất bại.

Sau hiệp 1 bế tắc trong việc tìm đến mành lưới đối phương, đầu hiệp 2, U17 Hà Nội nhận bàn thua 0-1 sau cú đá phạt chân trái đẹp mắt của Tuấn Kiệt.

U17 Hà Nội đã dồn toàn lực hòng tìm bàn gỡ nhưng vẫn không thể có được thứ mình cần. Không những vậy, họ còn để đối thủ có bàn thắng ấn định tỷ số 2-0 ở những phút bù giờ.

Với kết quả này, U17 PVF sẽ đụng độ U17 Huế ở trận chung kết vào chiều 29-7 trên sân Pleiku. Trong khi đó U17 SHB Đà Nẵng và U17 Hà Nội đồng hạng ba.