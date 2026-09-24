Kết quả, lịch thi đấu bóng đá hôm nay 24/9: FIFA ASEAN Cup khai màn

(GLO)-Ngày 24/9 mở ra một nhịp bóng đá quốc tế hoàn toàn khác sau khi vòng bảng ASIAD khép lại.

Ngày 24/9 mở ra một nhịp bóng đá quốc tế hoàn toàn khác sau khi vòng bảng ASIAD khép lại.

Đông Nam Á bước vào giải FIFA ASEAN Cup lần đầu tiên, Nhật Bản tiếp Uruguay trong trận giao hữu đáng chú ý, còn rạng sáng 25/9 là loạt trận mở màn UEFA Nations League với Hà Lan - Đức và Bồ Đào Nha - Wales.

FIFA xác nhận giải FIFA ASEAN Cup diễn ra từ 24/9 đến 5/10, quy tụ 14 đội tuyển và được tổ chức tại Indonesia cùng Hong Kong (Trung Quốc).

Hình minh họa.

Kết quả bóng đá mới nhất: Nhật Bản thắng đậm Thái Lan, Barcelona ghi 5 bàn

Loạt trận ngày 23 và rạng sáng 24/9 mang tới nhiều kết quả đáng chú ý. Ở ASIAD 2026, U23 Nhật Bản khép lại vòng bảng hoàn hảo bằng chiến thắng 3-0 trước U23 Thái Lan. U23 Triều Tiên tạo cú sốc lớn hơn khi đánh bại Iran 4-1 để giành vé vào tứ kết, trong khi Trung Quốc hòa UAE 0-0 và giữ ngôi đầu bảng B.

Giải đấu Trận đấu Kết quả ASIAD 2026 U23 Trung Quốc - U23 UAE 0-0 ASIAD 2026 U23 Iran - U23 Triều Tiên 1-4 ASIAD 2026 U23 Nhật Bản - U23 Thái Lan 3-0 ASIAD 2026 U23 Kyrgyzstan - U23 Hong Kong (Trung Quốc) 4-0 Champions League nữ OH Leuven - Roma 0-0 Champions League nữ Servette - OL Lyonnes 0-8 Champions League nữ Chelsea - Austria Wien 1-0 Champions League nữ Barcelona - Paris FC 5-2

Tại Champions League nữ, Barcelona khởi đầu hành trình bảo vệ chức vô địch bằng chiến thắng 5-2 trước Paris FC. OL Lyonnes thậm chí còn tạo tỷ số đậm hơn khi thắng Servette 8-0, còn Chelsea vượt qua Austria Wien 1-0. UEFA xác nhận đây là lượt trận đầu tiên của giai đoạn league phase mùa 2026/27.

Với bóng đá châu Á, chiến thắng 3-0 của Nhật Bản trước Thái Lan một lần nữa cho thấy khoảng cách đáng kể về khả năng kiểm soát nhịp độ và tổ chức pressing. Nhật Bản kết thúc bảng A với ba trận toàn thắng, còn Thái Lan đứng thứ hai và sẽ gặp Trung Quốc ở tứ kết.

Lịch thi đấu FIFA ASEAN Cup hôm nay 24/9

Một điểm mới đáng chú ý với độc giả Việt Nam là FIFA ASEAN Cup chính thức khởi tranh. Đây là giải đấu mới của FIFA dành cho khu vực Đông Nam Á và các đội khách mời, gồm hai hạng đấu với hai nhà vô địch riêng biệt.

Giờ Việt Nam Trận đấu Vòng đấu 16h00 Lào - Brunei Division 2, bảng A 19h00 Myanmar - Timor-Leste Division 2, bảng B

Hai trận ngày khai mạc diễn ra tại Mong Kok Stadium, Hong Kong. Theo lịch FIFA, trận Lào - Brunei bắt đầu lúc 17h00 giờ địa phương, còn Myanmar - Timor-Leste lúc 20h00; quy đổi sang giờ Việt Nam lần lượt là 16h00 và 19h00.

Lào - Brunei là cặp đấu khá cân bằng nếu nhìn từ vị thế của hai đội trong khu vực. Với thể thức vòng bảng một lượt, mỗi trận đều có giá trị lớn bởi chỉ đội đầu bảng mới giành quyền vào chung kết Division 2.

Myanmar được chú ý hơn ở trận sau. Đội bóng này từng tạo ra những trận đấu nhiều bàn thắng ở ASEAN Cup trước đó, vì vậy khả năng họ chủ động tấn công trước Timor-Leste là điều đáng chờ đợi.

Đội tuyển Việt Nam chưa thi đấu hôm nay. Việt Nam nằm ở bảng B Division 1 cùng Thái Lan, Philippines và Pakistan. Trận ra quân của Việt Nam gặp Philippines vào 19h30 ngày 26/9 tại Bandung, Indonesia.

Nhật Bản - Uruguay lúc 17h05: Bài kiểm tra đáng chú ý sau World Cup

Một trong những trận quốc tế đáng xem nhất trong khung giờ đẹp với khán giả Việt Nam là Nhật Bản - Uruguay.

Giờ Việt Nam Trận đấu Giải 17h05 Nhật Bản - Uruguay Kirin Challenge Cup 18h00 Hàn Quốc - Ecuador Giao hữu quốc tế 18h35 Trung Quốc - Maldives Giao hữu quốc tế 21h00 Uzbekistan - Iran Giao hữu quốc tế

JFA xác nhận Nhật Bản tiếp Uruguay lúc 19h05 giờ Nhật Bản tại Q&A Stadium Miyagi, tương đương 17h05 giờ Việt Nam. Đội hình Nhật Bản được triệu tập có nhiều cái tên quen thuộc với người xem bóng đá châu Âu như Takefusa Kubo, Daichi Kamada, Ritsu Doan, Ao Tanaka và Ayase Ueda.

Đây không đơn thuần là một trận giao hữu để thử nghiệm. JFA xem cuộc gặp Uruguay như điểm bắt đầu cho chu kỳ mới hướng đến World Cup 2030 sau khi Nhật Bản kết thúc chiến dịch World Cup 2026. Với một đối thủ Nam Mỹ giàu thể lực và khả năng tranh chấp như Uruguay, Nhật Bản có điều kiện tốt để kiểm nghiệm tốc độ triển khai bóng và chất lượng ở những tình huống chịu áp lực cao.

Nations League khai màn: Hà Lan - Đức là tâm điểm

Rạng sáng 25/9 theo giờ Việt Nam, UEFA Nations League 2026/27 chính thức trở lại. UEFA xác nhận lượt trận đầu tiên diễn ra từ 24/9 và bốn trận của League A trong đêm mở màn đều bắt đầu lúc 20h45 giờ châu Âu, tương đương 01h45 ngày 25/9 tại Việt Nam.

Giờ Việt Nam Bảng Trận đấu 23h00 League D Andorra - Malta 01h45 ngày 25/9 A2 Hà Lan - Đức 01h45 ngày 25/9 A2 Serbia - Hy Lạp 01h45 ngày 25/9 A4 Na Uy - Đan Mạch 01h45 ngày 25/9 A4 Bồ Đào Nha - Wales 01h45 ngày 25/9 B3 Áo - Israel 01h45 ngày 25/9 B3 Kosovo - CH Ireland 01h45 ngày 25/9 D2 Liechtenstein - Lithuania

Hà Lan - Đức là cuộc đối đầu đáng xem nhất. UEFA đặc biệt nhấn mạnh trận này bởi cả hai đội đều bắt đầu một giai đoạn mới trên băng ghế huấn luyện: Xavi Hernandez dẫn dắt Hà Lan còn Jurgen Klopp có trận đầu tiên trên cương vị HLV tuyển Đức.

Điều khiến trận đấu hấp dẫn không chỉ nằm ở tên tuổi. Một trận mở màn Nations League thường chưa phải thời điểm các đội đạt trạng thái hoàn thiện nhất sau World Cup, nên khả năng thích nghi với ý tưởng mới của hai HLV có thể tạo ra khác biệt. Đức dưới thời Klopp là câu chuyện đặc biệt đáng theo dõi nếu đội tuyển bắt đầu áp dụng cường độ pressing và tốc độ chuyển trạng thái vốn gắn với sự nghiệp huấn luyện của ông.

Bồ Đào Nha - Wales cũng đáng chú ý khi Bồ Đào Nha bước vào mùa giải với tư cách đương kim vô địch Nations League. UEFA xếp đây trong nhóm trận nổi bật của lượt mở màn.

Na Uy - Đan Mạch lại mang màu sắc derby Bắc Âu. Với việc cả hai nằm chung bảng cùng Bồ Đào Nha và Wales, những điểm số trực tiếp ở các cuộc đối đầu giữa nhóm cạnh tranh có thể ảnh hưởng đáng kể đến cục diện bảng A4 ngay từ đầu.

ASIAD hôm nay không có bóng đá, U23 và tuyển nữ Việt Nam cùng chờ tứ kết

Ngày 24/9 không có trận bóng đá nam hoặc nữ ASIAD. Các đội Việt Nam đều bước vào ngày chuẩn bị quan trọng trước hai trận tứ kết diễn ra ngày 25/9. Lịch chính thức hiện xác nhận tuyển nữ Việt Nam gặp Trung Quốc lúc 13h00, còn U23 Việt Nam gặp U23 Hàn Quốc lúc 17h30.

Ngày Giờ Trận đấu 25/9 13h00 Nữ Trung Quốc - Nữ Việt Nam 25/9 17h30 U23 Hàn Quốc - U23 Việt Nam

Đây là chi tiết cần lưu ý khi theo dõi lịch ngày 24/9: U23 Việt Nam không thi đấu hôm nay. Sau thất bại 0-2 trước Uzbekistan ở lượt cuối vòng bảng, đội có thêm một ngày hồi phục trước thử thách lớn với Hàn Quốc.

Đội tuyển nữ Việt Nam cũng đứng trước thử thách rất lớn. Trung Quốc kết thúc vòng bảng với thành tích bất bại và từng thắng Philippines 5-1, trong khi Việt Nam đi tiếp với tư cách một trong những đội xếp thứ ba có thành tích tốt.

Những trận đáng chú ý nhất ngày 24/9

Nếu theo dõi theo giờ Việt Nam, lịch bóng đá hôm nay khá thuận tiện. Buổi chiều bắt đầu với Lào - Brunei lúc 16h00, tiếp đó Nhật Bản - Uruguay lúc 17h05 và Myanmar - Timor-Leste lúc 19h00.

Nhóm khán giả theo dõi bóng đá châu Âu sẽ phải chờ đến rạng sáng. Hà Lan - Đức, Bồ Đào Nha - Wales và Na Uy - Đan Mạch cùng diễn ra lúc 01h45 ngày 25/9. Trong đó, Hà Lan - Đức là trận có nhiều câu chuyện nhất khi Xavi và Jurgen Klopp cùng bắt đầu nhiệm kỳ mới, còn Bồ Đào Nha bước vào hành trình bảo vệ danh hiệu Nations League.

Với người hâm mộ Việt Nam, ngày 24/9 cũng là khoảng lặng trước một ngày rất đáng chờ đợi ở ASIAD: cả U23 Việt Nam và đội tuyển nữ Việt Nam đều bước vào tứ kết ngày 25/9.