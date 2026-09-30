U23 Hàn Quốc vs U23 Trung Quốc 13h ngày 30/9: Tranh vé chung kết ASIAD 2026

(GLO)- U23 Hàn Quốc đối đầu U23 Trung Quốc lúc 13h00 ngày 30/9 ở bán kết ASIAD 2026, cuộc so tài giữa hàng công mạnh của nhà đương kim vô địch và hàng thủ rất chắc chắn.

U23 Hàn Quốc bước vào bán kết với 3 trận toàn thắng, ghi 10 bàn, trong khi U23 Trung Quốc vẫn bất bại và mới một lần phải vào lưới nhặt bóng sau 4 trận. Sự đối lập về cách chơi khiến cuộc đấu tại Osaka đáng chờ đợi hơn những con số chênh lệch về lực lượng.

Hình minh họa.

Thời gian, địa điểm U23 Hàn Quốc vs U23 Trung Quốc

Thông tin Chi tiết Trận đấu U23 Hàn Quốc vs U23 Trung Quốc Giải đấu Bóng đá nam ASIAD 2026 Vòng đấu Bán kết Thời gian 13h00 ngày 30/9/2026, giờ Việt Nam Giờ địa phương 15h00 tại Nhật Bản Địa điểm Nagai Stadium/Yanmar Stadium Nagai, Osaka, Nhật Bản

Phía Trung Quốc công bố trận đấu lúc 14h00 giờ Bắc Kinh, trong khi phía Hàn Quốc ghi nhận 15h00 giờ Nhật Bản. Hai mốc này đều tương đương 13h00 theo giờ Việt Nam.

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Theo lịch truyền hình được cập nhật trong sáng 30/9, trận U23 Hàn Quốc vs U23 Trung Quốc được phát trên VTV6. Khán giả có thể theo dõi qua nền tảng truyền hình số VTVGo.

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Lịch phát sóng có thể được điều chỉnh sát giờ thi đấu, vì vậy người xem nên kiểm tra lại trên VTVGo trước khi trận đấu bắt đầu.

Nhận định U23 Hàn Quốc vs U23 Trung Quốc

U23 Hàn Quốc đến ASIAD 2026 với mục tiêu rất rõ ràng: bảo vệ tấm HCV và nối dài chuỗi ba kỳ Đại hội liên tiếp đứng trên bục cao nhất. Những gì đội bóng của HLV Lee Min-sung thể hiện từ đầu giải cho thấy họ đang đi đúng quỹ đạo.

Hàn Quốc chỉ phải thi đấu hai trận ở vòng bảng nhưng đều thắng thuyết phục: 4-1 trước Qatar và 2-0 trước Saudi Arabia. Đến tứ kết, đội bóng xứ kim chi tiếp tục đánh bại U23 Việt Nam 4-0 với cú đúp của Lee Young-jun cùng các bàn thắng của Kim Ji-soo và Kim Myung-jun. Sau ba trận, họ ghi 10 bàn và chỉ thủng lưới một lần.

Điểm mạnh nhất của Hàn Quốc không chỉ nằm ở số bàn thắng. Họ có nhiều cách tiếp cận khung thành đối phương. Lee Young-jun với thể hình tốt có thể làm điểm tựa ở trung lộ; Bae Jun-ho, Lee Hyun-ju hay Eom Ji-sung xử lý tốt trong những khoảng trống giữa các tuyến; Yang Min-hyuk và Yang Hyun-jun tạo thêm tốc độ ở hai biên.

Khả năng xoay vòng của HLV Lee Min-sung cũng là lợi thế lớn. Ở trận gặp Việt Nam, Eom Ji-sung vào sân ngay đầu hiệp hai trong khi Kim Myung-jun được sử dụng từ ghế dự bị và vẫn ghi bàn. Điều này cho phép Hàn Quốc duy trì cường độ gây sức ép trong suốt 90 phút.

Tuy nhiên, U23 Trung Quốc có thể là đối thủ khó chịu nhất mà Hàn Quốc gặp từ đầu giải.

Đội bóng của HLV Antonio Puche chỉ ghi 5 bàn trong ba trận vòng bảng và thường chủ động giảm nhịp trận đấu. Trung Quốc thắng Triều Tiên 2-1 rồi liên tiếp hòa Iran và UAE với tỷ số 0-0. Đến tứ kết, họ bất ngờ chuyển sang lối chơi chủ động hơn và đánh bại U23 Thái Lan 3-0.

Điểm nổi bật nằm ở hàng phòng ngự. Sau bốn trận, Trung Quốc mới nhận một bàn thua và giữ sạch lưới ba trận liên tiếp. Bộ khung Li Hao - Hu Hetao - Liu Haofan - Zhu Chenjie kết hợp với kinh nghiệm của Wu Xi tạo nên một hệ thống phòng thủ khá chặt chẽ.

Trận bán kết vì vậy nhiều khả năng sẽ không diễn ra theo kịch bản Hàn Quốc dễ dàng áp đảo như trước Việt Nam. Trung Quốc có cơ sở để kéo đội hình thấp, thu hẹp không gian trung lộ rồi tìm cơ hội phản công vào khoảng trống phía sau hai biên của đối thủ.

Sự trở lại của Wang Yudong càng làm phương án này đáng chú ý. Tiền đạo trẻ phải nghỉ trận tứ kết vì tích lũy đủ thẻ vàng nhưng đã hoàn tất án treo giò và đủ điều kiện ra sân trước Hàn Quốc. Khả năng tăng tốc, chạy sau lưng hàng thủ và chuyển trạng thái của Wang Yudong có thể trở thành một trong những vũ khí quan trọng nhất của Trung Quốc.

Một chi tiết khác khiến Hàn Quốc không thể chủ quan là chính lứa cầu thủ Trung Quốc này từng giành kết quả tốt trước đối thủ ở cấp U22 trong năm 2025, thắng 1-0 vào tháng 3 và 2-0 tại Panda Cup tháng 11. Dù hai trận giao hữu đó không thể so sánh hoàn toàn với đội hình ASIAD hiện tại, chúng cho thấy Trung Quốc có lý do để tự tin khi bước vào cuộc đấu này.

Thông tin lực lượng U23 Hàn Quốc vs U23 Trung Quốc

U23 Hàn Quốc: Chưa ghi nhận chấn thương nghiêm trọng hoặc trường hợp bị treo giò mới sau trận thắng U23 Việt Nam. Lee Young-jun, Bae Jun-ho, Eom Ji-sung, Yang Hyun-jun, Lee Hyun-ju, Kim Ji-soo đều nằm trong các phương án quan trọng của HLV Lee Min-sung.

U23 Trung Quốc: Wang Yudong trở lại sau án treo giò một trận vì tích lũy thẻ vàng. Trung Quốc vì thế có thể sử dụng lực lượng gần như đầy đủ. Ba cầu thủ quá tuổi gồm Zhu Chenjie, Wu Xi và Zhang Yuning tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong bộ khung của HLV Antonio Puche.

Đội hình chính thức dự kiến chỉ được công bố khoảng một giờ trước giờ bóng lăn.

Kết quả 5 trận gần nhất của U23 Hàn Quốc

Ngày Trận đấu Kết quả 25/9/2026 U23 Hàn Quốc - U23 Việt Nam 4-0 22/9/2026 U23 Hàn Quốc - U23 Saudi Arabia 2-0 15/9/2026 U23 Qatar - U23 Hàn Quốc 1-4 9/6/2026 U23 Hàn Quốc - U23 Kyrgyzstan 0-1 6/6/2026 U23 Thái Lan - U23 Hàn Quốc 2-3

U23 Hàn Quốc thắng 4, thua 1 trong 5 trận gần nhất, trong đó toàn thắng cả ba trận tại ASIAD 2026.

Kết quả 5 trận gần nhất của U23 Trung Quốc

Ngày Trận đấu Kết quả 26/9/2026 U23 Trung Quốc - U23 Thái Lan 3-0 23/9/2026 U23 Trung Quốc - U23 UAE 0-0 20/9/2026 U23 Iran - U23 Trung Quốc 0-0 16/9/2026 U23 Trung Quốc - U23 Triều Tiên 2-1 10/9/2026 U23 Trung Quốc - U23 Uzbekistan 2-0

U23 Trung Quốc bất bại cả 5 trận, thắng 3 và hòa 2. Đáng chú ý, họ chỉ nhận một bàn thua trong chuỗi trận này.

Đối đầu U23 Hàn Quốc vs U23 Trung Quốc gần nhất

Nếu tính các trận được ghi nhận chính thức ở cấp U23, Hàn Quốc đang chiếm ưu thế rõ rệt.

Ngày Trận đấu Kết quả 19/4/2024 U23 Trung Quốc - U23 Hàn Quốc 0-2 1/10/2023 U23 Trung Quốc - U23 Hàn Quốc 0-2 19/6/2023 U23 Trung Quốc - U23 Hàn Quốc 1-0 15/6/2023 U23 Trung Quốc - U23 Hàn Quốc 1-3 9/1/2020 U23 Hàn Quốc - U23 Trung Quốc 1-0

Cuộc gặp chính thức gần nhất diễn ra tại VCK U23 châu Á tháng 4/2024, khi Hàn Quốc thắng Trung Quốc 2-0. Trước đó tại ASIAD 2023, Hàn Quốc cũng thắng 2-0 ở tứ kết.

Dù vậy, nếu xét đúng thế hệ cầu thủ hiện tại, Trung Quốc đã thắng Hàn Quốc ở hai trận U22 trong năm 2025. Đây là dữ liệu đáng tham khảo nhưng cần tách biệt với thành tích đối đầu chính thức ở cấp U23.

Đội hình xuất phát U23 Hàn Quốc vs U23 Trung Quốc dự kiến

U23 Hàn Quốc: Kim Joon-hong; Bae Hyun-seo, Choi Seok-hyun, Kim Ji-soo, Shin Min-ha; Lee Gi-hyuk, Kang Sang-yoon; Bae Jun-ho, Lee Hyun-ju, Eom Ji-sung; Lee Young-jun.

Đây là bộ khung dựa nhiều trên đội hình vừa thắng Việt Nam 4-0. Yang Min-hyuk, Yang Hyun-jun, Kim Myung-jun và Lee Seung-won đều là những phương án có thể được HLV Lee Min-sung sử dụng tùy cách nhập cuộc.

U23 Trung Quốc: Li Hao; Hu Hetao, Liu Haofan, Zhu Chenjie, Peng Xiao, Yang Xi; Wu Xi, Yimulan Maimaiti; Kuai Jiwen, Wang Yudong; Zhang Yuning.

HLV Antonio Puche có thể chuyển đổi giữa hàng thủ 4 người và cấu trúc 5 hậu vệ khi Trung Quốc không có bóng. Xiang Yuwang, Mao Weijie hoặc Behram Abduweli cũng là những lựa chọn cho hàng công nếu đội bóng này ưu tiên tốc độ phản công. Đội hình trên là dự kiến, chưa phải danh sách xuất phát chính thức.

Dự đoán tỷ số U23 Hàn Quốc vs U23 Trung Quốc

U23 Trung Quốc có đủ tổ chức và tính kỷ luật để khiến Hàn Quốc không dễ tìm bàn thắng sớm. Việc chỉ thủng lưới một lần sau bốn trận cho thấy khả năng phòng ngự của đội bóng này không đơn thuần đến từ may mắn.

Tuy nhiên, bài toán khó nhất đối với Trung Quốc nằm ở việc duy trì cường độ phòng thủ suốt 90 phút. Hàn Quốc có chiều sâu đội hình tốt hơn và sở hữu nhiều phương án thay đổi thế trận. Ngay cả khi Bae Jun-ho, Lee Young-jun hay Eom Ji-sung bị hạn chế, những cầu thủ như Kim Myung-jun, Yang Hyun-jun hoặc Yang Min-hyuk vẫn có thể tạo khác biệt từ ghế dự bị.

Trung Quốc nhiều khả năng sẽ tìm cách đưa trận đấu về nhịp thấp và chờ cơ hội cho Wang Yudong hoặc Zhang Yuning. Nếu Hàn Quốc tránh được những pha mất bóng nguy hiểm khi đang đẩy cao đội hình, sức ép liên tục của nhà đương kim vô địch có thể tạo ra khác biệt trong hiệp hai.