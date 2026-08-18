Kết quả, lịch thi đấu ASEAN Cup 2026 (AFF Cup): Thái Lan vào chung kết

(GLO)- Thái Lan thua Singapore 1-2 ở bán kết lượt về nhưng vẫn giành vé chung kết ASEAN Cup 2026 với tổng tỷ số 4-3. Tấm vé còn lại sẽ được quyết định tại Mỹ Đình tối 19/8.

Tối 18/8, ASEAN Cup 2026 xác định đội đầu tiên góp mặt ở chung kết. Thái Lan trải qua 90 phút đầy sức ép trước Singapore tại Rajamangala, nhận thất bại 1-2 nhưng vẫn đi tiếp nhờ chiến thắng 3-1 ở lượt đi.

Thái Lan thất bại 1-2 trên sân nhà nhưng vẫn có vé chung kết. Nguồn ảnh: Changsuek.

Sau hai trận, “Voi chiến” thắng chung cuộc 4-3 và sẽ chờ đối thủ là Việt Nam hoặc Malaysia. Cặp bán kết còn lại diễn ra lúc 20h00 ngày 19/8 tại sân Mỹ Đình, với tuyển Việt Nam đang nắm lợi thế dẫn 2-0.

Kết quả bán kết ASEAN Cup 2026 mới nhất

Ngày Trận đấu Kết quả Tổng tỷ số 15/8/2026 Singapore - Thái Lan 1-3 18/8/2026 Thái Lan - Singapore 1-2 Thái Lan thắng 4-3 16/8/2026 Malaysia - Việt Nam 0-2 19/8/2026 Việt Nam - Malaysia Chưa đấu Việt Nam đang dẫn 2-0

Ở lượt đi, Thái Lan thắng Singapore 3-1 tại Jalan Besar nhờ cú đúp của Teerasak Poeiphimai và bàn của Seksan Ratree. Việt Nam cũng tạo lợi thế hai bàn khi đánh bại Malaysia 2-0 ngay tại Kuala Lumpur.

Thái Lan 1-2 Singapore: “Voi chiến” hú vía tại Rajamangala

Mang lợi thế hai bàn trở về Bangkok, Thái Lan nhập cuộc khá thận trọng. Đội chủ nhà không cần đẩy tốc độ quá cao, trong khi Singapore buộc phải tấn công để tìm kiếm cơ hội lội ngược dòng.

Mặt sân Rajamangala bị ảnh hưởng bởi mưa lớn trước trận, khiến tốc độ bóng và khả năng xử lý của cầu thủ hai đội gặp không ít khó khăn. Singapore kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng trong khoảng nửa đầu hiệp một chưa tạo được đủ sức ép lên khung thành đội chủ nhà.

Bước ngoặt xuất hiện ngay trước giờ nghỉ.

Phút 45, từ một đường bóng dài của Singapore, thủ môn Kampon Pathomakkakul băng ra khỏi khung thành nhưng xử lý không dứt khoát. Bóng tìm đến vị trí của Harhys Stewart, cầu thủ Singapore nhanh chóng dứt điểm vào cầu môn bỏ trống, mở tỷ số 1-0.

Bàn thắng giúp Singapore rút tổng tỷ số sau hai lượt xuống còn 2-3 và khiến trận đấu trở nên căng thẳng hơn nhiều so với dự tính của đội chủ nhà.

Hai bàn chỉ trong ít phút đẩy trận đấu lên cao trào

Thái Lan bước vào hiệp hai với mục tiêu giành lại quyền kiểm soát. Phút 60, Wanchai Jarunongkran xử lý kỹ thuật trong vòng cấm và bị hậu vệ Singapore phạm lỗi.

Trên chấm 11 m ở phút 61, Kakana Khamyok thực hiện thành công quả phạt đền, gỡ hòa 1-1. Lúc này, tổng tỷ số được nâng lên 4-2 nghiêng về Thái Lan.

Tưởng như bàn gỡ sẽ giúp “Voi chiến” đưa trận đấu trở lại quỹ đạo an toàn, Singapore chỉ mất bốn phút để đáp trả.

Phút 65, đội khách được hưởng quả phạt góc. Ryhan Stewart đưa bóng nguy hiểm vào phía trong, bóng chạm trung vệ Pansa Hemviboon rồi đi vào lưới Thái Lan. Singapore dẫn 2-1 và một lần nữa rút ngắn tổng tỷ số xuống còn 3-4.

Chỉ cần thêm một bàn, Singapore có thể đưa cặp đấu vào một kịch bản hoàn toàn khác.

Hai lần cột dọc cứu Singapore nhưng không đủ tạo cuộc ngược dòng

Trong thế trận căng thẳng, Thái Lan vẫn tạo được những cơ hội phản công đáng chú ý.

Phút 67, Teerasak Poeiphimai dứt điểm ở góc hẹp nhưng bóng tìm đến cột dọc. Đến phút 80, tiền đạo này một lần nữa đưa bóng chạm tay thủ môn Singapore rồi dội cột.

Singapore tiếp tục đẩy cao đội hình trong những phút cuối, còn Thái Lan chủ động giảm nhịp độ để bảo vệ lợi thế tổng tỷ số.

Tỷ số 2-1 nghiêng về Singapore không thay đổi. Thái Lan nhận thất bại đầu tiên tại ASEAN Cup 2026 nhưng quan trọng hơn, chiến thắng 3-1 ở lượt đi giúp đội bóng của HLV Anthony Hudson thắng 4-3 sau hai lượt trận và trở thành đội đầu tiên có mặt ở chung kết. Kết quả và tổng tỷ số được trang thi đấu chính thức của ASEAN United FC cập nhật ở cặp bán kết này.

Lịch thi đấu ASEAN Cup 2026 mới nhất

Sự chú ý bây giờ chuyển về sân Mỹ Đình, nơi Việt Nam tiếp Malaysia trong trận bán kết lượt về.

Ngày Giờ Việt Nam Trận đấu Vòng 19/8/2026 20h00 Việt Nam - Malaysia Bán kết lượt về 22/8/2026 Đang cập nhật Thái Lan - Thắng cặp Việt Nam/Malaysia Chung kết lượt đi 26/8/2026 Đang cập nhật Thắng cặp Việt Nam/Malaysia - Thái Lan Chung kết lượt về

Theo lịch chính thức, trận Việt Nam - Malaysia diễn ra lúc 20h00 ngày 19/8 tại sân Mỹ Đình. Việt Nam đang dẫn 2-0 sau lượt đi.

Hai trận chung kết được ấn định vào ngày 22 và 26/8. Theo nhánh đấu của ban tổ chức, đội thắng bán kết A - hiện đã xác định là Thái Lan - được đá chung kết lượt đi trên sân nhà, trong khi đội thắng cặp Việt Nam - Malaysia sẽ làm chủ nhà ở lượt về. Giờ bóng lăn của hai trận chung kết chưa được lịch chính thức cập nhật.

Việt Nam còn 90 phút trước khi nghĩ đến Thái Lan

Việc Thái Lan vào chung kết khiến kịch bản tái đấu giữa hai nền bóng đá được chờ đợi nhất Đông Nam Á tiến gần hơn. Tuy nhiên, tuyển Việt Nam vẫn phải hoàn thành trận lượt về với Malaysia.

Thầy trò HLV Kim Sang-sik đang có lợi thế đáng kể sau chiến thắng 2-0 tại Kuala Lumpur. Nguyễn Xuân Son mở tỷ số bằng pha đánh đầu trong thời gian bù giờ hiệp một, trước khi Faris Danish phản lưới nhà cuối trận.

Malaysia vì thế buộc phải tìm cách đảo ngược cách biệt hai bàn tại Mỹ Đình. HLV Tan Cheng Hoe thừa nhận nhiệm vụ khó khăn nhưng muốn các học trò lấy cảm hứng từ cuộc ngược dòng của Malaysia trước Việt Nam ở bán kết AFF Cup 2014.

Với Việt Nam, lợi thế 2-0 là đáng kể nhưng chưa phải tấm vé chắc chắn. Đội tuyển cần tránh tâm lý phòng ngự thụ động, đặc biệt khi Malaysia không còn nhiều lựa chọn ngoài việc đẩy cao đội hình ngay từ đầu.

Nếu bảo vệ được lợi thế, Việt Nam sẽ chính thức gặp Thái Lan ở chung kết ASEAN Cup 2026. Khi đó, trận lượt đi sẽ diễn ra trên đất Thái Lan ngày 22/8 và trận lượt về được tổ chức trên sân của Việt Nam ngày 26/8.

Thái Lan ngồi chờ đối thủ

Thái Lan đã hoàn thành phần việc của mình, dù cách họ giành vé có phần vất vả hơn dự kiến.

Thất bại 1-2 ngay tại Rajamangala cũng cho thấy “Voi chiến” không phải không có điểm yếu. Singapore đã gây sức ép đáng kể khi buộc phải chơi tấn công và chỉ còn thiếu một bàn để san bằng tổng tỷ số.

Đây sẽ là dữ liệu đáng chú ý đối với Việt Nam hoặc Malaysia nếu một trong hai đội gặp Thái Lan ở chung kết.

Với người hâm mộ Việt Nam, tâm điểm trước mắt vẫn là 20h00 ngày 19/8 tại Mỹ Đình. Chỉ sau trận đấu này, cặp chung kết ASEAN Cup 2026 mới chính thức được xác định.